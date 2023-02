Feijóo: "España está cansada de Sánchez, de sus errores y engaños, de la soberbia de su Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha definido tanto la Ley del Solo Sí es Sí como la ley Trans como sendas "chapuzas legales" del Gobierno de Pedro Sánchez, garantizando que ambas serán suprimidas si gana las elecciones y el PP termina llegando al Palacio de la Moncloa.

Feijóo se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria en la presentación de Jimena Delgado, la candidata del PP al ayuntamiento. Allí ha realizado un alegato contra el Ejecutivo, que va a cumplir este verano 5 años desde su llegada al poder. "España está cansada de Sánchez, está cansada de sus engaños, de sus errores, de su división, y de la soberbia de su Gobierno".

"Cada día -continuó- más españoles se acercan a nosotros porque somos la única alternativa para cambiar las cosas. Asumo la responsabilidad de que a España lleguen cambios, cambios que quieran la mayoría de españoles".

En su intervención lamentó la aprobación de las dos leyes más polémicas del Gobierno. "Han seguido el camino de imponer la ideología minoritaria al sentido común y los derechos de los ciudadanos", explicó. "Para este Gobierno el feminismo es un campo de batalla, un lugar donde pelearse y arañar unos votos en nombre de las mujeres. Ningún Gobierno de la historia de la democracia había dividido tanto al feminismo".

"Unas leyes con la que las mujeres no están de acuerdo. Una técnica jurídica lamentable que permite que aquellos que abusan de la mujer tengan menos penas desde que Sánchez llegara a la Moncloa. Por eso ningún Gobierno había retrocedido tanto en la defensa de las mujeres como el Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos", sentenció.

El presidente del PP prepara una intensa agenda de precampaña electoral este mes. Por lo pronto, en los próximos 10 días viajará a cinco comunidades autónomas (Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares y Cataluña) combinando actos políticos de partido con otros sectoriales y, sobre todo, "buscando el contacto directo en la calle con la gente, con perfiles no seleccionados", según ha informado el partido.

Así, el PP ha subrayado que Feijóo quiere "potenciar ese contacto con los ciudadanos" a diferencia de lo que hace el presidente del Gobierno que, a su entender, "vive una realidad paralela y desconectado de los problemas de la gente".

"Una broma"

Los 'populares' han criticado esta semana la "afición" de Sánchez a "grabarse videos sin presencia de periodistas con pensionistas y jóvenes que luego han resultado ser militantes o cargos socialistas", en alusión a las cintas con jubilados jugando a la petanca o con dos jóvenes vinculados a Juventudes Socialistas hablando sobre el Salario Mínimo Interprofesional.

"Casi todo es mentira en Pedro Sánchez. Sus actos empiezan a ser ficción, una broma. Yo no he preparado ningún escenario para que me aplaudan. No he ido por las calles de Telde preparando a gente afín para que me digan que soy un fenómeno. Hace jornadas abiertas en Moncloa y luego descubrimos que son militantes del PSOE. Se va a jugar a la petanca a un parque de Madrid y nos enteramos de que son militantes del PSOE. Se va a explicar que le ha subido el salario a los jóvenes, entra en una casa anónima y nos enteramos que uno de ellos es familia de un alto cargo socialista que trabaja en la Moncloa. Como ven, algo muy sorprendente y muy natural", ironizó ante el público.

[El CIS de Tezanos amplía a 2,3 puntos la ventaja de Sánchez sobre Feijóo con 500 beneficiados del sí es sí]

"¿Por qué no conoce la realidad de su país? Porque no se atreve. España no es un decorado", dijo. "La gente es libre para votar a quien le dé la gana. Los actos del señor Sánchez son una impostura. Igual que sus compromisos. Por eso el PP ya es el rival a batir para el Gobierno, los independentistas y aquellos que dicen que van contra Sánchez".

La carrera empezó este viernes en Canarias, tras visitar La Palma y el sábado Las Palmas de Gran Canaria. Antes de que se termine el mes, se desplazará a Santiago de Compostela, Ibiza, Ciudad Real y Barcelona.

Esta última parada en Cataluña será el martes 28 para asistir al Mobile World Congress, uno de los mayores escaparates mundiales del sector de las telecomunicaciones. Desde Baleares, Feijóo se desplazará nuevamente a Cataluña para asistir el martes 28 Mobile World Congress, uno de los mayores escaparates mundiales del sector de las telecomunicaciones.

