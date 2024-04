Feijóo acusa a PNV y PSOE de ser "una fábrica de votantes de Bildu"

"Se ha producido una discusión que ha trascendido la campaña vasca: resulta que ahora el PNV y el PSOE no quieren que gobierne Bildu". De forma irónica, Alberto Núñez Feijóo, en su vuelta al País Vasco este jueves, ha hecho alusión a la polémica sobre la que giran las elecciones vascas a tres días de que se destapen las urnas.

En un acto con el candidato de su formación, Javier de Andrés, y la cabeza de lista por Guipúzcoa, Muriel Larrea, el líder de la oposición ha recordado que los socialistas y los nacionalistas vascos se escandalizan ahora con la negativa de Pello Otxandiano a calificar a ETA como banda terrorista, pero llevan años blanqueando a Bildu.

"Lo que estamos viendo es que las políticas del PNV y del Partido Socialista son una fábrica de votantes de Bildu", ha sentenciado Feijóo. "Por eso", ha añadido, estos dos partidos "deberían de hacer una reflexión, para que Euskadi no sea un lugar donde los que han hecho sufrir a este pueblo lleven a término su objetivo fundamental, que es llevar a Euskadi hacia los caminos del separatismo".

El líder del PP ha enfatizado que su partido siempre ha sido claro "con el rechazo a que Bildu esté en las instituciones" mientras que no tenga "muy claro cuál es la diferencia entre los que matan y los que mueren". Es más, ayer retó a Sánchez a sellar ante notario un compromiso para ponerle un cordón sanitario en las instituciones. Órdago que el presidente del Gobierno ha desechado.

Sobre la postura del PP con formación de Otegi, Feijóo ha insistido: "Siempre, siempre hemos estado del lado de las víctimas y, lamentablemente, Bildu todavía no está del lado de las víctimas, no condena los actos terroristas y no quiere esclarecer los más de trescientos asesinatos cuya autoría se desconoce".

Las políticas de PNV y PSOE son una fábrica de votantes de Bildu. pic.twitter.com/bb1csVnd2v — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 18, 2024

Si en estos comicios autonómicos la formación independentista de extrema izquierda está en condiciones de auparse como la fuerza más votada, Feijóo tiene claro cuáles son los responsables: aquellos que le han dejado espacio en la vida públicos. Es decir, PNV y PSOE.

Por eso, el presidente de los populares ha emplazado hoy a "aquellos vascos que quieren que las cosas empiecen a cambiar" a que cojan la "papeleta que encabeza Javier de Andrés como candidato a lehendakari".

Para reclamar el voto, Feijóo ha recordado que el PP, a día de hoy, gobierna en casi "todo el arco del estado autonómico"; justo al revés que el PSOE: "Un partido sin territorio autonómico". Al respecto, se ha mostrado esperanzado con que "Euskadi se incorpore a la nueva política y abandone las coaliciones con el PSOE", partido que -ha apuntado- tiene a un presidente del Gobierno "con los votos de Bildu".

"Nunca un presidente ha conseguido la presidencia del Gobierno gracias a los votos de Bildu. Pedro Sánchez sí", ha señalado Feijóo, que ha lamentado que el PSOE "se ría del pueblo vaso, intente engañarle al decirle que hay que romper con Bildu cuando gracias a Bildu" hay un presidente socialista. "Es una falta de respeto al pueblo vasco", ha considerado.