Una pequeña gestoría de Madrid canalizaba los pagos del petróleo venezolano vinculados al 'Grupo Zapatero' y al PSOE

La investigación judicial sitúa a la gestoría como pieza clave en una red internacional de canalización de fondos procedentes del petróleo venezolano, con conexiones con el entorno de Nicolás Maduro y figuras relevantes del chavismo.

Las sociedades administradas por Parra Delgado movieron cientos de miles de euros, incluyendo 145.200 euros al entorno de Zapatero, y están siendo investigadas por pagos a empresas relacionadas con la financiación ilegal del PSOE.

Carlos Alberto Parra Delgado, administrador de Softgestor SL, es señalado como testaferro de Francisco Flores Suárez, banquero chavista vinculado a operaciones de financiación ilegal.

Una gestoría de Madrid, Parra y Delgado, canalizaba pagos del petróleo venezolano vinculados al 'Grupo Zapatero' y al PSOE.

Una pequeña gestoría de Madrid, en el distrito de Hortaleza, canalizaba los pagos procedentes del petróleo venezolano vinculados al 'Grupo Zapatero' y al PSOE.

Carlos Alberto Parra Delgado, nacido en 1990, es el joven empresario venezolano afincado en Madrid que administra la gestoría Parra y Delgado, situada en el número 17 de la calle Mar de Kara.

Su empresa, Softgestor SL, figura en el auto del juez José Luis Calama por los pagos realizados a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores la persona de la mayor confianza de José Luis Rodríguez Zapatero.

El gestor Parra Delgado era el testaferro de Francisco Flores Suárez, el banquero chavista dado por muerto y que está vinculado al sobre de Víctor de Aldama sobre la financiación ilegal del PSOE.

Parra Delgado atendió a EL ESPAÑOL este jueves a las puertas de su negocio tras los registros practicados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Negó cualquier vínculo con la trama y aseguró: "Yo me quedé muy sorprendido al saberlo".

Desde su gestoría en Hortaleza y su domicilio en Colmenar Viejo, Parra Delgado movió cientos de miles de euros del petróleo venezolano, entre los que se incluyen los 145.200 euros que cobró el 'Grupo Zapatero'.

Fuentes del caso confirman a EL ESPAÑOL que las empresas a nombre de Parra están siendo investigadas por otros pagos de cientos de miles de euros a sociedades vinculadas a la financiación ilegal del PSOE.

En su entorno más cercano, los vecinos y comerciantes del barrio lo describen de forma dispar. Tanto él como su hermano, Carlos Alfonso, son conocidos en el barrio.

En un bar próximo a su gestoría le consideran "muy correcto y educado".

En su antiguo bloque de Colmenar Viejo, donde vivió con su familia, varios residentes defienden que los Parra son "bellísimas personas".

Otros, en cambio, apuntan que "parecía vivir por encima de sus posibilidades" y recuerdan que les habló de contactos políticos.

Carlos Alberto Parra Delgado, en su oficina EL ESPAÑOL

Los vecinos se muestran un tanto reacios a hablar sobre los Parra dado que, a su juicio, "son unas bellísimas personas": "Pondría la mano en el fuego por ellos".

Se marcharon de allí hace años. El padre, Carlos también, "se fue a vivir al norte", aseguran los vecinos a EL ESPAÑOL; estos también ratifican que numerosas notificaciones bancarias siguen llegando a esa dirección.

Lo que aparentemente era una modesta gestoría de barrio, para la investigación judicial es una de las piezas clave en la canalización del dinero.

Calama, en su auto, señala a Parra Delgado como administrador formal de sociedades que habrían sido utilizadas para canalizar fondos vinculados a operadores de petróleo en Venezuela.

La gestoría Parra Delgado, en el madrileño distrito de Hortaleza EL ESPAÑOL

Las 12 empresas

La clave para entender el papel atribuido a Parra Delgado está en Francisco Enrique Flores Suárez, empresario venezolano al que los investigadores consideran el verdadero controlador de Softgestor SL y de Apamate Corporate And Trust SL.

Sobre el papel, Parra era el administrador único de ambas sociedades. También ostentaba el 65% de las participaciones de Softgestor. Sin embargo, la documentación judicial sostiene que quien decidía era Flores.

La investigación recoge que Julio Martínez Martínez no negociaba los contratos con Parra, sino con Francisco Flores.

Los borradores de los contratos eran remitidos al empresario venezolano, que elegía qué sociedad debía aparecer como firmante.

En octubre de 2020, Flores manejó inicialmente un contrato con los datos de Apamate Corporate And Trust, otra empresa administrada por Alberto Parra. Días después, cambió de criterio y sustituyó esa empresa por Softgestor SL.

Para los investigadores, ese movimiento demuestra que las sociedades administradas por Parra eran intercambiables. Es decir, instrumentos al servicio de una operativa diseñada por otros.

Softgestor abonó 145.200 euros a Análisis Relevante mediante dos transferencias de 72.600 euros. La primera se realizó el 30 de octubre de 2020. La segunda, el 16 de septiembre de 2021.

