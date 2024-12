Corrupción, inmigración, Trump... Los 25 grandes temas que protagonizarán 2025

Cuando los fuegos artificiales empiecen a iluminar el cielo de España para celebrar la llegada del nuevo año, quedarán por delante 365 días de noticias. Casi ninguna certeza por delante de esos doce meses, más allá de lo inmediato: las subidas de impuestos, las pugnas políticas, el regreso de Trump, la continuidad de las guerras y la intensificación de los flujos migratorios. Dinero y poder, valga la redundancia.

Aunque la actualidad nos sorprende cada día, desde EL ESPAÑOL planteamos en este especial '2025, el año que viene' un repaso a las principales noticias que esperamos contarte en los próximos meses.

1. Reconstrucción de Valencia

No podíamos empezar por otra cuestión. La riada que arrasó decenas de localidades el pasado mes de octubre y se llevó por delante más de doscientas vidas sirvió para dar una nueva muestra de la solidaridad de la sociedad española, que se volcó a ayudar a los afectados desde el primer minuto. Ahora le ha llegado el turno a la clase política.

El teniente general Francisco José Gan Pampols estará al frente de la titánica labor de devolver a la región a la normalidad lo antes posible. Su nombramiento por el presidente valenciano Carlos Mazón es una de las primeras decisiones organizativas que el Ejecutivo autonómico tomó para devolver la esperanza a los ciudadanos, pero sólo se ha empezado a andar el largo camino que queda por delante.

Los afectados seguirán esperando de sus representantes, ya sea en la Comunitat o en el Estado, entendimiento y no disputas. Exigirán que las ayudas públicas, las conceda quien las conceda, lleguen lo antes posible y no se atasquen en la burocracia habitual que retrasa sine die lo que se precisa de forma inmediata. Bien lo saben los damnificados por el volcán de la Palma de 2021.

2. La corrupción política

En el ámbito puramente político, se espera que la corrupción siga siendo la protagonista del debate público. Los procesos penales que rodean al entorno de Pedro Sánchez, con la investigación a su mujer, Begoña Gómez; o a su hermano, David Sánchez, seguirán avanzando.

Más grave, por lo que pudo suponer para las arcas públicas estatales y autonómicas, es el 'caso Ábalos' y sus derivadas. El comisionista Víctor de Aldama parece estar dispuesto a seguir aportando información contra el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, así como de otras personalidades de primer nivel en el Gobierno y en el partido (Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, Carlos Moreno, Koldo García Izaguirre...). Todo apunta a que en 2025 veremos a José Luis Ábalos sentado en el banquillo del Tribunal Supremo, después de que el Congreso conceda el suplicatorio en las primeras semanas del año.

3. El fiscal general, bajo sospecha

Pero las investigaciones continuarán su curso dentro de la propia Administración de Justicia. A pesar de los "cero mensajes" hallados en el móvil del fiscal general del Estado, el cerco se cierra sobre Álvaro García Ortiz. El juez Ángel Hurtado investiga la filtración a los medios de información confidencial sobre el ciudadano Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso-. Las sospechas sobre una posible utilización de la Fiscalía para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid tratarán de esclarecerse en los meses venideros.

4. El 'factor Waterloo'

Las demandas de Junts per Catalunya, con un aún no amnistiado Carles Puigdemont a la cabeza, se mantienen sobre la mesa, y el inquilino de La Moncloa ya ha dejado abierta la posibilidad de viajar a Waterloo a hacerse la foto con el fugado de la justicia. Las reivindicaciones económicas para Cataluña o lograr que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea son algunos de los adornos que Junts pone a sus reivindicaciones reales de impunidad sobre sus delitos pasados. La consecuencia de no avanzar hacia ellas la ha comprobado Sánchez al final de año: la alineación con PP y Vox para tumbar propuestas legislativas en el Congreso.

5. Polarización y confrontación política

Aunque no sólo la derecha burguesa catalana de Junts pondrá contra las cuerdas al PSOE en las Cortes. Son los aliados parlamentarios de Sánchez quienes pueden seguir haciéndole la vida imposible en la Cámara Baja. ERC trata de hacer valer lo firmado con los socialistas, mientras que el Sumar de Yolanda Díaz, en plena caída en las encuestas frente a un renacido Podemos, buscará marcar una línea propia que, a día de hoy, se reduce a presionar sobre la jornada de 37,5 horas semanales.

