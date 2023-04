Defensa envía 2 aviones del Ejército del Aire a Yibuti para evacuar a 60 españoles en Sudán

El Ministerio de Defensa ha enviado este mismo viernes dos aviones Airbus A400M a Yibuti para proceder a la evacuación de los 60 españoles que se encuentran atrapaos en Sudán, el país africano que en las últimas jornadas vive días convulsos por el enfrentamiento entre el ejército del país y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Desde allí, las aeronaves quedan a la espera con el fin de sacar del país a todos esos ciudadanos, además de otras 20 personas de origen europeo y de diversos países de Latinoamérica que han solicitado a España que sus respectivos rescates.

En una rueda de prensa junto a la ministra de Exteriores de Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que España tiene a los aviones del Ejército del Aire "preposicionados", listos para efectuar la extracción en cuanto resulte posible.

"Lo tenemos todo listo", ha indicado el ministro, en declaraciones recogidas por Europa Press, para a continuación precisar que los Airbus A400M volarán a Sudán "en el momento que se den las condiciones y puedan aterrizar" en Jartum, la capital del país.

Ahora mismo esa posibilidad todavía no es viable. Yibuti se encuentra a 1.600 kilómetros de la capital sudanesa, un vuelo que las aeronaves de las Fuerzas Armadas pueden cubrir con relativa agilidad, por lo que será allí donde aguarden su oportunidad. Su departamento y el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, mantienen un contacto permanente en las últimas horas repasando las novedades en cada momento.

En total, la Unión Europea coordinará el rescate de unas 1.500 personas de la UE atrapadas en ese país debido a la contienda entre milicianos y las tropas nacionales de Sudán.

Rueda de prensa

Durante la rueda de prensa, Albares y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, han realizado un llamamiento a las partes enfrentadas para que acepten un alto el fuego que permita tanto la evacuación de extranjeros del país como la entrega de ayuda humanitaria que necesita la población.

Exteriores ha iniciado el plan de reagrupamiento de los españoles en la Embajada. Allí se ha conseguido reavituallar a esos ciudadanos en las últimas horas al igual que la residencia del embajador. Se ha logrado también reforzar la seguridad en torno a los edificios diplomáticos. "Las condiciones son difíciles", ha admitido Albares, subrayando que los combates continúan y el aeropuerto de Jartum continúa cerrado.

"En cuanto tengamos oportunidad nuestros aviones militares entrarán en Sudan y evacuarán a nuestra colonia", ha recalcado el ministro, que ha informado que de hecho un español que estaba a bordo de un barco frente a las costas de Sudán ya ha conseguido ser evacuado hacia otro país.

Los efectivos de la Embajada española en Jartum —incluyendo mandos militares, policiales y del CNI— están vigilando de cerca los acontecimientos en el país africano. Sudán vive una volátil situación de seguridad desde que el pasado sábado comenzaron los enfrentamientos armados entre el ejército sudanés y las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, el principal grupo paramilitar del país. Ambas organizaciones cooperaron en el golpe de Estado de 2021, pero el país había iniciado una transición a la democracia.

Según la ONU, la cifra de muertos a causa de los enfrentamientos ronda ya los 200 y hay alrededor de 1.800 personas heridas. El jefe de la misión de Naciones Unidas en el país, Volker Perthes, aseguró este martes que el clima de inseguridad "es muy cambiante" y es "difícil evaluar en qué sentido evoluciona el equilibrio".

Todos están pendientes de si los enfrentamientos se convierten en una guerra civil. Las dos partes habían acordado un alto el fuego de 24 horas este martes, pero no se ha cumplido, con acusaciones cruzadas de romperlo.

Punto de evacuación

La Embajada española en Sudán ya tenía un plan de contingencia sobre cómo actual en el país africano. En cuanto se desataron los combates el pasado sábado, informaron a los españoles de los puntos de encuentro para una eventual evacuación.

Dichos puntos de encuentro, que no se desglosan por razones de seguridad y para no aumentar el alarmismo, están repartidos por el país debido a la dispersión geográfica de los españoles. De todas formas, las fuentes aseguran que no son puntos fijos y que pueden ir cambiando según el peligro de cada zona. La premisa es evitar aquellos territorios controlados por los rebeldes.

La Embajada española en Jartum cerró el pasado domingo, un día después de que se desataran los enfrentamientos, pero el personal diplomático todavía no ha abandonado el país. Ahí se encuentra todavía el embajador, Isidro Antonio González. La situación de tensión previa al conflicto recuerda a la labor que tuvieron que llevar a cabo las embajadas españolas en Ucrania el año pasado y en Afganistán el verano anterior.

