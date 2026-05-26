El comisario de Barajas en el 'Delcygate' recibió del 'Grupo Zapatero' "gratificaciones" por facilitar "negocios ilícitos"

Gómez Martín, próximo al PSOE, fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias tras su papel en el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas, pese a la polémica generada.

El sumario judicial apunta a una cadena de favores y gratificaciones destinadas al 'Grupo Zapatero', y señala posibles delitos de tráfico de influencias entre funcionarios públicos.

Chats entre el abogado Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Diazgranados mencionan pagos y favores al comisario de Barajas para facilitar operaciones irregulares en el aeropuerto de Cuatro Vientos.

Jesús María Gómez Martín es uno de los nuevos nombres que aparece en el caso Zapatero. Se trata del comisario de Barajas que estuvo a pie de pista la noche en que la vicepresidenta Delcy Rodríguez aterrizó en España.

El actual jefe superior de Policía de Canarias tuvo que comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo con motivo, precisamente, del Delcygate. Fue en el Senado, en 2024.

Su nombre figura en un chat de WhatsApp entre el abogado Miguel Palomero, que hizo de nexo de la trama para poner en marcha el rescate de Plus Ultra por la vía Ábalos, y el empresario venezolano Danilo Diazgranados Manglano.

De dicha conversación, incluida en el auto de la juez que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que posteriormente elevó a la Audiencia Nacional, se infiere que Diazgranados utilizaba a Palomero "para llevar sus asuntos económicos en España, incluidos favores y gratificaciones", entre otros, "al comisario de Barajas Jesús María Gómez Martín".

En dichas conversaciones, recogidas en el chat DANILO-ESPAÑA, "también había referencias reiteradas a Julio Martínez Martínez, el amigo y supuesto testaferro de Zapatero, con un claro papel de conseguidor para las ayudas en la subvención de Plus Ultra"

Los mensajes, intervenidos en el despacho de Miguel Palomero el 24 de octubre de 2024, apuntan a la existencia de una relación "personal y económica" de Diazgranados con alguien denominado "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", "quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero" por los investigadores.

El sumario también explica que el comisario Gómez Martín intermedió para facilitar que en el aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid, se realizaran "negocios con procedencia ilícita".

Danilo Alfonso Diazgranados. E. E.

Y añade: "De ahí la sugerencia en la conversación de 4 de mayo de 2021, con Koldo García Izaguirre, mano derecha del ministro de Transportes".

En una pieza separada, la 62/2025, se especifica que en los registros de la sede de Plus Ultra se halló una tarjeta de visita a nombre del comisario Gómez Martín con su número –se entiende que de teléfono– manuscrito en el anverso.

El 30 de diciembre de 2020, Palomero había recibido el encargo del empresario peruano Felipe Baca –el mismo que ordenó los pagos a Jésica y a una mujer llamada Alejandra– de repartir cantidades de dinero con la presunta finalidad de "cuidar a jueces, policías y funcionarios".

El sumario considera que las conversaciones entre Palomero y Diazgranados evidencian la existencia de una cadena de favores y gratificaciones destinadas a lo que la investigación denomina el 'Grupo Zapatero'.

Estas conversaciones permiten "inferir la comisión de delitos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos, otras conversaciones relacionadas con el tránsito aeroportuario" y conversaciones referidas a "regalos a personas que ostentan posiciones de poder".

Comisario en el 'Delcygate'

Gómez Martín es, según fuentes policiales, un comisario próximo al PSOE. Su nombre entró en la escena política en el marco del caso Delcy Rodríguez, en enero de 2020, cuando la vicepresidenta venezolana, sancionada y con prohibición de entrar en la UE, aterrizó en Barajas.

Desde 2017, Gómez Martín era el comisario del aeropuerto, la máxima autoridad policial, y participó en la gestión de la situación.

De hecho, acompañó a Koldo a pie de pista durante el aterrizaje de la expresidenta venezolana, tal y como él mismo relató en noviembre de 2024 en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo.

PP y Vox denunciaron ante la Fiscalía General la entrevista de Rodríguez y Ábalos por infringir la normativa comunitaria que prohibía la entrada en la UE de autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro.

La investigación que pedían se extendía a los funcionarios del aeropuerto que hubieran participado en la infracción, aunque finalmente fue archivada.

En sus declaraciones ante el Senado, Gómez Martín afirmó que jamás vio a Víctor de Aldama en el aeropuerto, que el único que subió al avión de Delcy fue José Luis Ábalos y que él se quedó acompañando a Koldo García.

En noviembre de 2022, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, el ministro Fernando Grande-Marlaska lo nombró nuevo jefe superior de Policía de Canarias.

Natural de Zaragoza, Gómez Martín ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1987. En 2002 ascendió a inspector jefe y, en 2011, antes de que Zapatero dejara el Gobierno, a comisario.

Entre 2012 y 2017 fue responsable del puesto fronterizo de La Junquera, jefe de la comisaría del distrito Centro en Sevilla, jefe de la comisaría local de Parla y jefe de servicio operativo, tanto en la UDYCO como en la UCRIF.

De 2017 a noviembre de 2022 fue el comisario de Barajas y, tras el escándalo del Delcygate, fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias.