Villacís dice que Cs tendrá un "fiestón" el 28-M: "Es el único proyecto político que me ilusiona a día de hoy"

Begoña Villacís, la leal. La defensora de la honestidad. La que presume de "tener palabra". La que no ha saltado del barco. Y la que prevé un "fiestón" de su partido, Ciudadanos, el próximo 28 de mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales. La vicealcaldesa de Madrid se ha reivindicado a sí misma y también ha reivindicado a su formación como "el mejor proyecto político de la España democrática y reciente". "Es el único que me ilusionaba para cambiar una vida confortable y el único que me ilusiona a día de hoy", incidió durante la presentación de los candidatos a los próximos comicios.

Y lo ha hecho sobre esos mimbres de fidelidad. "¿A quién le han ofrecido dos veces la presidencia de Madrid y ha dicho que no?", preguntaba a la audiencia del acto en el Centro Cultural Fernando de los Ríos, compuesta por unas 200 personas, la mayoría miembros de un partido con una representación cada vez más menguante. Villacís no se ha amilanado ante los resultados electorales, que han ido esquilmando progresivamente su fuerza, ni ante los sondeos, que ya eliminan al naranja del abanico cromático consistorial y autonómico.

Villacís, en el punto de mira estas últimas semanas por haber planteado la opción de ser una nueva facción dentro del Partido Popular y de asegurar poco después que no se cambiaría de grupo, ha participado en esta presentación junto a Patricia Guasp, líder nacional. Y lo ha hecho con "orgullo" e hincando el diente sobre sus oponentes: "Nos temen porque ellos quieren seguir con sus privilegios. Pero en esta campaña nos encontrarán más fuertes que nunca y con ganas de seguir trabajando por los españoles". Adversarios con los que comparte gobiernos en varios puntos del país, ya sean el PP o el PSOE.

Sabemos que CS molesta al bipartidismo, al populismo y al nacionalismo.



"No nos presentamos diciendo lo que vamos a hacer, sino con lo que ya hemos hecho", ha señalado, añadiendo que a Ciudadanos les importan "todos", no solo "los suyos", como al resto de formaciones. "En política local no hay trampa", ha expresado en varias ocasiones, "y lo que haces se ve, los vecinos lo saben". Villacís ha incidido en que desde Ciudadanos y desde el Ayuntamiento de Madrid (donde comparte el poder con el PP) se ha "currado" las calles y ha visitado "todos los barrios".

La función de Ciudadanos, ha remarcado Villacís, ha sido la de fiscalizar lo que hacían otros, así como la de desbloquear políticas. "Hay quienes se arriman a un partido solo cuando va bien. Nosotros lo hacemos cuando va bien y mal. Y no nos damos por vencidos. Sabemos que nos quieren desaparecidos. Y si nos han montado esta campaña es porque saben que existimos", ha subrayado, alentando a ir a votar con "ilusión y mala leche". "Somos los únicos con una hoja impecable", ha sentenciado.

Con el lema 'Por los tuyos', Ciudadanos se ha erigido como el partido "más noble". "Nuestros principios ni se venden ni se compran, somos el proyecto político más noble y más admirable" para "transformar España" con "una agenda reformista ambiciosa", ha defendido Guasp. La recién elegida como líder nacional, ha enfatizado que el grupo está "más unido que nunca" y "con el mejor once de cualquier entrenador", refiriéndose a los candidatos, donde solo repiten, Félix Álvarez, aspirante a la presidencia del gobierno de Cantabria, y Carmen Picazo, del de Castilla-La Mancha.

"Tenemos una misión: recuperar el ideal de modo de vida al que tantos españoles aspiran, que cada uno forme la familia que desea, que pueda trabajar dignamente, disfrutar su tiempo libre con los tuyos y vivir en libertad", ha aseverado la líder de los naranjas mientras anunciaba combatir "la inoperancia y el caos legislativo del Gobierno".



Ana Grau, candidata a la alcaldía de Barcelona, ha recordado el proyecto político de Albert Rivera como "lo más grande que le ha pasado a este país". "Nada es perfecto, pero todo es posible si nos mantenemos unidos como una naranja mecánica", ha agregado, "porque queda mucho por decidir, si España va para adelante o para atrás".



La lista de las once candidaturas a los gobiernos autonómicos: Manuel Iñarra (Principado de Asturias), Isabel Bello (Canarias), Félix Álvarez (Cantabria), Carmen Picazo (Castilla-La Mancha), Fernando Baselga (Extremadura), Aruca Gómez (Comunidad de Madrid), María José Ros (Murcia), Carlos Pérez-Nievas (Navarra), Ángel Daniel Íñiguez Pérez (La Rioja), Mamen Peris (Generalitat Valenciana) y Patricia Guasp (Islas Baleares).

El partido afronta estos comicios con todos los sondeos pronosticando su debacle en mayo y augurando que poco retendrán de los más de 2.500 concejales y 178 alcaldes que tienen en este momento aparte de los 65 diputados autonómicos (de ellos, seis en Cataluña, y uno en Castilla y León, que no concurren a estos comicios). Los naranjas se presentan completamente desfondados por la merma de fuerza institucional desde 2019 al perder, entre otras cosas, el gobierno que compartían con el PP en cuatro territorios: Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León.



Además, han sufrido una reducción drástica de la militancia y las bajas de numerosos dirigentes, que han acabado, en muchos casos, en las filas populares. Este viernes, retrocedían un poco más en intención de voto al pasar, según el barómetro del CIS de febrero tras su refundación, del 2,9% de los apoyos al 2,0%.

