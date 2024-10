Última hora de la DANA en España, en directo | La Generalitat activa un número de teléfono para la atención de búsqueda de familiares

El Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de la Generalitat Valenciana ha lanzado este miércoles por la mañana una nueva alerta móvil de protección civil Es-Alert.

El mensaje dice lo siguiente: "Este es el mensaje que han recibido en la zona: «Alerta de Protección Civil Por las fuertes lluvias y como medida preventiva hoy miércoles se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento por carretera en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, X@GVA112 y en Apunt. Per les fortes pluges com a mesura preventiva hu dimecres es deu evitar tot tipus de desplaçament per carretera a la província de Valencia. Estigueu atents a futurs avisos a través de este canal i fonts oficials X@GVA112 i en Apunt. Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana".