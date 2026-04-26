El cabreo de Javier Hidalgo: falacias en el Supremo y estallido en el Senado del empresario que hizo negocios con Begoña Gómez

Durante su comparecencia en el Senado, Hidalgo se mostró visiblemente enfadado y defendió que la compañía devolvió 650 millones y 150 millones de intereses tras el rescate.

Hidalgo minimizó su relación con Ábalos y Koldo, aunque pruebas documentales demuestran encuentros y comidas relacionadas con la gestión del rescate.

Negó la influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a reuniones acreditadas y comunicaciones recogidas por la Guardia Civil.

Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, mostró evasivas y contradicciones en sus declaraciones ante el Supremo y el Senado sobre el rescate de Air Europa y su relación con Begoña Gómez.

Javier Hidalgo está cabreado. Al exCEO de Globalia no le gusta aparcar su vida de lujo para dar explicaciones, más que necesarias, sobre sus tratos con la trama Koldo o sus negocios con Begoña Gómez.

Esa es la gran conclusión de sus dos declaraciones de esta semana. Falacias y evasivas el martes en el Supremo. Silencio y soberbia el jueves en el Senado.

Traje oscuro y camisa clara en ambas comparecencias, pero con una diferencia. En el Supremo llevó corbata, mientras en la comisión del Senado mostró su habitual pecho descubierto.

Quizá fue porque, dos días antes en el Supremo, tuvo que tragar saliva en varias ocasiones y le apretó en exceso la corbata. Hidalgo sabía que no podía cometer errores en el Alto Tribunal, aunque metió la pata en una ocasión.

El que fuera CEO de Globalia aseguró que no le constaba ninguna nota de prensa del Ministerio de Transportes el 8 de agosto de 2020 sobre el rescate de Air Europa.

Minutos después detalló la noticia de El Confidencial que publicó en aquella fecha el texto enviado por Alfredo Rodríguez, director de Comunicación de Transportes.

Es decir, tal y como ha quedado demostrado en el juicio tras las declaraciones del equipo de Ábalos y los mensajes aportados por la UCO, existió una comunicación oficial de Transportes para ayudar a Air Europa con sus acreedores.

Por aquel texto, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ábalos disfrutó de unas vacaciones en Marbella pagadas por Hidalgo y Aldama.

El objetivo de Hidalgo era eludir cualquier responsabilidad penal. Hasta ahora lo ha conseguido.

La no pregunta sobre Begoña

No se investiga el rescate de Air Europa ni está imputado en el caso Begoña Gómez a pesar de sus negocios con la mujer de Pedro Sánchez a través del patrocinio de Wakalua, filial de Globalia, al IE Africa Center.

En el Supremo nadie le preguntó si llamó realmente el 3 de septiembre de 2020 a Begoña Gómez, tal y como recoge la UCO en sus informes y reconoció el propio Aldama en EL ESPAÑOL.

"Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y que los Hidalgo patrocinaran sus cosas. Es verdad que Javier Hidalgo la llamó", afirmó Aldama en una entrevista en este periódico el pasado el 25 de julio de 2025.

Una ocasión única perdida, más viendo cómo Hidalgo ha huido durante todo este tiempo de las comparecencias en las comisiones de investigación y sólo ante el Supremo se ha visto obligado a contestar.

Eso sí, negó que su antigua patrocinada, Begoña Gómez, influyera en el rescate a pesar de las dos reuniones acreditadas que mantuvieron durante la pandemia.

La primera de ellas el 24 de junio y la segunda el 16 de julio de 2020. Hidalgo, escapando como Houdini, tampoco aclaró lo que ocurrió en San Petersburgo en 2019 con la esposa de Sánchez.

Javier Hidalgo declara en el Senado.

"No sé qué se dice de aquella noche", contestó Hidalgo a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo.

También sufrió 'pérdida de memoria' cuando la acusación popular le leyó los whatsapps que intercambió con Aldama en pleno rescate de Air Europa.

No los reconocía o no se acordaba. Evasiva tras evasiva en la hora y ocho minutos que duró su declaración en el Supremo.

Sí reconoció que Aldama era la persona que canalizaba las relaciones institucionales de Air Europa con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tenía la comunicación con los distintos ministerios", afirmó a la vez que intentaba quitar el foco sobre su relación con Ábalos y Transportes.

Hidalgo recalcó que Transportes no aprobaba el rescate de la aerolínea y que el peso de aquella negociación recayó "en el Ministerio de Economía y en la Sepi".

A su vez, en su afán por quitar importancia a los mensajes hallados por la UCO, restó veracidad al testimonio del que fue su empleado y gran amigo.

"Aldama me transmitía informaciones de los distintos ministerios. Algunas eran verdad, otras medio verdad y otras eran cuestión de optimismo", dijo.

Hay una gran incógnita sin despejar, ¿por qué terminó la relación laboral entre Aldama y Air Europa tras el rescate?. ¿Qué problemas hubo entre el investigado y la compañía de los Hidalgo?

Tampoco lo resolvió Hidalgo en su comparecencia, en la que, con ese tono chulesco que le caracteriza, aseguró en el Supremo que fue Aldama el que decidió dejar de trabajar para Air Europa.

"Aldama recibía 10.000 euros al mes durante dos años, pero no se completó el contrato. En noviembre de 2020 decidió irse", dijo el hijo de Pepe Hidalgo.

Al exCEO de Globalia se le abrió el cielo con la confusión, quizá a propósito, de la abogada de Koldo cuando le preguntó por un presunto pago de 500.000 euros a Koldo y Aldama en la casa familiar de Puerta del Hierro.

Leticia de la Hoz preguntó si él había pagado. No tuvo que mentir Javier Hidalgo en esta respuesta. "No", afirmó.

Y es cierto, ya que según los testimonios de Carmen Pano y su hija Leonor, tal y como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL fue el patriarca Pepe Hidalgo quien realizó el pago en una bolsa de deportes.

Falacias en el Supremo

Javier Hidalgo intentó, sin mucho éxito, minimizar su relación con Ábalos y Koldo, al que aseguró que sólo conocía prácticamente de saludarle y despedirle cuando se reunía con el ministro.

Sin embargo, EL ESPAÑOL reveló tras su declaración que su padre y él se reunieron con Ábalos y Koldo en el Ministerio el día que la Sepi rescató a Air Europa.

Hasta ahora se desconocía que el 28 de octubre de 2020 a las 10 horas Pepe y Javier Hidalgo se reunieron con Ábalos y Koldo en el despacho del ministro.

Los whatsapps entre Patricia Úriz, exmujer de Koldo, y el asesor de Ábalos a los que ha tenido acceso este periódico así lo demuestran.

"A las 10 Pepe con Javier en el Ministerio. Hoy", dijo Koldo. La mano derecha de Ábalos no dudó en anular citas del ministro para recibir a los Hidalgo.

Horas después, el Consejo Rector de la Sepi aprobó el rescate de Air Europa. Objetivo conseguido.

La declaración de Hidalgo tuvo otras dos falacias flagrantes. La primera al negar que Koldo García le organizara reuniones con empresarios en Ibiza.

"Les informo que las siguientes personas se reunieron conmigo y con el señor Javier Hidalgo, CEO de Air Europa, en Ibiza [...]", comienza un email hallado en la cuenta de Koldo y enviado el 11 de julio de 2020 a la compañía aérea British Airways.

Koldo e Hidalgo se reunieron, según esta prueba, con el dueño y los directivos de la compañía naviera Atlas Maritime.

La otra falacia flagrante de Hidalgo fue al desmentir comidas de Aldama con Ábalos en representación de Air Europa.

"Que yo sepa Aldama no ha comido con Ábalos en representación de Air Europa", dijo sin rubor.

EL ESPAÑOL desveló en marzo de 2024 que Aldama, en representación de Air Europa, comió con Ábalos y Koldo seis días antes de que la aerolínea pidiera ayuda al Gobierno.

El almuerzo se celebró el 10 de junio de 2020 y Koldo pasó el ticket de la comida al Ministerio de Transportes.

Esta prueba documental desmiente a Hidalgo. La comida fue abonada por la mano derecha del ministro y tuvo un coste de 137,01 euros en el restaurante Jai Alai, enfrente de la vivienda oficial de Ábalos.

Koldo justificó ante el Ministerio de Transportes de la siguiente forma el gasto: "Air Europa, atenciones protocolarias del ministro".

Soberbia en el Senado

Menos de 48 horas después de haber declarado en el Supremo, Javier Hidalgo apareció en el Senado.

Más allá de haberse quitado la corbata y desabrochado la camisa, el exCEO de Globalia acudió con su soberbia innata y mostró su mirada más tenebrosa.

Una hora y 22 minutos estuvo Javier Hidalgo con la mirada fija en la mesa, sin casi pestañear. Como si fuera la toma fija del malvado protagonista de una película de Hollywood.

Sin inmutarse, pero con un rostro que reflejaba ira. No tuvo que decir nada para transmitir esa sensación a los senadores y periodistas en la sala.

El movimiento de sus cejas y el de sus párpados mostraban su indignación a las preguntas de Alejo Miranda, el senador del PP que ya interrogó a Sánchez y que enfadó también a Hidalgo.

Hidalgo llegó, se acogió a su declaración en el Supremo para permanecer estoico durante más de una hora, pero estalló al final de su comparecencia.

"¿Puedo contestarle a esa pregunta? Me está acusando de un delito", dijo Hidalgo a Miranda.

"Hay que poner las cosas en su contexto", aclaró visiblemente enfadado.

"A mí me preguntaron (en el Supremo) si me había reunido con Ábalos y Koldo para tratar el tema de los vuelos mascarillas. Cosa muy distinta es la del rescate".

"Si usted pone unos cortes que le interesan poner, me está acusando de un delito", dijo Hidalgo ante la acusación del PP de que había cometido falso testimonio en el Supremo.

El lado más 'chulo' de Hidalgo terminó aflorando en el Senado. Sucedió tras terminar la intervención de Miranda. "¿Puedo decir una cosa para recordarle al señor senador?", preguntó el exCEO de Globalia.

Tras recibir el visto bueno de la mesa, Hidalgo espetó: "La compañía ha devuelto 650 millones y 150 millones de intereses a lo que usted llama a los españoles".

"Para que los españoles lo sepan", finalizó Hidalgo antes de atacar a Iberia, su "principal competidor".

Abalanzándose sobre el micrófono y abriendo los brazos, en un claro signo de enfado e indignación, Hidalgo habló sobre Iberia para justificarse "ante los españoles".

"Creo que no conocen Iberia porque no la mencionan y le dieron un préstamo de 1.000 millones en 20 días", afirmó.

Tras esto tuvo que aguantar, en contra de su voluntad, la réplica del senador del PP, para después levantarse y marcharse rápidamente del Senado.

Hidalgo se fue con prisa, con paso acelerado. Sin mirar atrás. Sin haber aclarado nada. Con ira en la mirada y con sus tres botones de la camisa desabrochados.

Hasta la próxima, Javier. Los "españoles" mientras seguirán esperando para que se sepa toda la verdad sobre el rescate de Air Europa y sobre sus negocios con Begoña Gómez.