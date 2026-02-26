El papa León XIV pronunciará un discurso el 8 de junio en el Congreso, en medio de su visita a España

El papa León XIV la semana pasada durante una audiencia en la plaza de San Pedro. Remo Casilli Reuters

Empiezan a salir a la luz los detalles de la visita de León XIV a España. El Papa intervendrá el lunes 8 de junio en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales que se celebrará en el Congreso.

La visita al Congreso fue sugerida desde la Santa Sede a la Presidencia del Congreso, que contestó dando su total conformidad, y este jueves la Conferencia Episcopal ha formalizado la solicitud por escrito.

La idea es celebrar una sesión conjunta en la Cámara Baja, con la presencia de diputados y senadores, en la que León XIV tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso en su calidad de jefe del Estado, según informa Europa Press.

Será la primera vez que un pontífice pronuncie un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles, algo que sí han protagonizado otros jefes del Estado en visitas oficiales, como lo hizo más recientemente el líder ucraniano Volodimir Zelenski y antes los presidentes de Francia, Portugal o de países de Latinoamérica.

La sesión conjunta no alterará el calendario de Plenos que tiene aprobado la Cámara Baja, ya que se ha escogido un lunes, día que no se celebran sesiones plenarias.

Programa del pontífice

El Vaticano confirmó este miércoles que el Papa hará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, sin especificar todavía las etapas del mismo. Según Vatican News, León XIV estará primer en Madrid, luego se desplazará a Barcelona y, por último, irá a Tenerife y Gran Canaria.

La presencia del pontífice el 10 de junio en Barcelona parece casi segura. La Iglesia catalana cuenta con su participación en una ofrenda floral a la tumba de Antoni Gaudí, una misa solemne y la bendición de la Torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia.

El obispo auxiliar ha hecho una declaración institucional este jueves junto con el coordinador del grupo que organiza la visita del Papa, Enric Puig, y el presidente delegado de la Junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia, Esteve Camps.

Los tres se han excusado por no poder dar detalles de los días en los que el Santo Padre estará en Barcelona, porque han asegurado que el Vaticano aún no ha confirmado los días ni los actos que llevará a cabo en Cataluña.

De esta manera, no han confirmado si habrá un segundo día de visita, más allá del 10, ni si hará un acto en el Estadi Olímpic o si visitará Montserrat. "Probablemente no habría venido si no fuera por el aniversario de la muerte de Antoni Gaudí y la repercusión mundial de la Sagrada Familia", ha afirmado por su parte Enric Puig.

León XIV terminará su tour español en las Islas Canarias, que representan una de las principales rutas migratorias del mundo. El pontífice cumplirá así el deseo de su antecesor Francisco, que no pudo desplazarse hasta el archipiélago por sus problemas de salud.