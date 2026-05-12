La UDEF cerca a Zapatero por un entramado de presuntas actividades de blanqueo

Zapatero admitió en el Senado haber recibido pagos de Análisis Relevante SL y negó cualquier irregularidad o vinculación directa con el rescate a Plus Ultra.

Julio Martínez, amigo cercano de Zapatero, cobró de Plus Ultra y pagó al expresidente por supuestas labores de consultoría estratégica.

El caso está vinculado al rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, concedido en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La UDEF investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de comisiones ilegales mediante empresas instrumentales y testaferros.

Los investigadores de la UDEF tienen en su punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuese presidente del Gobierno hasta 2011 y estrecho colaborador del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el supuesto blanqueo de comisiones ilegales a través de empresas instrumentales y testaferros.

No por haber salido de la Moncloa —y cambiado la política por el lobby— Zapatero ha desaparecido de la primera fila de la vida pública.

De hecho, está teniendo una gran presencia en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo domingo.

El pasado día 5 de mayo, Zapatero participó en un mitin en Huelva en apoyo a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero.

Esta última definió al expresidente como "un ejemplo de servicio a su partido, de saber que las siglas y el proyecto colectivo están por encima de los egos, los recuerdos y las aspiraciones".

Pero los nubarrones que se ciernen sobre el futuro de Zapatero son oscuros. Especialmente, en el llamado caso Plus Ultra.

En esa causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga una red internacional que, supuestamente, blanqueó dinero a través del rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

Esta ayuda pública fue concedida en marzo de 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid indagó en la concesión de este rescate hasta 2023, cuando la juez Esperanza Collazos se vio obligada a archivar esta causa, sin haber citado aún a declarar como investigado a ningún representante de la aerolínea, por un error procesal.

No había dictado, en los plazos que marca la ley, la prórroga de esta instrucción.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia con nuevos datos, acerca de un supuesto blanqueo de capitales canalizado a través de los fondos del rescate.

Así las cosas, Collazos abrió una nueva causa y no tardó en enviarla a la Audiencia Nacional.

Uno de los investigados en este nuevo procedimiento es Julio Martínez, apodado Julito y amigo muy cercano de Zapatero.

De hecho, Julito cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades, casi la misma cantidad que, posteriormente, él pagó a Zapatero a cambio de supuestas labores de consultoría estratégica, ámbito al que hoy día se dedica ZP.

En el Senado, en una comisión de investigación sobre el caso Plus Ultra, admitió haber cobrado un total de 600.000 euros de Análisis Relevante SL, la empresa de Julito.

El expresidente admitió que realizó "informes orales y escritos", cuyo contenido se negó a detallar en la Cámara Alta.

Ahora bien, sí subrayó que no cometió ninguna irregularidad y se desvinculó del rescate a Plus Ultra.

Admitió, no obstante, que sabía que su amigo Julito trabajaba para Plus Ultra cuando cobró de Análisis Relevante.

Zapatero aseguró en el Senado que fue Martínez quien le propuso esos encargos. Y admitió que los aceptó a cambio de que sus hijas realizaran las labores de marketing con su agencia de comunicación, What The Fav SL.

Como publicó EL ESPAÑOL, mientras pagaba a Zapatero, Martínez cobraba de grandes empresas de Venezuela, país al que el exdirigente socialista suele viajar, dadas sus buenas relaciones con los líderes del chavismo.

En especial, con Delcy Rodríguez, actual presidenta venezolana tras la caída de Nicolás Maduro.

Por su parte, Martínez vendía a estas grandes empresas su influencia en Venezuela.

Por ello, en la mencionada causa instruida en la Audiencia Nacional, la UDEF tiene en su punto de mira las citadas transferencias y la relación —más allá de una simple amistad— entre Zapatero y Julito.