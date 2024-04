Pedro J., en 'La Hora del Suscriptor': "Que seamos los más leídos tiene que ver con nuestra serenidad"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha vuelto a participar este jueves en La Hora del Suscriptor, un nuevo foro semanal de encuentro entre nuestros suscriptores y nuestros periodistas para explorar a fondo la actualidad y responder las dudas de los lectores. En esta segunda edición, conducida por Puri Beltrán y prologada por Guillermo Ortiz, el diálogo se prolongó durante más de una hora.

Pedro J. llegó a la carrera tras una semana centrada en el Wake Up, Spain! que todos los años organiza EL ESPAÑOL, y en parte muchas de las claves de la semana ya se habían discutido sobre el escenario de la Casa de América estos mismos días. Una de ellas, nuclear de todo el evento, fue la llamada a la calma en la situación política actual, tan polarizada.

"De hecho, creo que el hecho de que seamos el periódico más leído tiene que ver con nuestra serenidad", ha analizado el director a pregunta de un suscriptor. "Siempre he pensado que este teatrillo que representan los políticos no se corresponde con la percepción de la mayoría de la gente. Por eso intento que EL ESPAÑOL no exagere, que argumente, que tenga un cierto sentido".

Eso no es sinónimo de ser complaciente. "Y cuando hay que rugir con indignación lo hacemos, como con la amnistía", ha valorado Pedro J., "pero hay que tener un poco de serenidad y altura. A mí me parece que el buen periodismo tiene que aportar un sentido de la ponderación".

Un ejemplo, dice el director, es precisamente otro de los temas que más se han comentado en el Wake Up, Spain! como es la posición nacional en la geopolítica y el aumento de inversión en la industria militar. El caso de Marruecos es paradigmático.

"España ha modificado su política hacia Marruecos de una manera que Sánchez no ha explicado suficientemente, pero también reconozco que seguramente esa política sea acorde con nuestros intereses como Estado", ha ejemplificado.

Sobre el gasto militar, lo ha tenido claro: "España tiene que seguir invirtiendo en Defensa, cumplir el plan de invertir el 2% del PIB en Defensa antes de 2030", ha valorado Pedro J. "Lo explicó muy bien Margarita Robles en el Wake Up: no es tanto invertir en Defensa, sino en disuasión. No hay que sucumbir a políticas ideologizadas la gestión de la Defensa".

Otro ejemplo de esa llamada a la calma se ha visto en los ataques indiscriminados a los círculos personales de los políticos. Uno de ellos, el esgrimido contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, "ha sido tan exagerada contra ella que se ha vuelto un bumerán y ahora la está favoreciendo". "Este lunes estuvo en el Wake Up! como una estrella del rock. Hay tanta obsesión contra ella por parte del Gobierno y de medios de la izquierda que le acaban generando una aureola".

"Hubo un tiempo que los periódicos no teníamos más remedio que investigar el crimen de Estado, ahora parece que lo máximo a lo que se llega es a las goteras de la obra del piso de Ayuso o con quién se reunió un día Begoña Gómez [la mujer de Sánchez]. Un poco de ponderación: hay cosas que están mal, cosas que son inaceptables y cosas que son delictivas, y creo que hay que distinguir entre ellas", ha sentenciado Pedro J.

Puri Beltrán y Guillermo Ortiz. José Verdugo

Oriente Próximo

La sesión de este jueves ha estado preludiada por Guillermo Ortiz, escritor, filósofo, periodista y colaborador de EL ESPAÑOL que ha respondido a preguntas de los suscriptores sobre la situación en Oriente Próximo. En concreto, sobre el ataque de Irán a Israel la madrugada del pasado sábado.

"Se supone que es una represalia al bombardeo al edificio contiguo del consulado de Irán en Damasco, donde había una reunión de la Guardia Islámica Revolucionaria [las milicias iraníes que tiene coordinadas con Siria e Irak], donde murieron siete miembros", ha explicado Ortiz.

No obstante, el propio analista ha analizado que lo que "venden como una represalia" no es tal. "Los que tenemos una edad esto sabemos que esto funciona siempre así, es una acción-reacción constante la relación entre estos países", en referencia a que en el reparto de culpas sobre agresiones nunca queda del todo claro qué fue primero, si el huevo o la gallina.

"Todo apunta a que ahora habrá una respuesta israelí en los mismos términos: un ataque a territorio iraní, que sería el primero de la historia", dice Ortiz. "Israel siempre juega el papel de malo en la comunidad internacional y quería contraatacar esa misma noche, pero Joe Biden pidió prudencia".

Sobre la posición del Gobierno de España en la contienda, Ortiz considera que es "peligrosamente ambigua en el mejor de los casos" y que lo que esperaría de Pedro Sánchez fuese una defensa de Israel más clara, al margen de que moleste a sus socios. "Es lo que tiene sentido por diplomacia, porque estamos en Europa y porque estamos en la OTAN. Irán ya tiene de aliado a Rusia y a China".

"A las posibilidades de que esto derive en guerra mundial le pongo un tres sobre diez. Creo que, si la hubiera, sería en el Pacífico. Me preocupa mucho la situación entre China y Taiwán, porque EEUU se siente vinculado con la seguridad de Taiwán".