Vox presenta otra querella contra el presidente de la SEPI que autorizó los rescates de Plus Ultra y Air Europa

Las claves

Las claves Generado con IA Vox presenta una nueva querella contra el expresidente de la SEPI y varios funcionarios por los rescates de Plus Ultra y Air Europa durante la pandemia. La denuncia acusa posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, exige responsabilidades al Gobierno y a Pedro Sánchez, y asegura que seguirán reclamando transparencia en diversos asuntos. Buxadé también critica la gestión de la crisis del hantavirus y pide explicaciones sobre los ERE andaluces y presuntos negocios vinculados a personas cercanas al presidente.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha anunciado este lunes que el partido avanzará con una nueva querella contra quien presidía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando se aprobaron los rescates de Plus Ultra y de Air Europa.

La acción judicial se extiende además de a Bartolomé Lora, que entonces presidía la SEPI, a varios funcionarios ante la Sección de Instrucción de Madrid, ha sostenido Buxadé desde Punta del Moral, en Huelva.

La querella se presenta por los rescates a las citadas aerolíneas durante la pandemia, bajo la sospecha de los de Abascal que en el proceso el presidente de la SEPI haya presuntamente incurrido en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, y malversación de caudales públicos.

Hace un año ya avanzaron una acción similar. Ahora Buxadé está convencido que habrá una "admisión inmediata" de la querella y ha advertido de que Vox "no va a parar de exigir responsabilidades" a Pedro Sánchez y su Gobierno “en los tribunales, en las instituciones, y en las calles”.

Hantavirus

También se ha referido el eurodiputado a la crisis del hantavirus. A su juicio el presidente de Gobierno ha puesto en riesgo “la seguridad de todos los españoles y muy especialmente de los trabajadores que tienen que hacer frente a esa enfermedad”.

“Lo hace siguiendo las órdenes de la Organización Mundial de la Salud”, que, ha considerado, “puso en riesgo a todo el mundo desoyendo las denuncias que se planteaban ya respecto de la primera difusión del famoso coronavirus”.

Es un tema que ha mezclado con el caso de los ERE andaluces de forma curiosa. Porque al criticar que Sánchez presuma de "transparencia" en lo referido al desembarco de pasajeros del crucero, exige lo propio para saber qué sucedió con los "680 millones de euros robados por el Partido Socialista a los andaluces que no han devuelto”.

También, ha dicho, “queremos transparencia para que nos diga a cuántos consejeros delegados de la sociedades del Ibex llamó para que participen en los negocios de su mujer en Moncloa”. Y, por último, “saber qué hizo su hermano en Extremadura”.