El segundo gato de Ábalos: la ex esposa del ministro reclama la mascota que regalaron a su hijo y acusa de "ladrona" a Andrea

El caso sale a la luz en medio de otras disputas sobre mascotas relacionadas con Ábalos y sus relaciones sentimentales.

Andrea de la Torre, expareja de Ábalos, cuida actualmente del gato y propuso a Perles una custodia compartida de la mascota.

El gato fue un regalo de cumpleaños para el hijo menor de Ábalos y ha estado presente durante toda su infancia.

Carolina Perles, exesposa de José Luis Ábalos, reclama la custodia de un gato regalado a su hijo menor y acusa a Andrea de la Torre de quedarse con el animal.

En la vida de José Luis Ábalos no hay solo un gato, sino dos. Y sobre uno de ellos, el que regalaron a su hijo menor, se ha desatado ahora una guerra por su custodia, con acusaciones de "ladrona de gatos" incluida.

La existencia de este segundo felino la ha desvelado este miércoles Carolina Perles, exesposa del exministro, en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Según su relato, el animal fue un "regalo de cumpleaños" para el pequeño y ha estado presente durante "toda su infancia".

Cuando Ábalos y Perles se separaron en el año 2021, ambos acordaron que el animal se quedara en casa del exdirigente socialista. Pero al entrar en la cárcel de Soto del Real, el niño pide quedarse con gato y "no se lo quieren dar", ha denunciado Perles.

"Me da mucha pena porque hablamos de una mascota de un niño, que el propietario es un niño, es su gatito, su animal de compañía, para él muy importante", ha lamentado.

¿Quién se ha quedado con el gato si Ábalos está en prisión? Según Perles, lo tiene ahora Andrea de la Torre, a la que se ha referido como "ladrona de gatos".

Tras separarse de Perles en 2021, Ábalos inició una relación con esta joven malagueña de 27 años, con quien convivió durante varios años.

Andrea de la Torre y Ábalos, según se ha publicado en distintos medios, rompieron a comienzos de 2025. Aun así, ella acudió a despedirse del exministro a la cárcel de Soto del Real cuando ingresó en prisión preventiva en noviembre de 2025.

Desde entonces ha vuelto en varias ocasiones, hasta el punto de que Instituciones Penitenciarias la considera su pareja estable para autorizar vis a vis íntimos.

Eso explica que sea ella la que se ocupe en la actualidad del cuidado del gato. De hecho, y según ha contado Perles en Telecinco, De la Torre llegó a proponerle un plan de custodia compartida del felino: 15 días cada una.

"Me parece una desfachatez tremenda jugar con los sentimientos de un niño. El gato es del niño, es que no es ni mío ni de su padre. Y es lo que parece ser que no ha entendido nadie".

Ábalos ha estado casado tres veces y tiene cinco hijos de tres mujeres distintas. Sus dos primeros hijos, Víctor y Tania, son fruto de su matrimonio con Pilar Aguado. Del segundo matrimonio nació otro hijo.

Del tercer matrimonio, con Carolina Perles, tiene dos hijos menores de edad.

'Pequeño Ratón', el gato que adoptaron José Luis Ábalos y Jésica Rodríguez. EL ESPAÑOL

'Pequeño Ratón'

De este segundo gato no se conoce ni siquiera el nombre. Y sale a la luz cuando otra mascota se ha colado de lleno en el caso.

La jornada del martes en el Tribunal Supremo estuvo marcada por la declaración de Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos. Según su relato, ella adoptó "por él" un gato en pleno idilio entre ambos, en 2018.

Lo hicieron suyo hasta el punto de bautizarlo como Pequeño Ratón y de presentarlo en un vídeo de cumpleaños como "nuestro" gato y parte de su "familia".

Ese gato vivió en el piso de Plaza de España, cuyo alquiler, según la UCO, habría sido sufragado por la trama de las mascarillas.

Jésica contó que Ábalos llegó a pagar una operación veterinaria cuando el animal se rompió una pata, un desembolso de más de 1.000 euros.