Última hora de la DANA, en directo | La Generalitat Valenciana agradece "la ayuda" pero pide que no se desplacen más voluntarios a las zonas afectadas

Asimismo, Oscar Puente ha asegurado que la situación es tremendamente grave. "Hay muchos lugares a los que no se puede acceder con ningún tipo de vehículo. Nosotros estamos poniendo los medios a nuestra disposición al servicio de la Generalitat valenciana que es la que coordina toda la emergencia. A las 12 tenemos reunión del gabinete de crisis".

"Somos un país descentralizado y en este momento en lo único en lo que el Gobierno de España está pensando es en la colaboración. Lo único que hemos hecho es incorporar al ministro de Interior y al de política territorial en la coordinación con la Generalitat Valencia. Juntos, de la mano, trabajamos mejor. Estamos trabajando a destajo. Yo prácticamente no he dormido, no dormí la noche anterior. Estamos dando todos el 100% de lo que somos capaces", apunta.