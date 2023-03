La Fiscalía Europea archiva el caso de las mascarillas de Madrid al no ver indicios de fraude

La Fiscalía Europea archiva el caso de las mascarillas de Madrid al no encontrar indicios de fraude Reuters

La Fiscalía Europea ha anunciado este martes el archivo del procedimiento que abrió el año pasado por el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas anti-Covid en el que intermedió el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. Tras una "exhaustiva investigación", los fiscales comunitarios han concluido que no ha quedado acreditado que el precio pagado fuera desproporcionado ni que se abonaran comisiones indebidas.

La investigación se refiere a un contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un importe total de 1.512.500 euros adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS) a la empresa Priviet Sportive. La Fiscalía Europea abrió diligencias por si se habían cometido delitos de fraude a los presupuestos de la Unión Europea, malversación de fondos públicos y cohecho.

Durante el último año, los fiscales europeos han tomado declaraciones a los presuntos implicados; han analizado la documentación aportada por los declarantes; han comprobado la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas; han requerido información a la Agencia Tributaria, el SERMAS o la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); han recabado informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que examinó toda la documentación.

[La Fiscalía Europea ve indicios de malversación, fraude y cohecho en el contrato de Tomás Ayuso]

Al final de esta "exhaustiva investigación", la Fiscalía Europea ha decidido archivar el procedimiento "por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", según ha informado en un comunicado. La decisión se ha adoptado por la correspondiente Sala Permanente, a propuesta de los fiscales europeos delegados en España y con el acuerdo de la Fiscal Europea supervisora, Concepción Sabadell.

"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", subraya el comunicado.

En la Fiscalía Europea las Salas Permanentes son un elemento clave en la garantía de la independencia de las investigaciones. Supervisan las investigaciones y emiten las decisiones más relevantes, incluyendo las de acusar, archivar o aplicar un procedimiento simplificado. En particular, la propuesta de los fiscales europeos delegados de archivar este caso ha sido valorada y confirmada por tres fiscales europeos de diferentes Estados Miembros.

El caso de las mascarillas de la Comunidad de Madrid provocó el año pasado un insólito enfrentamiento competencial entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales europeos alegaban que tenían una "competencia preferente" por tratarse de un posible fraude que afectaba a los intereses financieros de la UE, ya que en el contrato se habían utilizado fondos europeos.

Al final, la Fiscalía General del Estado dividió la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea, una decisión salomónica que en Bruselas se consideró que no se ajustaba a derecho comunitario. Anticorrupción también ha archivado ya su investigación sobre este contrato.

Sigue los temas que te interesan