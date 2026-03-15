📍 Los resultados de las elecciones de Castilla y León, municipio a municipio

Las claves nuevo Generado con IA Finaliza la votación en Castilla y León y comienza el escrutinio de las elecciones autonómicas. El Partido Popular busca una mayoría suficiente para gobernar en solitario y no depender de Vox. PP y PSOE se disputan la mayoría de los votos, con Vox como tercer actor político relevante. Formaciones regionalistas como Unión del Pueblo Leonés y Soria ¡Ya! aspiran a reforzar su papel clave en la gobernabilidad.

Los colegios electorales de toda Castilla y León ya están cerrados. Comienza el escrutinio de estas elecciones autonómicas en las que el Partido Popular vuelve a intentar conseguir una mayoría lo suficientemente amplia para lograr gobernar en solitario y no depender de Vox.

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La participación fluye a medida que se vuelcan los datos de las nueve provincias, comparándose minuto a minuto con los registros de los anteriores comicios.

Con el recuento en marcha, los primeros resultados ya perfilan la composición de las Cortes de Castilla y León, donde el PP y el PSOE se disputan los principales bloques de votos, seguidos de cerca por Vox.

El mapa político se completa con la fuerza de las formaciones regionalistas y localistas, como la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya!, que buscan consolidar o ampliar su presencia como piezas clave para la gobernabilidad.