El abogado de las cloacas del PSOE presumió de tener 61 periodistas de confianza: "Se lo he enviado, a ver cómo sale"

La prensa era considerada por el grupo como una herramienta clave para orientar la opinión pública y presionar en causas judiciales de interés para sus integrantes.

Teijelo informaba a Leire Díez sobre el envío de documentación a periodistas y agencias, presumiendo de su capacidad para mover información en medios.

Una conversación intervenida por la UCO revela que Teijelo buscaba influir en el relato mediático sobre investigaciones abiertas relacionadas con la llamada trama de las cloacas del PSOE.

Jacobo Teijelo, abogado vinculado al PSOE, afirmó tener 61 periodistas de confianza para difundir información de interés para el partido.

Jacobo Teijelo, el abogado de confianza de Santos Cerdán y del PSOE, presumió ante Leire Díez de tener a "61 periodistas habituales" a los que mandar información.

La conversación de WhatsApp intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desvelada por el programa Horizonte, incorpora un elemento clave en la investigación sobre las presuntas maniobras de la llamada trama de las cloacas del PSOE.

Teijelo trataba de colocar determinadas informaciones en medios de comunicación a través de periodistas de confianza y así controlar el relato que necesitaban para sus objetivos.

Los mensajes, fechados el 17 de enero de 2025, muestran a Teijelo informando a Díez de que ha remitido documentación a varios profesionales de tribunales y agencias.

El abogado presume de disponer de acceso directo a periodistas capaces de mover una información en el circuito mediático. El intercambio se produce en el contexto de las diligencias que investigan las denominadas cloacas del PSOE.

La UCO sitúa a este núcleo liderado por Santos Cerdán y Leire Díez en una operativa destinada a influir en expedientes administrativos y causas judiciales de interés para sus integrantes.

En ese marco, los mensajes entre Teijelo y Díez apuntan a una estrategia de presión pública. No se trataba sólo de trasladar una versión jurídica, sino de buscar eco en periodistas determinados para orientar el relato sobre investigaciones abiertas.

"Se lo he mandado a Yepes, Alcasser y Mateo Balín", escribe Teijelo a Díez, según el contenido de la conversación incorporado a la causa. A continuación, añade una frase que resume la dimensión de su presunta red de contactos: "Tengo agencias".

La respuesta de Díez es escueta: "Vale". Pero el abogado insiste y amplía el alcance de su gestión. "Se lo he enviado a mis 61 periodistas habituales. A ver cómo sale", asegura.

Después remacha la idea: "61 de verdad". Según el mismo intercambio, Teijelo afirma también haber hablado ya con más de una docena de ellos y sostiene que varios se habrían mostrado interesados en la información. "Eso es genial", contesta Leire.

Para la trama, la gestión del relato era una pieza más dentro de una operativa más amplia, en la que se mezclaban contactos institucionales, intereses judiciales y movimientos para desacreditar determinadas pesquisas.

La causa deberá determinar ahora si aquella jactancia era una exageración de Teijelo o si respondía a una capacidad real de influencia.

En cualquier caso, el diálogo deja una imagen nítida del papel que la prensa podía ocupar en la estrategia del grupo: no como destinataria neutral de información, sino como posible herramienta para orientar el relato de una investigación judicial.