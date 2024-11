Marruecos sigue estrangulando a Melilla: prohíbe ahora a sus empresas exportar mercancías desde la Península

La mayoría de los empresarios melillenses que exportan productos a Marruecos están abriendo sociedades en la península para poder seguir introduciendo sus mercancías en el país vecino, porque Rabat veta los productos con certificado de origen de Melilla.

Marruecos considera que los productos melillenses no se pueden exportar porque ya son marroquíes. Así se lo hicieron saber, hace algo menos de un año, a un empresario del textil que tenía la exclusiva de una marca de ropa en Melilla.

"Desde Beni Ensar me devolvieron el contenedor cuando se percataron de que la mercancía era melillense. Me dijeron que no se puede exportar desde una localidad marroquí a otra localidad marroquí, que eso es ilegal", explica un empresario.

Los empresarios melillenses siempre han exportado a Marruecos. Al cerrar Rabat la frontera terrestre al comercio en agosto de 2018, muchos buscaron introducir sus productos a través de la península, pese al esfuerzo económico que eso supone. Ahora, además, se ven obligados a constituir empresas nuevas en Andalucía porque Rabat no permite operar ni desde la ciudad ni con sociedades mercantiles sitas de Melilla.

"Desde que cerraron la aduana, los exportadores de Melilla o se han ido a Marruecos, o han tenido que crear una empresa o buscar un socio en la península para poder seguir trabajando", corrobora a EL ESPAÑOL Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE) y de la Asociación de Comerciantes.

El proceso de deslocalización consiste en dar de baja la sociedad mercantil en Melilla y crear una nueva en la península, lo que les supone perder las bonificaciones de la ciudad autónoma: pasan a pagar un 50% de cuota de autónomos y un 25% más de tasa de IRPF. Es el caso de un empresario de alimentación que ahora cuenta con dos naves en Andalucía, con un nuevo CIF, y que prefiere mantenerse en el anonimato.

Enrique Alcoba pide al Gobierno que defienda los intereses de Ceuta y Melilla en el Parlamento Europeo: "Esperamos que nuestro Gobierno exija en Bruselas que Marruecos cumpla con la normativa europea en la aduana comercial, que no es de Melilla, ya que somos la frontera sur de Europa, y que el régimen de viajeros sea recíproco en las dos direcciones o se cierre para los dos países".

"Es una vergüenza. Marruecos no permite absolutamente nada. Melilla y Ceuta llevamos décadas atendiendo sanitariamente urgencias y partos de vecinos de Marruecos. Siglos de vecindad e intercambio comercial. Y el Gobierno de España es incapaz de desbloquear nada", lamenta por su parte Amin Azmani, diputado de Somos Melilla.

EL ESPAÑOL se puso en contacto con la Delegación del Gobierno de Melilla, que aseguró "no tener constancia" de que Marruecos no permite la exportación de mercancías de la península con sociedades mercantiles de origen o creadas en Melilla. Por su parte, cuatro empresarios melillenses que se han instalado en Andalucía, han declinado explicar su situación porque tienen miedo a que en Marruecos tomen represalias.

Este nuevo movimiento de Marruecos asfixia aún más a las ciudades de Ceuta y Melilla. El panorama es muy preocupante, según Enrique Alcoba: "Sin aduana comercial, sin régimen de viajeros, sin turismo, sin compradores de Marruecos, y para poder entrar a Melilla exigen el visado".