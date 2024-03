10.000 policías y guardias civiles se manifiestan este sábado en las calles de Madrid contra Marlaska

Unos 10.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil saldrán este sábado a las calles de Madrid para manifestarse contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la falta de diálogo y de propuestas de su departamento ante las peticiones de los agentes, quienes exigen mejorar sus condiciones laborales y de jubilación.

Esas son las cifras que manejan los organizadores, según ha podido conocer EL ESPAÑOL. La concentración aglutinará a miles de efectivos de ambos cuerpos, y se produce en un momento de máxima tensión social y en el seno de ese departamento tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate el pasado mes de febrero.

David Pérez Carracedo, de 43 años, y Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, perdieron la vida a manos del narco del Campo de Gibraltar. Ello ha propiciado una oleada de indignación por la falta de medios que sufren las Fuerzas de Seguridad para luchar contra el narcotráfico.

Ese será uno de los principales aspectos a reivindicar en la protesta de este fin de semana. Esta se iniciará a las 12 de la mañana en Plaza de España. Discurrirá por Gran Vía, en dirección a la calle Preciados, continuará por la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes.

"Falta de interés"

El acto final se producirá en Marques de Cuba con Plaza de las Cortes (junto a Congreso de los Diputados). La protesta terminará a las dos y media de la tarde.

La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que agrupa a numerosos sindicatos policiales y asociaciones de la Benemérita se ha encargado de la organización de esta concentración que tendrá lugar este sábado en el centro de la capital.

En ella están el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de la Policía (SPP),la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC), la Asociación Profesional de Cabos, la asociación Pro Guardia Civil (APROGC), la Asociación profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (AsesGC), Independientes por la Guardia Civil (IGC), la UniónGC y la Asociación Independiente de guardias civiles (AIGC).

"Hemos mandado una nueva carta dirigida al ministro, pidiendo diálogo y soluciones antes de la manifestación. Ya sabes la respuesta. Marlaska y su equipo de interior no nos han querido recibir", señalan en AEGC.

Desde el SUP señalan que es necesario encontrar "justicia para la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos miembros ponen su vida al servicio de la ciudadanía día a día. No pedimos ni más ni menos que los derechos que ya tienen adquiridos el resto de cuerpos policiales. Es una petición de igualdad, no de privilegios".

En AUGC, señalan que esta es una reivindicación exigida desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo: "Es una voluntad política más que económica, es necesario acabar con esta histórica discriminación que sufren las FCSE".

Las organizaciones de Policía y Guardia Civil integradas en la Plataforma han convocado la concentración "ante la falta de interés por parte del ministro del Interior para convocar una mesa de diálogo y negociación con la finalidad de equiparar plenamente las condiciones de jubilación y retributivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las del resto de cuerpos autonómicos y locales".

"Ha llegado el momento de que se equipare la jubilación de los policías y guardias civiles con el resto de policías autonómicos y locales. Y para ello, es necesario que se declare la profesión de riesgo para los policías y guardias civiles", señalaban en febrero desde la plataforma.

"Es una cuestión incomprensible que quienes protegen a los ciudadanos jugándose la vida a diario tengan este desamparo institucional, y que no se apliquen unos índices correctores que permitan a estos servidores públicos que tanto han sacrificado durante su carrera profesional jubilarse en unas condiciones dignas y sin equiparadas al resto de cuerpos policiales", continuaban.

En este sentido, el ministro del Interior ha trasladado a las organizaciones policiales que se están realizando los trabajos de documentación necesarios para poner fin a este agravio. "Sin embargo, esto son palabras sin compromiso, pues Marlaska no ha convocado a los representantes de los policías y guardias civiles en la sede del Ministerio del Interior para adquirir un compromiso en firme", sentenciaban.