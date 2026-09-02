Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Última hora de las protestas en Madrid, Barcelona y el resto de España exigiendo soluciones a la crisis migratoria
Ceuta, Madrid y otras ciudades de España acogen hoy, 2 de septiembre, concentraciones para exigir al Gobierno soluciones ante la crisis migratoria.
🔴 Manifestación masiva por Ceuta en Madrid y Barcelona: horario, dónde es, recorrido y calles cortadas.
Las manifestaciones en apoyo a Ceuta tienen lugar hoy, 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta.
Las manifestaciones por Ceuta empiezan a las 20:00 horas en la Península e Islas Baleares. Mientras, en Ceuta empezaron a las 19:00 horas.
🔴 ¿Cuál es el recorrido de las manifestaciones por Ceuta en Madrid y Barcelona?
Las manifestaciones en Madrid y Barcelona están planteadas como concentraciones estáticas.
En Madrid los puntos de encuentro son la Plaza de Cibeles y el Congreso de los Diputados, mientras que en Barcelona se celebrarán en la Plaza de San Jaime y la Plaza de Cataluña.
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Manifestación por Ceuta | Miles de personas acuden a la manifestación en Ceuta
Miles de personas se manifiestan esta tarde por las calles de Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, en una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo ante la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes.
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Manifestación por Ceuta | Imágenes de apoyo desde Madrid
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Manifestaciones por Ceuta | Miles de personas corean “Yo soy español” frente al Congreso
Cánticos de miles de personas ondeando la bandera de Ceuta y de España al grito de “Yo soy español, español, español” a apenas unos minutos de que comience la manifestación frente al Congreso.
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Manifestaciones por Ceuta | “Pedro Sánchez, dimisión” y “Yo soy español”, los cánticos en Sevilla
Cánticos de "Pedro Sánchez, dimisión" y "Yo soy español" en la concentración de Sevilla.
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Manifestaciones por Ceuta, en directo | Cientos de personas toman la Plaza del Ayuntamiento de Alicante al grito de "Esta es España"
n la Plaza del Ayuntamiento, cientos de personas se apresuran entonando un "Está es España" al unísono. Se escuchan gritos de "¡Pedro, carbón, a prisión!" y "Ceuta aguanta, España se levanta".
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Manifestaciones por Ceuta | Cientos de personas corean frente al Congreso: “Hoy Madrid es Ceuta”
“Hoy Madrid es ceutí”. Cientos de personas corean frente al Congreso de los Diputados consignas contra el Gobierno como “Pedro Sánchez a prisión” y “Que te vote Mohamed”.
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Para Pablo, de 9 años, está siendo su primera concentración. A hombros de su padre, su voz es una de las que más se está escuchando en la plaza del Pilar de Zaragoza.
"Tengo familiares allí y estoy hartísimo", reconocía.
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Manifestaciones por Ceuta | Imágenes desde Ceuta
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Manifestaciones por Ceuta hoy, en directo | Cientos de vallisoletanos toman la Plaza Mayor con banderas de España y mensajes de apoyo
Cientos de vallisoletanos se encuentran ya en la Plaza mayor donde se pueden ver banderas de España camisetas de la selección española de fútbol y también mensajes de apoyo.
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"Es una pena que hayamos tenido que hacer esto", cuenta Raquel, una ceutí, a EL ESPAÑOL.
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"He vendido todas las banderas que tenía", los alicantinos se apresuran en los supermercados para hacerse con la bandera de España a ultima hora
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Manifestaciones por Ceuta | La multitudinaria protesta se divide en dos
La participación es tan multitudinaria que la manifestación se ha dividido en dos, con los asistentes ocupando distintos puntos del recorrido y las calles aledañas.
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Manifestaciones por Ceuta | Cientos de personas desafían el calor en Zaragoza para apoyar a Ceuta
En Zaragoza, cientos de personas desafían a estas horas el calor (nada menos que 34 grados) en la plaza del Pilar. Hasta allí han acudido Alejandra, Rafa y Vanesa con carteles de 'Perro Sánchez dimisión'.
"Es una inacción total. Parece que se quiera hacer el rey de los siete mares. No se puede con tanta mentira", criticaban.
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Manifestaciones por Ceuta | La marcha avanza hacia la Delegación del Gobierno
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