Teresa Ribera limitará el bono social térmico tras la polémica de Ossorio y Mónica García

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere acabar con la barra libre del bono social térmico tras descubrir que durante el último año lo han cobrado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la líder de Más Madrid, Mónica García.

En declaraciones a la Cadena Ser, Ribera ha anunciado que su departamento modificará los criterios de esta ayuda, para que sólo puedan cobrarla las familias numerosas cuya renta anual sea inferior a los 26.000 euros.

“Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas”, ha indicado la ministra.

Lo cierto es que ni Ossorio, ni Serrano ni Mónica García han cometido ninguna irregularidad. La convocatoria aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica establecía que tienen derecho a cobrar el bono social las familias numerosas (es decir, las que tengan al menos tres hijos) y aquellas cuyos ingresos estén por debajo del límite fijado (que oscila entre los 11.862,90 euros para hogares sin hijos y los 24.318,84 € si hay dos hijos menores de edad).

Fue el propio Ministerio de Teresa Ribera el que fijó estas condiciones, que permiten a las familias numerosas beneficiarse del bono social térmico, como una ayuda anual, independientemente de su nivel de ingresos. Pero el Ministerio ha decidido ahora modificar los requisitos tras la tormenta política desatada en la Asamblea de Madrid.

Más Madrid, PSOE y Podemos exigieron el miércoles la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, tras descubrir que el año pasado cobró el bono de 195 euros por tener familia numerosa.

Sin embargo, pocas horas después se desveló que la líder de Más Madrid, Mónica García (quien acababa de exigir la dimisión de Ossorio), también cobró el año pasado a través de su marido la misma ayuda social.

Compungida, Mónica García reconoció los hechos el miércoles por la noche, en una entrevista a la Cadena Ser: "Yo no lo sabía, la primera sorprendida al enterarme soy yo", aseguró.

La líder de Más Madrid indicó que ni siquiera había solicitado la ayuda, sino que la Comunidad de Madrid se la ingresó de forma automática porque su familia tiene contratada desde hace muchos años una tarifa eléctrica para familias numerosas.

"No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No me gusta, no quiero cobrar eso ni lo necesito y voy a estudiar si hay alguna manera de devolverlo al Gobierno central", declaró Mónica García, quien pese a todo se reafirmó en sus críticas al consejero Enrique Ossorio porque "se ha burlado de las paguitas y los subvencionados".

Más Madrid ha sostenido que "no son comparables" los casos de Enrique Ossorio y Mónica García, porque el marido de ésta —ejecutivo de una multinacional con un elevado nivel de ingresos— no tiene por qué mantener una "ética pública".