Entretanto, Bildu y PNV parecen mostrarse como socios fiables, aunque el auge de los primeros, que cerca estuvo de costarle la lehendakaritza a los peneuvistas en 2024, presionará a los de Ortúzar para que se distancien del Ejecutivo en cuestiones como las subidas fiscales.

Ayuso seguirá teniendo un papel preponderante en la oposición a Pedro Sánchez, mediante ataques más frontales que los que acostumbra a realizar el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

6. La jornada laboral

La reducción de la jornada laboral es el principal caballo de batalla de Sumar. La aspiración de una jornada semanal de 37,5 horas es una de las pocas cuestiones en las que Yolanda Díaz aún puede hacerse notar.

Sin embargo, aunque hay acuerdo con los sindicatos, la patronal CEOE no se ha mostrado de acuerdo con la medida. Además, la iniciativa tendría que ser aprobada por el Consejo de Ministros a través de un decreto ley, y posteriormente ser ratificada por un Congreso donde la debilidad parlamentaria del Ejecutivo volverá a hacerse patente.

7. Los medios, en la diana

El Plan de Acción por la Democracia aprobado el pasado 17 de septiembre por el Consejo de Ministros supone los cimientos de una nueva forma de entender el papel de los medios de comunicación y su relación con el Poder Ejecutivo.

El Gobierno prevé crear un registro de medios de comunicación donde figure la identidad de sus propietarios y principales accionistas, así como la inversión publicitaria. También pretende intervenir en los medidores de audiencia para vincular a esos datos las asignaciones de publicidad institucional.

Mientras, en RTVE estará ya asentado el Consejo de Administración más abiertamente politizado de la historia reciente del ente audiovisual, con exjefes de prensa del PSOE o exconcejales socialistas en el órgano de toma de decisiones de la radiotelevisión pública.

8. Leonor y Sofía

La infanta Sofía cumplirá 18 años el próximo 29 de abril, lo que levanta diversas cuestiones sobre cuál será su papel en la Familia Real y en los actos institucionales de aquí en adelante. Si recibirá formación militar como su hermana mayor o tendrá agenda oficial propia son algunos de los interrogantes que empezaremos a resolver en los próximos meses.

Tras la jura de la Constitución de la princesa Leonor en 2023, su papel ha ido creciendo paulatinamente. Ya en 2024, el rey Felipe VI anunció que en adelante será Leonor quien presida los Premios Princesa de Asturias. Tanto ella como la infanta han acompañado a los Reyes en las últimas semanas a apoyar a las víctimas de la DANA.

9. Inmigración en España...

En lo social, el combate contra la violencia de género ocupará de nuevo un puesto de privilegio entre las preocupaciones de la agenda política. Si bien todo apunta a que la gestión de la inmigración irregular se mantendrá como la problemática que más enfrentamientos provoque entre administraciones.

Después de que España se haya anotado en 2024 el año natural con mayor llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas, con casi 60.000, la complicación se agrava semana a semana mientras la situación humanitaria es insostenible fundamentalmente en Canarias.

El acuerdo entre Estado y Gobierno canario, entre PSOE y PP, no está más cerca de lo que lo estaba hace un año, con la reforma de la Ley de Extranjería como punto principal del conflicto. Y, mientras tanto, cerca de 5.400 menores que llegaron de forma irregular se encuentran en centros sobresaturados esperando a ser repartidos por el país.

10. ... y en el mundo

Pero la situación en España es sólo una pequeña parte de la crisis migratoria que las guerras, los efectos del cambio climático y la represión política y religiosa generan en todo el planeta.

En el caso europeo, el Pacto de Migración y Asilo que los 27 lograron aprobar en 2024 tras años de negociaciones parece que se habrá quedado viejo antes de empezar a aplicarse en su totalidad. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya prevé presentar en marzo su nueva propuesta legislativa para simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes irregulares, en el marco de esas "soluciones innovadoras" que miran cada vez más a las que trata de implantar Meloni en Italia y que implican la deportación a países ajenos a la UE.

