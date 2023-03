Ayuso y el caso mascarillas: "Han linchado a mi hermano. Me disculpo con los míos por ser política"

Isabel Díaz Ayuso ha sido clara después de que la Fiscalía Europea haya archivado el caso de las mascarillas en el que estaba implicado su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por "no haber indicios de delito".

[El PP, tras el archivo del 'caso Mascarillas': "Que la izquierda se ponga en fila para pedir perdón a Ayuso"]

"Han buscado el linchamiento civil de una persona alejada de la política. Le han robado su anonimato, su vida laboral y le han quitado su presunción de inocencia". Así se ha pronunciado al finalizar el Consejo de Gobierno que, este miércoles, se ha celebrado en Collado Villalba.

La presidenta de los populares madrileños, que ha hablado de su hermano con nombres y apellidos, ha lamentado que la izquierda se haya mostrado tan "desesperada" como para "tomar como culpable a un hombre que lleva 26 años trabajando para un mismo sector, el sanitario".

"Es una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos contra él, contra mi familia y contra mí", ha declarado la presidenta. De esta forma, la líder madrileña ha pedido perdón a los suyos por dedicarse a la política porque "se pueden imaginar lo que ha supuesto para él esta campaña a la que se ha sumado el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros".

Ayuso ha recordado como, durante este año y medio, incluso Pablo Iglesias ha publicado su foto "como si de un delincuente se tratara". "Mi familia vive permanentemente señalada", ha insistido la presidenta quién ha reiterado que nunca se aprovecharía de su responsabilidad pública para beneficiar a su entorno.

[La Fiscalía Europea ve indicios de malversación, fraude y cohecho en el contrato de Tomás Ayuso]

Ayuso ha insistido en que no sólo no se ha acreditado que no ha habido irregularidad alguna por parte de la Fiscalía Europea, sino que son seis los organismos que han rechazado las denuncian de toda la oposición e, incluso, Vox.

La líder de los populares madrileños ha destacado que "pocos procedimientos en España" han estado tan "escudriñados" como este. "El veredicto de las personas encargadas de fiscalizarlo coincide al unísono, se ha enorgullecido al tiempo que pedía perdón a sus familiares por las repercusiones que ha tenido su cargo de presidenta para su familia.

La presidenta de Madrid que ha tenido que escuchar críticas por la gestión de la compra de estas mascarillas desde hace más de un año y costó una gran crisis interna en el Partido Popular, se ha mostrado victoriosa.

[La Fiscalía Europea archiva el caso de las mascarillas de Madrid al no ver indicios de fraude]

"Me disculpo con los míos por dedicarme a la política. Les está pasando una factura tremenda", ha finalizado.

Además, se ha dirigido directamente a todos los que han utilizado el caso de su hermano para ir contra ella en el último año y medio. "No todo vale. Ya es suficiente. Ya han juzgado a todo mi entorno y lo han hecho sin éxito".

Sigue los temas que te interesan