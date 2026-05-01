Cazas, helicópteros y vuelos con pirotecnia: el Festival Aéreo Internacional de San Javier movilizará a 180.000 turistas

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Aéreo Internacional de San Javier espera movilizar a 180.000 personas durante el puente del 1 de Mayo, con más de 45 aeronaves y equipos internacionales. Destacan exhibiciones como el vuelo nocturno acrobático de AeroSPARX, equipado con más de 1.800 luces LED y pirotecnia, y la participación de la patrulla italiana Wefly! con pilotos con discapacidad. Se implementa un amplio dispositivo de seguridad con más de 200 efectivos y se establece una zona de exclusión marítima durante el evento. El festival incluye actividades familiares, conciertos y la presencia de equipos como Team Raven del Reino Unido, helicópteros tácticos y demostraciones de aviación deportiva, histórica y de rescate.

Un caza Eurofighter del Ala 14 -una de las principales unidades del Ejército del Aire- ha rugido sobre el Mar Menor, este viernes, durante los entrenamientos del Festival Aéreo Internacional de San Javier que movilizará a 180.000 personas a lo largo de todo el puente del 1 de Mayo.

La seguridad prima en un evento espectacular en el que los pilotos se juegan la vida, van al límite sobre las playas de Santiago de la Ribera, para protagonizar acrobacias increíbles. Por ello, se establece una zona de exclusión a la navegación marítima que estará vigente hasta el domingo.

El evento cuenta con más de 45 aeronaves, algunas de las cuales descansan en los hangares del Aeródromo de Los Martínez del Puerto. Uno de los momentos estelares del sábado lo protagonizará AeroSPARX: un equipo acrobático británico que es pionero por combinar sus vuelos de precisión con fuegos de pirotecnia.

De hecho, sus aviones Grob G 109B realizarán un vuelo nocturno acrobático en formación, equipados con más de 1.800 luces leds, para iluminar el cielo sobre el Mar Menor, a partir de las 21 horas. Pero antes, habrá sesiones de entrenamientos, de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas, como ha ocurrido este viernes con la potencia y alta maniobrabilidad que ha demostrado en su vuelo un caza de combate Eurofighter.

La adrenalina marcará la jornada del sábado, con representación española, de la mano de Juan Velarde (Madrid, 1974), desafiando las leyes de la física con maniobras extremas a más de 400 kilómetros por hora, para subir las pulsaciones del público. Los helicópteros también tendrán su cuota de protagonismo con el NH-90 Lobo, encargado de desarrollar un vuelo táctico para demostrar la versatilidad de este helicóptero del Ejército del Aire y del Espacio.

Toda la programación transcurrirá con un dispositivo de seguridad por tierra, mar y aire, con más de 200 efectivos de la Guardia Civil, la Academia General del Aire, Bomberos, Policía Local y Protección Civil de San Javier... Nada se puede dejar a la improvisación en un evento que también incluye una Play Zone con actividades para toda la familia, conciertos y firmas de los pilotos invitados.

Otro de los momentos que se prevén más espectaculares de este sábado, lo pondrá el Wefly! Team: la única patrulla con pilotos con discapacidad, procedentes de Italia para romper barreras con su danza aérea, según avanza la organización del Festival Aéreo Internacional de San Javier.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el director técnico de la exhibición aérea, Pablo González, destacan que las aeronaves que participarán "conforman una amplia representación de la aviación actual". El regidor Luengo recuerda que este festival también "promociona" en "términos turísticos" al municipio de San Javier y a la Región de Murcia.

Prueba de ello es que el sector hostelero protagoniza muchos mensajes en redes sociales, como Facebook e Instagram, ofertando sus terrazas para disfrutar de un buen aperitivo o una comida, mientras observan las espectaculares maniobras aéreas de pilotos como el Team Raven, elegancia y precisión del Reino Unido en cada uno de sus vuelos en formación.

Un avión del Team Raven, procedente del Reino Unido.

El domingo será la jornada estrella de la programación con una exhibición aérea, en la playa de Santiago de la Ribera, de 10 a 15 horas, que movilizará a más de veinte equipos con sus respectivas aeronaves "para ofrecer un repaso práctico a la aviación deportiva, histórica, general, ultraligera, ligera, profesional, militar, institucional y acrobática", según avanza Pablo González, director del Festival Aéreo Internacional de San Javier.

La Formación Mirlo sustituirá a la mítica Patrulla Águila y el Canadair UD13 -conocido como el apagafuegos- volará sobre el Mar Menor. También participarán helicópteros de la Guardia Civil y la Policía Nacional, incluso el Bell-412 del Servicio de Emergencias del 112 simulará maniobras de rescate.

La aviación civil tendrá su cuota de protagonismo con Camilo Benito o Jorge Loureiro, una demostración del autogiro, el Aeroclub Mar Menor, el Real Aeroclub de Sevilla o los seis aviones del Team Raven, considerado el mejor equipo del mundo en formación.