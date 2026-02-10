El empresario Benjamín León jura su cargo como nuevo embajador de Estados Unidos en España ante Marco Rubio

El empresario estadounidense de origen cubano Benjamín León Jr., de 81 años, ha jurado este martes su cargo como nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra ante el secretario de Estado, Marco Rubio.



La embajada de España en EEUU ha celebrado el juramento con un mensaje en X: "¡Le deseamos mucho éxito en este importante puesto y esperamos darle la bienvenida pronto en Madrid!", ha publicado.



Tras anunciar su nominación en enero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó como "un empresario, jinete y filántropo de gran éxito".

Warmest congratulations to Ambassador Benjamin Leon Jr. on his swearing-in as the new U.S. Ambassador to Spain. We wish him every success in this important role and look forward to welcoming him soon in Madrid! pic.twitter.com/bkR00VB3MK — Embassy of Spain USA (@SpainInTheUSA) February 10, 2026

"Llegó a Estados Unidos desde la Cuba comunista a los 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y procedió a convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un negocio increíble", dijo entonces Trump.



Además de sus negocios en atención médica, León es un "profesional inmobiliario con una amplia cartera de bienes raíces comerciales y residenciales", según detalla el Departamento de Estado, que también destaca el vínculo del nuevo embajador con España, ya que sus bisabuelos emigraron a Cuba desde las Islas Canarias.

El empresario fundó junto a su padre la Clínica Asociación Cubana (CAC), pero la acabaron vendiendo y en 1996 fundó Leon Medical Centers (LMC), que presta servicios a beneficiarios del sistema sanitario público.

El nominado es un histórico donante del Partido Republicano. En 2015, donó 2,5 millones de dólares a la campaña para las presidenciales del que es ahora el secretario de Estado, también de origen cubano.

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, ha asistido al juramento y ha felicitado a León con unas palabras en redes: "Desde Cuba hasta Estados Unidos, su historia refleja el poder de la libertad, el trabajo duro y el sueño americano. Sé que representará a nuestra nación con honor, fuerza y ​​un compromiso inquebrantable con la libertad y la democracia", ha declarado.



La elección de León como nuevo embajador llega tras meses de tensiones geopolíticas entre Washington y Europa y de críticas de Trump sobre la decisión del Gobierno español de ser el único miembro de la OTAN que no ha alcanzado el objetivo de gasto del 5% de su PIB en Defensa.

Durante una audiencia en el Senado el pasado octubre, León prometió ahondar en la cooperación entre ambos países en esta materia al considerar que la propuesta de Pedro Sánchez es un "grave error".

España, según recalcó, es un aliado clave de la OTAN y la colaboración al respecto es "esencial para mantener la estabilidad en Europa y más allá".



El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.