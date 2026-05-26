"Zorro", "Z" o "ZZZZ": los apodos con que la trama aludía a Zapatero en su chat para definir "favores y gratificaciones"

Directivos de Plus Ultra discutían abiertamente la necesidad de presionar a Zapatero para agilizar ayudas públicas, asumiendo que habría que retribuir sus gestiones tras el rescate con dinero público.

Investigaciones apuntan a pagos de Diazgranados a la empresa What The Fav, propiedad de las hijas de Zapatero, y a la intermediación del abogado Miguel Palomero en gestiones económicas y favores.

La jueza Collazos señala que los mensajes evidencian actos que podrían constituir delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, vinculando a Zapatero y a una organización jerarquizada.

El empresario venezolano Danilo Diazgranados se refería a José Luis Rodríguez Zapatero como "Zorro", "Z" o "ZZZZ" en chats donde se discutían favores y gratificaciones.

"Zorro", "Z" o "ZZZZ". Así se refería el empresario venezolano Danilo Diazgranados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un chat llamado 'DANILO-ESPAÑA' intervenido en el despacho del abogado Miguel Palomero.

En dicho intercambio de mensajes aparecen conversaciones detalladas de Diazgranados, el cual "mantiene una relación personal y económica" con el expresidente, según indica el auto de la jueza Collazos.

La magistrada, que investigaba una pieza separada del caso Plus Ultra posteriormente elevada a la Audiencia Nacional, señala que los intercambios de mensajes entre Palomero y Diazgranados "ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años" que derivarían en delitos de "cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios".

Todo ello como "parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia".

Diazgranados es un empresario venezolano al que las autoridades vinculan con una red de intereses económicos que se extiende más allá de España.

Danilo Alfonso Diazgranados. E. E.

La pieza recoge que este hombre de negocios usaba a Palomero para llevar "sus asuntos económicos a España, incluidos favores y gratificaciones al comisario de Barajas Jesús María Gómez Martín".

También cita expresamente la influencia del "Zorro", es decir, Zapatero, ante altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera la distribución de lubricantes de la petrolera en Venezuela en diciembre de 2023, lo que constituiría, según la magistrada, "un delito de corrupción en los negocios".

En conversación con EL ESPAÑOL, Repsol ha negado de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo y ha asegurado que "opera bajo estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países donde está presente".

La actividad del venezolano condensa la lógica de la supuesta organización: un empresario extranjero (Diazgranados) se apoya en un abogado de confianza (Palomero) para articular sus movimientos en España y, a través de él, canaliza pagos, favores y gestiones hacia figuras con capacidad de abrir puertas, ya sea en el ámbito policial, empresarial o político.

La mención al comisario de Barajas encaja en esa arquitectura, igual que las referencias reiteradas a Julio Martínez Martínez, alias "Julito", a quien la investigación sitúa como un conseguidor clave en la tramitación del rescate de Plus Ultra.

Diazgranados, Palomero y What The Fav

Según los investigadores, What The Fav, la empresa de las hijas de Zapatero, recibió pagos de Danilo Diazgranados.

Su nombre también aparece en el Excel que incluye una lista de clientes de Análisis Relevante, la empresa de la que es administrador Julio Martínez Martínez.

Los agentes de la UDEF han encontrado otra conversación entre Palomero y Diazgranados en la que este último manifiesta que Julito "es el banco del jefe", en referencia al papel del empresario como presunto testaferro del expresidente.

Por su parte, Palomero tampoco aparece en el sumario como un mero profesional externo: su despacho fue objeto de un registro el 24 de octubre de 2024.

En los documentos judiciales se dibuja a Palomero como un intermediario con capacidad para moverse entre empresarios, cargos públicos y mandos policiales.

Alguien al que se acudía tanto para estructurar operaciones económicas como para trasladar gestiones sensibles a distintos niveles del Estado.

De hecho, el juez Calama documenta que el 31 de diciembre de 2020 Palomero entregó 20.000 euros en efectivo a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, y dos pagos adicionales de 3.000 euros a "Alejandra" y de 2.000 euros a "Jess", que se identifica como Jésica Rodríguez, la amiga de José Luis Ábalos.

"Pana" y "el contacto"

En paralelo al chat 'DANILO-ESPAÑA', los informes de la UDEF recogen conversaciones internas de la cúpula de Plus Ultra en las que los directivos hablan de Zapatero con total naturalidad, como si fuera una pieza más del engranaje.

En uno de esos intercambios, entre Rodolfo Reyes, Roberto Roselli, Alejandro Delgado y Raif El Argie, directivos y accionistas de la aerolínea, se plantean los "próximos pasos" para sacar adelante el rescate.

Roselli responde sin rodeos: "Ahora es meterle chola al Zapa", lo cual denota la necesidad de presionarle para que se mueva rápido.

Los directivos discuten sobre la conveniencia de hablar con Zapatero y con "el tocayo" (Julito) para que agilicen las gestiones con la SEPI y "hacer que eso pase rápido", en referencia al expediente de ayudas públicas.

Zapatero con Delcy Rodríguez.

A Zapatero le llaman "el pana" o "el contacto", y a Julio le reservan el alias de "el lacayo", una clasificación que, de facto, sitúa al expresidente en la cúspide de la red de influencia que pretendían activar, y a Martínez como el ejecutor.

Hay incluso mensajes en los que los propios responsables de la aerolínea admiten que están siendo recibidos gracias a "altas recomendaciones" y dan por hecho que "nuestro pana Zapatero está detrás", en palabras de Reyes.

En otro intercambio, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llega a resumir así la estrategia respecto al rescate y al pago posterior por las gestiones del expresidente: "Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Esa frase, la UDEF la interpreta como una asunción explícita de que habrá que retribuir las supuestas gestiones de Zapatero a cambio del rescate con dinero público.