Pedro J.: "Los dedos que piden la dimisión de Mazón por fallar tapan la luna de la negligencia del ministerio de Teresa Ribera"

"Los dedos que señalan inquisitorialmente los errores de Mazón están tapando la luna de la responsabilidad del ministerio de Transición Ecológica (el que dirige Teresa Ribera) en la no adecuación del barranco del Poyo y de la Saleta en los términos adecuados". Así de contundente ha arrancado el director y presidente de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, durante su intervención en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco.

Ramírez ha explicado con todo detalle la información que hoy publica este diario, en la que se denuncia que Teresa Ribera paró en 2021 la "adecuación y drenaje" del barranco del Poyo por "problemas ambientales" y una "visión del coste-beneficio". "Hay expresiones que en un papel oficial resultan obscenas. Cuando se habla de la relación coste-beneficio en un proyecto de estas características", ha manifestado el director de EL ESPAÑOL.

"La gravedad de lo que ha sucedido y la complejidad de la confluencia de las Administraciones requiere de una auditoría profunda. Habría que crear un organismo independiente con ingenieros, expertos, etc. Algo que esté por encima de los partidos, con participación pluripartidista. En la pandemia se nos prometio una auditoría, una Agencia de Salud Pública... ¿Dónde está eso?", se ha preguntado Ramírez.

Diseño: Arte EE Desde 1994, han fracasado 9 proyectos para proteger a los habitantes de la Huerta Sur de crecidas del barranco del Poyo

Para el periodista "Mazón contribuyó involuntariamente con sus errores a que la tragedia tal vez adquiriera mayor magnitud si su gestión hubiera sido perfecta. Pero a él se le está acusando de haberse equivocado en un tuit o a la hora de agendar una comida".

"Creo que este jueves tiene el discurso más importante de su carrera política, debe decir la verdad y toda la verdad sin fisuras. Y debe presentar un plan de reconstrucción, que va a ser una tarea titánica. Una parte de nuestro país ha quedado dañada por los errores de unos y por la imprevisión del Estado", ha señalado el director de EL ESPAÑOL.

En este sentido, defiende que "habría tantas o más razones para que dimitiera Pedro Sánchez como para que dimitiera Mazón. Si alguien se está ahogando, no tienes que esperar. 'Pídeme lo que quieras', dijo Sánchez, cuando esa noche o a la mañana siguiente se debería haber declarado la Emergencia Nacional".

Pedro J. ha recordado que "enseguida la ministra de Defensa criticó la mala coordinación de Mazón. A veces daba la sensación de que para el Gobierno era más importante el naufragio de Mazón, que el de los ciudadanos", ha subrayado.

Ramírez no ve "ninguna utilidad en la dimisión de Mazón". Y lo ha argumentado remarcando que "no hay nada infamante sobre él, no hay casos de corrupción. Y si dimite, debemos pasar por las Horcas Caudinas de Vox y a mí eso no me gustaría".

El presidente y director de EL ESPAÑOL opina que "Mazón debió hacer caso a Feijóo y pedir él la Emergencia Nacional". Pero también ha recordado que "la jefa de la Conferederación Hidrográfica es Teresa Ribera y ella estaba en Bruselas" cuando todo ocurrió.

Por lo tanto, para Pedro J. Ramírez la situación que se está viviendo es como la película de Berlanga 'Todos a la cárcel': "Todos deberían ir a la calle. Lo importante es generar una dinámica constructiva para reconstruir todo lo que hemos perdido, como la pieza de porcelana que se ha roto en una tienda y que hay que reparar".

"Es verdad que si Mazón hubiera actuado mejor habría habido menos víctimas, pero lo que ha quebrado la empresa, lo que ha provocado la riada, no tiene nada que ver con la conducta de Mazón durante el día 29, el día 30 o ningún día. No ha sido la gestión de la emergencia, ha sido la negligencia durante los últimos años por no realizar las obras de drenaje que hubieran evitado la catástrofe. Y de eso no es responsable Carlos Mazón", ha sentenciado.