Ambas se justificaron con un contrato firmado el 30 de julio de 2020. El documento preveía el pago de 120.000 euros más IVA por informes mensuales sobre la situación política, económica y social internacional.

La figura de Parra se amplía además a otras sociedades españolas. En total, aparece con cargos orgánicos en 12 empresas.

Entre ellas está Restaurante Mamaxita SL, radicada en Tenerife, dedicada a la restauración y con una facturación próxima a los 400.000 euros.

También Sweet Ink Tattoo SL, centrada en actividades de belleza y tatuajes, que presentó cuentas en 2022 y 2023.

Otra sociedad es Vallenilla Escalante y Asociados Soluciones Integrales Internacionales SL, dedicada a consultoría y asesoramiento empresarial. Apenas declaró actividad en los ejercicios presentados.

Parra figura también como apoderado solidario de FVF Operaciones Globales SL, vinculada a actividades deportivas y a la organización de eventos.

En esta empresa aparece Óscar Cunto André, señalado como una figura relevante del entorno jurídico de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y muy cercano a Jorge Giménez, mano derecha de Delcy Rodríguez en la venta irregular del crudo de PDVSA.

A ellas se suman P&D Business Development and Advisory Services SL, Trodat Investment SL y HC Orinoco Holding SL, todas con capitales sociales reducidos y sin trayectoria financiera relevante conocida por su reciente creación o por la falta de cuentas.

El listado se completa con Custom Cargo SL, Softgestor SL, Apamate Corporate And Trust SL, Saglio Development SL y Distribuidora Adelmar 2020 SL.

Varias comparten domicilios sociales, objetos amplios y escasa actividad declarada. Ese patrón es uno de los elementos que alimenta la tesis de los investigadores: Parra no sería el dueño real de la operativa, sino el rostro administrativo de una red manejada desde el entorno de Flores.

La clave petrolera

La investigación puesta en marcha hace dos años en la Audiencia Nacional va mucho más allá de Plus Ultra. El petróleo venezolano aparece como el eje que conecta a empresarios, sociedades españolas, intermediarios del chavismo y a Rodríguez Zapatero.

Calama, en su auto, sostiene que el entorno del expresidente utilizó sociedades en España para canalizar fondos procedentes de operaciones internacionales vinculadas al petróleo y al oro venezolanos.

En esa estructura aparece Softgestor, la gestoría de Parra Delgado. Pero también aparecen nombres como Delcy Rodríguez, Alex Saab, Francisco Flores, Jorge Giménez y Óscar Cunto André.

Víctor de Aldama declaró ante la Audiencia Nacional que Flores disponía de licencia para operar con cupos de petróleo venezolano. Según su versión, formaba parte de una red utilizada para comercializar crudo de PDVSA en el extranjero.

El llamado "sobre de Aldama" contenía documentación sobre una operación de 250 millones de dólares relacionada con seis millones de barriles de crudo Boscán.

El sobre mencionado por el fiscal. EL ESPAÑOL

Según la resolución de esta semana de Calama, los compradores interesados en cargamentos de crudo debían remitir cartas de intención a la "Oficina del Presidente Zapatero". Para el juez, ese requisito operaba como un peaje político para acceder al negocio petrolero venezolano.

Las comunicaciones intervenidas también muestran conversaciones sobre la asignación de barcos y desbloqueo de operaciones. En una de ellas se menciona una reunión con "La Dama" y el "Ministro del Petróleo". Los investigadores identifican a "La Dama" con Delcy Rodríguez.

En ese ecosistema aparece Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro. Su red sirvió, según las autoridades estadounidenses, para mover dinero de contratos públicos y esquivar sanciones internacionales.

El nexo español estaría en las sociedades investigadas. Softgestor, administrada por Parra, pagó a la empresa del entorno de Zapatero.

Apamate, también administrada por Parra, tenía como apoderado a Óscar Cunto André, hombre próximo a Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

Giménez está bajo la lupa por una trama vinculada a PDVSA que habría defraudado hasta 1.200 millones de dólares. La UCO también halló mensajes en los que Aldama reclamaba dinero para "seguir alimentando la máquina".

La entrega de 80.000 dólares en efectivo se habría producido el 18 de junio de 2020, según los informes incorporados a la causa.

El resultado es un mapa de conexiones que une Madrid, Caracas, PDVSA y el entorno del expresidente Zapatero.

En ese mapa, Parra Delgado ocupa una posición discreta, pero relevante: la del administrador que prestaba sociedades españolas a una operativa cuyo control real atribuyen los investigadores a Francisco Flores.

La causa sigue en fase de instrucción. Ninguna de las acusaciones ha sido probada en juicio.

Pero la aparición de Parra y de sus empresas abre una vía concreta para seguir el dinero. Y coloca a una gestoría de Hortaleza en el centro de una trama que, según los investigadores, no empieza ni termina en Plus Ultra: pasa por el petróleo venezolano.