Preocupación en el CNI por la crisis diplomática con Israel: "Nos castigarán a nivel de Inteligencia"

La preocupación comienza a propagarse entre los efectivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debido a la crisis diplomática entre Israel y el gobierno de España. Esa inquietud, según revelan a EL ESPAÑOL múltiples agentes de los servicios de inteligencia, se ha incrementado en las últimas jornadas. "Afectará a muchos niveles, de eso no cabe duda, creo que Sánchez se ha buscado un mal enemigo", apunta una de las fuentes consultadas.

La situación se ha agudizado en las últimas semanas, sobre todo después de que el primer ministro israelí, Banjamín Netanyahu, llamase a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, tras lo que calificó de "vergonzosas acusaciones" proferidas este jueves por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"A nivel Inteligencia, aunque hay buenas relaciones, afectará seguro", continúan. "Dejarán de compartir información en alguna medida. Seguramente, sí. Castigar, castigarán", asegura una fuente.

Está siendo la tercera grave crisis diplomática con Israel en menos de dos meses, desde que se produjo el asalto de los terroristas de Hamás. En su primera entrevista tras ser investido de nuevo presidente, Sánchez aseguró este jueves, una vez más, que "Israel debe someter sus acciones militares al derecho internacional humanitario". Añadió que "dadas las imágenes que estamos viendo y las cifras crecientes de muertos, sobre todo de niños", durante la ofensiva israelí en Gaza, "tengo francas dudas de que lo estén haciendo".

Automáticamente, la respuesta de Israel ha sido llamar a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon. "Tras las escandalosas declaraciones del presidente del Gobierno español, que una vez más repitió acusaciones infundadas, he decidido convocar a nuestra embajadora en España para consultas en Jerusalén", ha anunciado su ministro de Exteriores, Eli Cohen, el jefe de la diplomacia israelí.

Jerusalén acusó a Madrid (y a Bélgica, porque el primer ministro, Alexander de Croo, acompañaba a Sánchez y emitió declaraciones similares) de "apoyar el terrorismo". Lo hizo después de esa rueda de prensa en Rafah, que irritó a las autoridades de Israel, porque en ese momento se estaba esperando a que por esa misma frontera se hiciese el primer intercambio de secuestrados israelíes en manos de Hamás por presos palestinos bajo custodia israelí.

"Están atónitos"

Sánchez también había visitado uno de los kibutz israelíes arrasados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre y había visto un resumen de 20 minutos en vídeo de las atrocidades cometidas ese día por los yihadistas en el sur de Israel.

Pese a ello, y pese a la posición conjunta de la UE, el Gobierno se ha desmarcado con declaraciones en contra del país que dirige Benjamín Netanyahu y que ha sufrido el mayor atentado terrorista de su historia y la mayor matanza de judíos desde el Holocausto.

Varios especialistas en la materia y consultados por este diario creen que los obstáculos surgirán "a todos los niveles, pero en el nuestro más". La inteligencia de Tel Aviv, integrada por varias agencias como Aman (militar), Shabak (la interior) y el Mossad (la inteligencia exterior) es una de las más prestigiosas del mundo, y sus datos son, como los de un reducido grupo de países, una importante fuente de información para la Inteligencia española.

Además de en la obtención de información y en la elaboración de análisis e informes de inteligencia, Israel es un estado puntero en tecnología militar y en ciberespionaje. Precisamente, suyo es el software Pegasus, con el que en el año 2021 se espiaron los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles, y otros ministros como Fernando Grande-Marlaska.

Desde el principio, todas las sospechas apuntaron hacia Marruecos, un importante socio de Israel a día de hoy, como el país que inoculó el virus en los dispositivos del Gobierno. Ninguno de los dos países han colaborado hasta la fecha en la investigación que se abrió en la Audiencia Nacional.

Sea como fuere, no todos piensan igual. Hay quien, en cierta medida, infravalora lo ocurrido, y piensa que la comunicación seguirá fluyendo. "Nos afectará tirando a poco. Cuando les interese algo, vendrán". Sin embargo, esta misma fuente reconoce que la escalada de Sánchez en las últimas semanas no facilita precisamente las cosas: "No es agradable mantener tiranteces innecesarias que puedan dificultar el trabajo en un momento determinado".

Siempre se dice que las agencias de Israel controlan tanta información que funcionan de forma autónoma, que van a la suya hasta que necesitan algún dato concreto de los servicios españoles. Ahora, fuentes próximas a esos agentes israelíes explican que los espías en Tel Aviv son conscientes de la situación. "Los agentes no necesitan más explicaciones, porque conocen la situacion politica en España y están tan atónitos como la mayoría de la ciudadanía".

