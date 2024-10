Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real: "El aeropuerto para inmigrantes es una idea propia de Orbán en Hungría o de Sánchez en España"

El aeropuerto de Ciudad Real es uno de los símbolos más representativos de la España de la burbuja inmobiliaria. Inaugurado en diciembre de 2008 como el primer aeropuerto de iniciativa privada en el país, ofrecía vuelos a destinos como Barcelona, ​​Lanzarote, Mallorca, París y Londres. Sin embargo, nunca logró ser rentable y pronto se convirtió en un aeropuerto fantasma. Tanto fue su abandono que llegó a servir como escenario para rodajes, como el de la película Los amantes pasajeros del cineasta manchego Pedro Almodóvar.

Javier Longobardo Page advierte al Gobierno de que alojar inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real incumple la ley

Ahora, 18 años después de su inauguración, el aeropuerto podría convertirse en un centro de acogida de inmigrantes. Este plan, que estaría siendo considerado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sorprendido tanto a la Junta de Castilla-La Mancha como al propio Ayuntamiento de Ciudad Real.



En el episodio de hoy, entrevistamos al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien asegura haberse enterado del posible proyecto por terceros. "Me enteré primero por los medios y luego me lo confirmaron las ONG", destaca el edil popular. Además, Cañizares expresa su preocupación sobre la idoneidad del lugar: "No hay asistencia sanitaria cercana, ni favorece la integración de los inmigrantes", comenta.



Durante la entrevista, también denuncia las visitas de "cargos de diferentes ministerios" al aeropuerto en los últimos meses, confirmadas por "fuentes del propio aeropuerto", sin que el Ayuntamiento haya recibido comunicación oficial al respecto. "No nos han informado de nada", lamenta el alcalde, calificando esta situación como parte de una "política errática" del Gobierno en materia de inmigración.

En este contexto, Alberto Molero, redactor de El Digital Castilla-La Mancha, nos ofrece las claves de un capítulo más de las fricciones entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, el único presidente autonómico del PSOE que gobierna con mayoría absoluta y una de las voces más críticas en las filas del PSOE en la actualidad.

Page, que ayer afrontó el Debate del Estado de la Región, adivirtió al Gobierno de que alojar inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real incumple la ley. "Nadie ha llamado para explicarnos lo que se pretende hacer", subrayó, evidenciando el malestar por la falta de diálogo entre el Gobierno y su administración.

García-Page, quien se caracteriza por mantener una línea crítica con algunas de las decisiones del Gobierno, ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de que las comunidades autónomas tengan mayor participación en las decisiones que afectan directamente a su territorio. Las fricciones entre ambos se han intensificado en los últimos años, en particular en temas como la Ley de Amnistía, una de las más controvertidas medidas del Ejecutivo de Sánchez, y el llamado 'cupo catalán', el acuerdo fiscal favorable para Cataluña que García- Page ha criticado duramente, al considerarlo discriminatorio para otras comunidades.