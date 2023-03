El PSOE defiende su ley de paridad "para que los partidos tengan que meter por narices a mujeres"

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha catalogado al PSOE como emblema del feminismo a tres días del 8-M, Día de la Mujer. Montero ha centrado un acto de este domingo en la localidad sevillana de Osuna para resaltar la importancia de la ley de paridad anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender la rectificación en ciernes de la ley del 'solo sí es sí' y para arremeter contra las empresas que no tributan en España, en plena controversia por el cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos.

La ministra ha dedicado la jornada del partido para "celebrar" el día "de las mujeres", lo "conseguido" y el "largo trecho parar conseguir una igualdad no real, sino efectiva". Mientras alababa a Rosario Andújar, alcaldesa del municipio andaluz donde tenía lugar el acto, Montero ha incidido en que "no hay feminismo sin socialismo y no hay socialismo sin feminismo".

Montero ha instando a todas las mujeres a acudir a la manifestación del 8-M, a pesar de las divisiones en la marcha por la 'Ley Trans'. "No puede ser que la mitad de la población no se sume al empuje de una sociedad civilizada del siglo XXI", ha expresado, aprovechando para defender la ley de parida anunciada por Sánchez: "Hacen falta listas cremallera para que los partidos políticos que no creen en la igualdad tengan que meter por narices a mujeres", ha subrayado.

Quiero celebrar que ayer, el presidente del Gobierno @sanchezcastejon anunció una Ley de paridad para la representación institucional.



Una Ley que permitirá que los Consejos de Ministros sean paritarios y que la derecha no tire por tierra los avances conseguidos.@mjmonteroc pic.twitter.com/gL99WdSwn5 — PSOE (@PSOE) March 5, 2023

"Lo queremos hacer no es una pugna a tener cotas de poder. A nosotras, estar ahí nos compromete nuestro esfuerzo y nuestro ocio. Es un elemento para aportarle al futuro de la sociedad", justificaba Montero. "Los cimientos de la igualdad se han construido bajo el signo del partido socialista", ha advertido.

Ser feminista, argumentaba, "no es lo contrario de ser machista: es ser integradora de toda la potencia que el talento femenino va a aportar y está aportando ya". "Los hombres no sólo estáis invitados, sino que os pertenece. Porque es de todos y todas", ha zanjado, entrando en la polémica ley del 'solo sí es sí': "La ley del 'sí es sí' marca el consentimiento en el centro para que un silencio no se interprete nunca como un sí. Parea que nadie nos ponga voz", ha indicado.

[La mayoría prefiere a Sánchez (53,5%) como presidente si sólo se presentaran él y Feijóo]

La ley, ha añadido Montero, "ha tenido consecuencias no deseadas y ha bajado la condena en algunos casos". "Si este partido ve que en la práctica no se corresponde, la rectifica, la corrige", ha apuntado. "Por eso, la vamos a corregir para que no se genere una alarma y un dolor innecesario, un dolor recurrente", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan