Una diputada de Vox en Murcia se pasa al grupo mixto harta de la purga de Abascal: "Se dedica a expulsar a referentes de talento"

La diputada Virginia Martínez, junto a una imagen de Santiago Abascal en un acto de Vox en Málaga. Asamblea Regional / Europa Press

La parlamentaria ha anuncio su paso al grupo mixto, mermando el voto del partido de ultraderecha en la Asamblea. "Nos encontramos actualmente, con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos".

Las claves nuevo Generado con IA Virginia Martínez, diputada de Vox en Murcia, abandona el partido para incorporarse al Grupo Mixto junto a José Ángel Antelo. Martínez denuncia purgas internas lideradas por Santiago Abascal y acusa a la cúpula de Vox de expulsar a personas con talento y acumular cargos para recibir sobresueldos. La salida de Martínez y Antelo debilita al Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional y da mayor margen de maniobra al Partido Popular y al PSOE. La diputada critica la gestión económica y la falta de transparencia en Vox, además de señalar el daño causado por las decisiones arbitrarias de la dirección nacional.

Santiago Abascal tiene un problema en la Región de Murcia: su decisión -unilateral- de echar de la presidencia provincial de Vox a José Ángel Antelo ha desencadenado un goteo de dimisiones de cargos del partido que no cesa, desde los ayuntamientos de Cartagena, Totana o Torre Pacheco, a la Asamblea Regional.

La última en dar un portazo a Abascal ha sido Virginia Martínez, diputada por Vox en la Asamblea de Murcia que anuncia su paso al Grupo Mixto junto a José Ángel Antelo.

"Tras haberlo meditado detenidamente y como consecuencia de mi profunda decepción con el rumbo que ha tomado Vox, bajo la actual dirección del partido, acabo de comunicar a la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia mi decisión de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario Vox y, en consecuencia, incorporarme al Grupo Mixto hasta el final de la presente legislatura".

Así arranca el comunicado de la parlamentaria autonómica, consultora de estrategia de negocio y que deja aún más mermado el peso del voto del partido de ultraderecha en las votaciones en el Parlamento.

"Vox se creó como un partido diferente, un partido que venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares, subvenciones, abusos con el dinero público y políticos al uso que hacían carrera de ella. En Vox defendíamos que los partidos se tenían que financiar exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y ser transparentes e independientes".

"Vox nació para acabar con los “chiringuitos”, para huir de la mediocridad y para atraer la profesionalidad y el talento, con una máxima indispensable, que las personas que lo integraran viniesen a servir a España y no a servirse de ella".

Pero la diputada Virginia Martínez considera que las purgas impulsadas por Santiago Abascal, desde Iván Espinosa de los Monteros, a Javier Ortega Smith o el propio José Ángel Antelo, están abocando a Vox a hacer todo aquello que había venido a cambiar.

"Lo que nos encontramos actualmente, es con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan".

"Nos encontramos con familiares y amigos de esta cúpula, no solo en puestos de responsabilidad, sino también en los múltiples satélites: medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP- que vive de la formación interna".

"Y todo ello, pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal, dejando sin recursos económicos suficientes a los equipos provinciales, que se ven obligados a funcionar con voluntarios que trabajan de manera desinteresada y que, en la mayoría de los casos, tienen que poner dinero de su propio bolsillo".

La parlamentaria Virginia Martínez se hizo viral por acudir vestida con el niqad negro a un pleno de la Asamblea Regional en Cartagena, para defender una moción con tintes xenófobos contra las vestimentas de las mujeres musulmanas.

El cambio de grupo parlamentario de la diputada se produce en el peor momento posible para Abascal, en plena precampaña de las elecciones a la Junta de Andalucía, sin haber cerrado aún pactos de gobierno en Extremadura, Aragón o Castilla y León, y con el partido de exgtrema derecha perdiendo fuelle en las encuestas, en beneficio de populares y socialistas.

En el comunicado que ha lanzado esta misma mañana, a través de su cuenta de 'X', para dar un portazo a Vox, la parlamentaria también ataca al secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

"El partido -construido con el esfuerzo de miles de afiliados y voluntarios- se ha visto dañado por decisiones que no solo han proyectado desorganización y falta de criterio, sino que también han provocado conflictos internos absolutamente innecesarios. Los constantes y desafortunados ceses y expulsiones de referentes dentro del partido, la pérdida de talento y de perfiles variados y los insultos cruzados en período electoral, han creado una imagen terrible del proyecto de la que será imposible recuperarse sin realizar profundos cambios.

"La carta enviada a los afiliados y simpatizantes el pasado 1 de abril por el Secretario General, Ignacio Garriga, es un cúmulo de despropósitos que solo demuestran una absoluta falta de autocrítica. Cómo se trata a las personas, cómo se utilizan los recursos económicos del partido y, en general, la mayoría de las decisiones que se toman a nivel nacional, solo ponen obstáculos al avance del proyecto".

La reacción de José Ángel Antelo no se ha hecho esperar y el que antaño lideró el poryecto de Vox enterritorio murciano ha publicado esta reflexión en sus redes sociales: "Hace tan solo dos meses, Vox estaba a la par del PP en intención de voto en la Región de Murcia. Las decisiones arbitrarias de cuatro de la cúpula lo han convertido en un partido en descomposición y sin ninguna credibilidad".

De hecho, con las salidas de Antelo y Martínez, el Partido Popular de Fernando López Miras gana margen de maniobra en la Asamblea Regional para negociar con el Grupo Mixto y el PSOE, tanto mociones como leyes, incluso unos presupuestos, sin estar tan condicionado por el Grupo Parlamentario Vox.