Mientras, Donald Trump ya no critica sólo a la inmigración que llega desde la frontera sur de Estados Unidos, sino también al norte. Además, el debate sobre si se debe mejorar lascondiciones de los visados para migrantes con estudios superiores ha saltado a las primeras páginas de la prensa en los últimos días del año, poniendo de manifiesto la lucha entre las distintas facciones del Partido Republicano.

11. Trump: ¿'pato cojo' u 'hombre loco'?

Se acostumbra a decir que el presidente que afronta su última legislatura es un 'pato cojo', al contar con menos respaldo legislativo de su partido que ya estaría pensando en el relevo. Trump llega por segunda y última vez a la Casa Blanca a sus 78 años, y el hecho de no tener capacidad para enfrentarse a otras elecciones parece más un alivio para él que una condena.



El presidente estadounidense ha conformado un gabinete más radicalizado que en su primer mandato, con perfiles más políticos que tecnocráticos, y con designaciones aparentemente estrambóticas, como poner a Robert F. Kennedy Jr., un antivacunas, como nuevo responsable de Sanidad.



Sus propuestas políticas, especialmente en relaciones internacionales, han derivado aún más hacia la amenaza, retomando el discurso victimista que ya caracterizó su discurso en su primer mandato. Considera que el mundo entero se aprovecha de EEUU en el comercio internacional, en la OTAN, en los acuerdos climáticos, en su benevolencia con los migrantes, entre otros factores.



Así, retoma la vieja 'teoría del hombre loco' de Richard Nixon, quien trató de hacer creer a los norvietnamitas que estaría dispuesto a arrasar la zona con armas nucleares con tal de terminar la guerra de Vietnam. El argumento del uso desmedido de la fuerza (militar o económica) vuelve a estar sobre la mesa del Despacho Oval... como también lo está en el Kremlin.

12. Musk, el político

El magnate de los negocios Elon Musk lleva protagonizando titulares desde hace más de una década, pero en los últimos meses ha dado un salto sustancial con su incorporación al equipo de Donald Trump.

Su labor en la campaña fue criticada no sólo por su claro apoyo al candidato republicano sino por la aparente manipulación del algoritmo de la red social que preside, X (antigua Twitter), para favorecer la difusión de mensajes que favorecieran al expresidente estadounidense.

Tal y como se está viendo en las últimas semanas, Musk se enfrenta ahora a los recelos de la rama más extremista de la derecha estadounidense, que ven cómo la influencia del visionario sudafricano puede dar forma a las políticas de la nueva Casa Blanca. La disputa por poder susurrar a Trump al oído acaba de empezar.

13. Ucrania invadida, año 3

En febrero se cumplirá el tercer aniversario de la invasión rusa. El cambio de paradigma que se ha producido en 2024, con Ucrania atacando en territorio ruso gracias a armas proporcionadas por Occidente, continuará en los próximos meses a pesar de las protestas del régimen de Vladimir Putin y de sus amenazas de una represalia nuclear.



De nuevo, Trump será un factor clave. Sus bravatas de campaña de "acabaré la guerra en 24 horas" no podrán cumplirse, pero sí tiene el peso suficiente para sentar a Rusia y Ucrania en la mesa de negociación. Por ello, ambos contendientes han encarnizado su batalla desde la victoria electoral del republicano, con vistas a tener más terreno tomado y más prisioneros de guerra con los que negociar un armisticio.



Además, Corea del Norte ha cobrado un papel relevante que puede ampliarse aún más, con el aporte de soldados y armas en el frente apoyando al bando ruso. Aunque los mensajes del Gobierno ucraniano hacen hincapié en cómo los militares norcoreanos están cayendo dramáticamente en el frente, no parece que el régimen de Kim Jong-un vaya a permitir esas imágenes y mensajes lleguen a su cerrada y censurada opinión pública.

14. Israel y los siete frentes

En 2024, el Gobierno de Benjamín Netanyahu consiguió diezmar a Hamás en Gaza y a Hezbolá en el Líbano, y resistir a los ataques aéreos de Irán. El mandatario israelí está confiado de que la nueva administración Trump le será favorable en su verdadera batalla de fondo, la que tiene contra el régimen de los ayatolás, un rival común para Israel y para EEUU.

Así, de los "siete frentes" bélicos que asumía el Ejecutivo hace un año, Israel parece tener bajo control el de Gaza, el del Líbano, el de Siria (ampliando posiciones en los Altos del Golán), y el de Cisjordania. Quedan aún abiertos el del propio Irán, así como Irak y Yemen.

