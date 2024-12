El papa Juan Pablo II, Obama y Merkel, las tres figuras del último cuarto de siglo más valoradas por los españoles

Un Papa y dos exjefes de Gobierno conforman el top 3 de figuras históricas del último cuarto de siglo más valoradas por los españoles. El primero ya ha fallecido. Los otros dos no. Los primeros son hombres y la tercera es una mujer.

Se trata de Juan Pablo II (Polonia, 1920- Ciudad del Vaticano, 2005), de Barack Obama (Hawái, Estados Unidos, 1961) y de Angela Merkel (Alemania, 1954). Por ese orden, concretamente.

Un 52,9% de los españoles aprueba a quien fuera Santo Padre desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Además, Karol Józef Wojtyła, que era su nombre real, fue canonizado en 2014.

Tan sólo el 29% de los encuestados suspende la aportación a la Historia de Juan Pablo II, según se desprende del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. De todo el listado de personajes históricos, Wojtyła es el que consigue más apoyo y el menor número de detractores, con una nota de 6,2 sobre 10.

Entre sus aportaciones, quien ya fuese considerado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, es recordado especialmente por su oposición al comunismo —incluido en su Polonia natal—, por su combate contra la Teología de la Liberación y por la mejora de las relaciones entre la Iglesia Católica, el judaísmo y el Islam.

Al frente del Vaticano, fue sustituido por Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), quien renunciaría al papado en 2013;​ convirtiéndose así en el primer papa en hacerlo en 598 años de historia.

Barack Obama ocupa el segundo lugar en la lista de personajes históricos más valorados por los españoles, de acuerdo con este sondeo. El que fue el 44º presidente de los Estados Unidos fue el primer afroamericano en ocupar este cargo.

Lo hizo desde el 20 de enero de 2009 —mismo año en el que ganó el Nobel de la Paz— hasta el 20 de enero de 2017, cuando abandonó la Casa Blanca con uno de los índices de popularidad más altos de la historia. El 48,9% de los encuestados aprueba su figura, pero un 40,4% la suspende. Su nota es de 6 sobre 10.

Entre sus logros políticos, destacan las leyes sanitarias conocidas como Obamacare, la revocación de la política Don't ask, don't tell (No preguntes, no digas) que impedía revelar su homosexualidad a los miembros del Ejército, la muerte del terrorista Osama bin Laden a manos de los Navy Seals, el tratado Start III, sobre control de armas, firmado con Rusia o la mejora de las relaciones EEUU-Cuba.

Con un 48,7% de aprobación y una nota de 5,4 sobre 10, Angela Merkel es la tercera figura histórica más valorada por los españoles. No obstante, un 44,2% suspende su trayectoria. Esta física convertida en líder de la democracia cristiana germana ejerció de canciller de su país de 2005 a 2021.

Ahora bien, su influencia se incrementó con su notable autoridad en la Unión Europea. Desde 2017, lideró junto con el Gobierno francés lo que se interpretó como una refundación de la UE, que se tradujo en avances en la integración europea, y por su peso en la toma de decisiones durante la política de disciplina fiscal y austeridad económica en toda la Unión, que, en España, coincidirían con el ocaso del zapaterismo y con el paso de Mariano Rajoy por La Moncloa.

Tras Merkel, en el cuarto lugar, se encuentra, precisamente, el ya mencionado Benedicto XVI, sucesor de Juan Pablo II en el trono de San Pedro y compatriota de la canciller. Joseph Ratzinger, su nombre real, obtiene una nota de 4,9 y un 38,2% de aprobación, aunque un 40,8% de los encuestados suspende su figura.

Curiosamente, le sigue en este ranking quien le sucediera al frente del Vaticano: Francisco I, el actual Papa. Tras él, Tony Blair (ex primer ministro del Reino Unido) y el hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sucesor, en su primer mandato, de Obama (2017-2021) y reelegido de nuevo este 2024 en el cargo por otros cuatro años más.

Completan el ranking global François Hollande (presidente de la República Francesa entre 2012 y 2017), su sucesor, Emmanuel Macron; David Cameron (ex primer ministro británico), el actual presidente chino, Xi Jinping; el expresidente de EEUU George W. Bush, el actual presidente israelí Benjamín Netanyahu, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el expresidente estadounidense Joe Biden, el hoy presidente ruso Vladímir Putin, el expresidente británico Boris Johnson y el actual jefe del Gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, que cierra la lista con un 0,8% de aprobados, un 96,2% de suspensos y un 0,2 sobre 10 de nota.

Ficha técnica

Se han realizado 2.953 encuestas a españoles mayores de edad, extraídas de forma aleatoria de un panel respresentativo de la población española de n=10.000, entre los días 26 y 30 de diciembre de 2024, con equilibraje muestral según cuotas de sexo, edad y provincia de residencia. Posteriormente, se han reponderado los resultados nacionales por recuerdo de voto en las elecciones de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3% para un intervalo de confianza del 95%.