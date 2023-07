Cara a cara Pedro Sánchez - Feijóo | El debate electoral hoy en directo

Participantes del debate de EL ESPAÑOL.

La periodista de Porfolio de EL ESPAÑOL opina sobre la ley del 'solo sí es sí' y los efectos negativos que ha provocado la ley en las mujeres. "Yo creo que desde la propia izquierda y desde el feminismo se ha sido muy crítico con el ministerio de Irene Montero. Creo que ha sido la peor ministra de la democracia. Aunque estuvieramos de acuerdo en lo esencial, han sido leyes trágicas. Creo que Sánchez se ha dado cuenta demasiado tarde. Dicho esto, me sigue pareciendo mayor amenaza Vox. No quiero una España en la que tenga que elegir entre Santiago Abascal o Irene Montero porque no me gustan ninguno de los dos", ha apuntado.