Los hutíes de Yemen están siendo el objetivo principal israelí en los últimos días de 2024 y se prevé que mantenga una estrategia similar a la que llevó a cabo contra Hezbolá en Líbano: golpear territorio yemení hasta que sean las fuerzas de seguridad del país quienes se ocupen de impedir los ataques de los insurgentes hacia el Estado judío.

15. El 'otoño árabe' de Siria

La reciente caída del régimen de Bashar Al Asad tras dos décadas de gobierno tiránico, sucediendo los otros treinta años del de su padre, ha supuesto una sorpresa para buena parte del mundo. Se agolpan las voces que claman por el proceso de democratización que nunca terminó de llegar tras la 'Primavera Árabe' de 2011.

Las informaciones que llegan en los últimos días de 2024 no resultan esperanzadoras en este sentido. El líder revolucionario Mohamed Al Julani ha afirmado que la convocatoria de elecciones podría demorarse hasta cuatro años, y la elaboración de una Constitución, tres años más.

El papel que vayan a jugar Rusia y Estados Unidos en el proceso de transición de gobierno será fundamental en 2025 para determinar no sólo el futuro del país sino también los equilibrios de poder en la región.

16. La 'independencia' de la UE

"La UE debe asumir las riendas de su destino", dijo Angela Merkel siendo aún canciller de Alemania cuando Trump empezó a dar la espalda a la Unión Europea. El regreso del neoyorquino a la Casa Blanca llega en un momento en el que la independencia energética y defensiva están en primera línea del debate político en el bloque comunitario.

La ausencia de un liderazgo político fuerte, como el de la propia Merkel entonces, dificultará el trabajo de la UE de avanzar unidos ante los retos que se plantean en todo el mundo. Un Macron con el gobierno más frágil en décadas, una Alemania con adelanto electoral y una ultraderecha en auge, y una Italia con Meloni a la cabeza no parecen las mejores bazas para marcar el rumbo de un barco europeo con distintas vías de agua abiertas (Hungría, Polonia, Eslovaquia...). Tampoco el mando de Ursula von der Leyen se ha mostrado decisivo en su primer mandato.

Los próximos meses serán decisivos para una Unión Europea siempre bajo amenaza existencial (al menos, de su concepto teórico). Las luchas por venir precisan de cada vez más cesiones de soberanía por parte de los Estados miembros, que en su mayoría no parecen dispuestos a plegarse a las políticas favorables para el conjunto de la Unión si les cuesta votos en casa.

17. Aranceles y guerra comercial

Canadá, México, China, la Unión Europea... Donald Trump no ha escatimado en amenazar con aranceles a todos los grandes países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales de relevancia. El presidente electo ha difundido sus intenciones de retomar el incremento de tasas a la importación de bienes para priorizar el empleo local y mejorar la situación de su balanza comercial.

El mandatario republicano ya encabezó una guerra comercial, especialmente contra China, durante su primer mandato. Los efectos negativos, como siempre, se cebaron con el consumidor, que vio un incremento de los precios por la importación de bienes extranjeros. Además, tanto el gigante asiático como la UE respondieron con aranceles estratégicos a productos puntuales, como a las motocicletas Harley Davidson, que deslocalizó su producción. El escenario, si Trump cumple su amenaza, podría repetirse.

18. La bolsa, en ciclo alcista

El triunfo electoral de Trump dio a la bolsa estadounidense el impulso definitivo para cerrar un año para celebrar en el parqué de Wall Street. El Dow Jones cerrará el año con un auge cercano al 14%, mientras el S&P 500 lo hará en el entorno del 25% y el Nasdaq Compuesto superará el 30%. El principal índice europeo, Euro Stoxx 50, se quedará por debajo del doble dígito, aunque algunos de los principales selectivos del continente, como el español, el italiano o el alemán, sí superarán el 10%.

Por tanto, los mercados llegan al nuevo año en racha, y deseando ver cómo las anunciadas rebajas de impuestos de Trump pueden ir incluso más allá de lo previsto. En el lado opuesto de la moneda, la posibilidad de que los aranceles hagan repuntar la inflación y la Reserva Federal responda parando los recortes de tipos de interés y enfriando la economía.

