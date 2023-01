Marlaska evita dar detalles sobre el yihadista para no entorpecer la investigación policial

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido esta tarde que Yassine Kanjaa, detenido por el ataque producido el miércoles en Algeciras (Cádiz) "nunca ha estado en el radar en ningún servicio nacional por radicalización" ni tampoco consta en el radar de ningún otro "país amigo".

Ha asegurado además que las investigaciones, bajo secreto de sumario, están centradas en analizar los hechos como de "naturaleza terrorista", pero también se están analizando "otras posibilidades".

El ministro ha respondido así a las informaciones que, avanzadas por Europa Press de fuentes de la investigación, que indican que Yassine Kanjaa, marroquí de 25 años, tenía antecedentes psiquiátricos en su país de origen. Ha evitado en todo momento comentar detalles de la investigación para no entorpecerla, remitiéndose a que la causa es secreta.

No obstante, sí ha explicado que "la investigación sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista. Pero estamos en el inicio de investigaciones y todas las hipótesis están abiertas", por lo que no se descarta el extremo de que el detenido tenga, además, problemas psiquiátricos.

En una rueda de prensa en Algeciras, donde ha visitado a la familia del fallecido y se ha reunido con los responsables de la investigación policial, el ministro ha destacado que los agentes están "al inicio" de las pesquisas.

Ha insistido en que no hay ninguna otra persona involucrada en los ataques, además del marroquí que fue detenido, Yassine Kanjaa, de 25 años, quien "no estaba en el radar de ningún servicio nacional por radicalización y tampoco en ninguna base de datos de los distintos países" en los que ha tenido alguna residencia, ha dicho el ministro.

Tampoco se ha pronunciado el titular de Interior por la información oficial difundida por Gobierno de Gibraltar sobre que el ahora detenido y autor del ataque fue deportado a Marruecos desde el Peñón en agosto de 2019. "En junio de 2022 fue ubicado en España, no tenemos otra fecha y no me consta", ha subrayado, para luego detallar que España tiene uno de los índices "más altos de la Unión Europea" en expulsiones.

Sobre la no ejecución de la orden de expulsión que pesaba sobre el supuesto terrorista, ha incidido en que "el procedimiento va más allá de la orden", pues son procesos "largos, pero todos se cumplen".

Ante la petición del PP de que se convoque la Mesa Antiterrorista, el ministro de Interior ha informado de que mañana se reunirá "con los portavoces de la Comisión de Interior", y que convocará la Mesa cuando la investigacion esté más avanzada.

Tras el ataque que tuvo lugar el miércoles por la tarde, y que le ha costado la vida a Diego Valencia, el sacristán de la igesia de la Palma de Algeciras, el registro policial de la vivienda ha culminado con el hallazgo de unos pendrives que en su análisis contienen información sobre islamismo radical. Por su contenido, el juez Joaquín Gadea lo relaciona con el salafismo yihadista.

Según Europa Press, los investigadores están constatando que la radicalización del marroquí ha sido reciente, a tenor de lo analizado ya. Se trata de contenido yihadista muy básico, según apuntan las citadas fuentes.

