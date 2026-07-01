Inversores alicantinos ligados a la mafia rusa recurrieron al "grupo de ZP" para blanquear en Cuba con níquel y cobalto, según informó la Udyco al juez

Las investigaciones relacionan al entorno de Zapatero con operaciones internacionales de alto valor económico y tráfico de influencias en Cuba, Venezuela, Perú y otros países.

La Policía Nacional identifica a Jerónimo Sarmiento Morato y Jorge Martínez Odriozola como los principales empresarios implicados, negociando proyectos a cambio de minerales cubanos.

Las intervenciones telefónicas revelan que los empresarios buscaban aprovechar contactos políticos para facilitar operaciones comerciales en Cuba, incluyendo la instalación de plantas fotovoltaicas.

Empresarios alicantinos vinculados a la mafia rusa recurrieron al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero para invertir en negocios de níquel y cobalto en Cuba, según la UDYCO.

Los pinchazos telefónicos realizados a una trama internacional de blanqueo de capitales de la mafia rusa en España revelan cómo empresarios alicantinos de esta red recurrieron al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno para invertir en negocios de minerales en Cuba.

Así consta en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid por la llamada operación Strongbox, sumario al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL.

Este periódico ha contactado con el entorno del expresidente, que se desvincula de la operación y dice no tener información sobre este asunto.

La investigación de la Policía Nacional revela que varios empresarios alicantinos implicados en la operación contra la mafia rusa tenían una red paralela de negocios cuyo rastro siguió la Brigada Central de Crimen Organizado de UDYCO Central.

Una de las transcripciones de los pinchazos telefónicos a esta trama de la mafia rusa.

En las llamadas intervenidas por los agentes aparece el nombre de Zapatero y su entorno en boca de varios de los empresarios, en concreto, en relación a una presunta "trama de inversión de capitales en la isla de Cuba, al parecer relativa a la instalación de plantas fotovoltaicas en los que estaría interesado el gobierno de Cuba".

En ellas, uno de los empresarios interesados en la oportunidad de negocio le dice a su socio que la persona del Gobierno cubano con la que hablan no estaba dando la cara. Concretamente, se refiere a Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas.

Al bloquearse esta vía, detalla la UDYCO en uno de sus oficios, uno de los empresarios asegura que hay "que contactar con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero".

En los pinchazos, los miembros de la trama aseguran literalmente que esa intermediación supondrá un coste para los socios: "Tuvo que usar a Jorge, que tocó al grupo de ZP, Rodríguez Zapatero, y esa gente no hace las cosas gratis".

En las conversaciones interceptadas se hace referencia también al presunto interés y predominancia del expresidente del Gobierno en negocios de minas de níquel o de oro en Cuba.

Se trata de llamadas del año 2024, que permiten completar el escenario esbozado por el juez José Luis Calama, instructor del caso Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional describe toda una red presuntamente desplegada por el exmandatario y sus colaboradores más próximos en negocios de características similares a este.

Los inversores

Dos de los tres empresarios alicantinos implicados fueron investigados y sus teléfonos fueron intervenidos por la Policía. El primero de ellos es Jerónimo Sarmiento Morato , que estaba al frente de la compañía Servigestión Lucentum.

Esta empresa "estaría ejerciendo de intermediaria entre el Gobierno cubano y las empresas instaladoras de parques solares fotovoltaicos, habiendo contactado hasta el momento con una empresa china, otra sudafricana y otra mexicana".

La compañía "estaría conectada con la petrolera PEMEX, interesada en invertir en refinerías cubanas", describe la UDYCO. "Siendo este negocio también de interés para Jerónimo Sarmiento Morato y sus socios", añade la Policía en sus informes del sumario.

El segundo empresario, el Jorge que aparece en las grabaciones, es Jorge Martínez Odriozola, un hombre acostumbrado a negocios "diversificados" y de "grandes presupuestos", según los agentes.

"Parece tener líneas abiertas en Dubái, África y Panamá, país al que viaja cada dos semanas y media", señalan.

Las intervenciones telefónicas comenzaron a captar estos movimientos a partir de marzo de 2024. La pretensión de los empresarios socios de la mafia rusa era que el Gobierno cubano pagara en especie, entregándoles grandes cantidades de minerales, níquel y oro.

Una de las llamadas, concretamente el 25 de marzo de 2024, describe lo que Cuba les ofrece: "Ha aceptado el parque de un giga a cambio de níquel y cobalto".

Los inversores decían contar "con la colaboración de un diplomático de la embajada de Cuba en España, René Capote". Jerónimo, de hecho, habla con él en una de las llamadas para cerrar una reunión en Alicante.

Julio Martínez

En estas conversaciones, uno de los empresarios cuenta a otro que Alfredo López Valdés, director de la Unión Eléctrica Cubana (UNE) y exministro de la Pesca, Energía y Minas y de Industria de Cuba, ha conseguido su teléfono, y les ha contactado directamente.