19. BBVA y Sabadell

El segundo trimestre de 2025 parece ser el momento en el que se resolverá la opa que BBVA lanzó sobre Sabadell el pasado mes de mayo.

Primero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá que pronunciarse sobre el impacto que supondría la integración para la competencia en el sector bancario español, o imponer condiciones para la operación. Posteriormente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendría que dar la aprobación al folleto, tras lo que los accionistas de Sabadell podrán votar a favor o en contra de vender sus acciones a BBVA.

Si finalmente los accionistas respaldan la operación, el último obstáculo podría ser el Ministerio de Economía.

20. WhatsApp y la inteligencia artificial

La empresa de mensajería instantánea WhatsApp aplicará de forma creciente la inteligencia artificial para que su aplicación adquiera funcionalidades nuevas. En las últimas semanas del año ya han puesto en marcha medidas como que transcriba las notas de voz. Otras funciones, como crear imágenes directamente en el chat mediante inteligencia artificial, dependerán de la Ley de Servicios Digitales para implantarse.

Meta continuará profundizando en otras evoluciones de la app, como la categorización de chats y la personalización de la interfaz por parte del usuario. A nivel comercial, podría implantarse al fin el pago en comercios a través de WhatsApp.

21. El Mundial de Clubes

Este verano nacerá una nueva competición del fútbol masculino, por si los jugadores profesionales se aburrían. Un total de 32 equipos de todo el mundo se enfrentarán en Estados Unidos desde mediados de junio y durante un mes, disputándose la corona de mejor equipo del planeta.

El Atlético de Madrid y el Real Madrid serán los españoles representados en la competición. Los blancos tratarán de ser el mejor del mundo por partida doble: con la copa Intercontinental que ha ganado en los últimos compases de 2024 y con este Mundial de Clubes organizado por la FIFA.

22. La 'soledad' de Alcaraz

El anuncio de Rafa Nadal de que se retiraría vistiendo la camiseta de España en la Copa Davis dejó a la afición del tenis español y mundial con un vacío que tardará tiempo en llenarse. De la época dorada de este deporte, sólo Novak Djokovic permanece en activo, tratando de agrandar su leyenda y marcando los mejores números de la historia del tenis.

Pero a pesar de que el serbio se alzó con el título de campeón olímpico el pasado verano en la tierra de Roland Garros, no ha realizado su mejor temporada. Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner están llamados a dominar el calendario de 2025 como lo han hecho este año, con 2 'grand slam' para cada uno.

23. El vuelo del Miura 5

PLD Space está dispuesta a llevar la bandera española al espacio exterior en el año que entra. La compañía fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú pretende despegar su Miura 5 a finales de 2025.

24. Los estrenos de cine más esperados

Las secuelas seguirán dominando las carteleras cinematográficas, de la mano del cine de acción o infantil. Asistiremos al lanzamiento del nuevo Capitán América, con Harrison Ford transformado también en un antihéroe mutante; un nuevo Superman, interpretado por David Corenswet; el reboot de los 4 Fantásticos; el cierre de la saga Misión Imposible, con el incombustible Tom Cruise; o una secuela de Karate Kid, con un Ralph Macchio en la sesentena retomando su personaje adolescente. También las comedias tienen su continuación, como Bridget Jones.

Al margen de ellas, asistiremos al biopic de Maria Callas bajo la dirección de Pablo Larraín, o al de la corresponsal de guerra Lee Miller, interpretada por Kate Winslet. También llegarán a las pantallas la adaptación de las vidas de Bob Dylan, Michael Jackson (interpretado por su sobrino) y Bruce Springsteen.

25. La llegada del GTA 6

Nunca un videojuego había sido tan ansiosamente esperado. El lanzamiento del Grand Theft Auto VI irrumpirá en el mercado hacia el otoño de 2025. Los fanáticos de la saga llevan más de doce años esperando el relevo del GTA 5 que ha marcado un hito en la historia del sector y que se sigue jugando online de forma masiva en todo el planeta.

La duda al respecto es si logrará estar a la altura de unas expectativas creadas durante más de una década a todos los niveles: calidad de los gráficos, de la trama, de la jugabilidad, del humor irreverente. Para bien o para mal, la nueva creación de Rockstar Games será uno de los puntos clave del mundo de la cultura en el año que viene.