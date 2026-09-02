Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Última hora de las protestas en Madrid, Barcelona y el resto de España exigiendo soluciones a la crisis migratoria

Las manifestaciones en apoyo a Ceuta tienen lugar hoy, 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta.

Las manifestaciones por Ceuta empiezan a las 20:00 horas en la Península e Islas Baleares. Mientras, en Ceuta empezaron a las 19:00 horas.

🔴 ¿Cuál es el recorrido de las manifestaciones por Ceuta en Madrid y Barcelona?

Las manifestaciones en Madrid y Barcelona están planteadas como concentraciones estáticas.

En Madrid los puntos de encuentro son la Plaza de Cibeles y el Congreso de los Diputados, mientras que en Barcelona se celebrarán en la Plaza de San Jaime y la Plaza de Cataluña.