Sorprendidos, vinculan esa gestión a "Julio Martínez", el presunto testaferro de Zapatero, según las investigaciones de la Audiencia Nacional.

-Me ha llamado Jorge y me dice: Oye, ¿tú has dado el teléfono mío a la UNE? Digo, 'no sé'. Entonces me dice, 'bueno, entonces ha sido el abogado este de Zapatero que le ha dicho, no, para que el tema del níquel y tal, para que no se estropee'.

-Pues ya está.

-Pero qué raro, Jero, ¡hostias!

-No, no, porque la llamada viene de Zapatero. No, porque ha sido la embajada, Julio López, la llama ahora Julio Martínez, que lo conocen ellos, tratan todos los días con ellos, entonces le han dicho, oye, para que no se estropee lo del níquel. Pues mira, digo, aprovechemos la coyuntura, matamos dos pájaros de un tiro.

Alusión a Julio Martínez en las llamadas intervenidas. EL ESPAÑOL

Las llamadas recogidas por la UDYCO durante meses recogen alusiones directas a Zapatero. En una de ellas, Jerónimo Sarmiento señala algo que le contó al diplomático cubano. Su socio Jorge Martínez había "tocado un lobby muy poderoso para llegar a donde tenía que llegar".

La Policía añade a modo de aclaración tras esa frase: "Lo que muy probablemente es una alusión a las gestiones realizadas con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

En informes posteriores, la Policía subraya: "Como ya es sabido, Jorge hizo uso de sus contactos con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para facilitarlo".

En otra llamada se vuelve a hacer alusión al grupo de Zapatero: "La verdad, que el no lo tuvimos y no hemos tenido más respuesta hasta que tocamos la tecla de Jorge". La tecla de Jorge era el entorno del exdirigente socialista, según refleja el sumario.

Fragmento de otro de los informes del sumario de la UDYCO.

Los empresarios, en esas conversaciones, señalan que, tras meses de gestiones y llamadas, el ministro cubano no respondió. Por eso tuvieron que llamar a sus contactos: "Por culpa de Laje y Rosell tuvieron que tocar a esa gente [la de Zapatero] para que hablara con el ministro directamente".

A continuación, advierten que para el sistema financiero que quieren montar "no pueden depender de los abogados de ZP, porque les van a querer chantajear y dar la vuelta".

De Venezuela a Perú

La organización con la que colaboraban estos empresarios tenía base en distintos puntos, entre ellos Madrid y la Costa del Sol. Su principal cometido era el lavado de dinero para las mayores organizaciones criminales del mundo, entre las que se incluyen los cárteles colombianos, la mafia albanesa, la llamada Mocro Maffia de los Países Bajos y la mafia china.

Además, estos hombres de negocios buscaban lucrarse con otros proyectos como el que trataban de lograr en la isla caribeña.

Los detalles que desvela esta rama de la operación Strongbox, revelada hace más de un año por EL ESPAÑOL, encajan con el relato de un Zapatero que hace negocios de intermediación en distintos puntos del mundo, tal y como se desprende de las investigaciones de la Audiencia Nacional.

La resolución en la que el juez José Luis Calama le dio la condición de imputado describía "una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros". Su presunta intermediación en Cuba ampliaría su radio de acción a otro de los países latinoamericanos en la órbita ideológica del PSOE.

Entre esas influencias, tal y como señalan los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la red de Zapatero se vincula con la explotación de minas de oro, níquel y otros negocios similares en países como Venezuela o Perú.

Calama sitúa "en el vértice de la estructura" a quien fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

El instructor se refiere a "la intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas".

Además, nuevos informes de la UDEF ya vinculan a la red con la explotación de minas de oro y níquel en Venezuela. Los investigadores localizaron conversaciones en las que los hermanos venezolanos Amaro Chacón tratan con el lugarteniente del expresidente, Julio Martínez, el desarrollo de diversos proyectos de esta índole.

Tanto Zapatero como su amigo Julito y el empresario Amaro Chacón están siendo investigados por la Audiencia Nacional por, supuestamente, formar parte de una red dedicada al tráfico de influencias a cambio del cobro de comisiones ilegales.

El juez Calama sostiene que el expresidente del Gobierno era el "líder" de esta trama, cuya principal beneficiaria habría sido la aerolínea Plus Ultra, que recibió en marzo de 2021 un rescate por valor de 53 millones de euros.

También sostiene que la red actuaba tanto en España como en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos "con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala".

Este periódico ha logrado contactar con Jerónimo Sarmiento, uno de los empresarios implicados. Ante la pregunta de si conocía "personalmente a Zapatero", responde: "No, no le conocía".

Ante la pregunta de si trató "directamente con su entorno", excusa ser concreto: "De eso ahora no puedo hablar".