Abascal pide más referendos en España: "Los constitucionalistas han dejado de preguntar"

Santiago Abascal presentó en la jornada dominical del Viva22 su programa España Decide. El líder de Vox se rodeó de varios líderes de la ultraderecha internacional, como Giorgia Meloni o Donal Trump, antes de exponer su nuevo proyecto, a través del que pide más participación de la ciudadanía en las decisiones políticas del país.

"Queremos que tengan la oportunidad de que voten cosas que afectan a sus vidas. España Decide es una apelación para dar cauce a los sentimientos más profundos, al sentido común que anida en las familias españolas", exponía Abascal.

El líder de la formación de ultraderecha española criticó que en España sólo se haya utilizado el referéndum para apoyar la Constitución y la entrada en la Unión Europea. "Hemos elegido a nuestros representantes, pero ¿cuántas veces nos han traicionado?", se preguntaba. "Es curioso que después de tantos años, los constitucionalistas se hayan olvidado de preguntar", apuntaba un Abascal que no quiere consultar cosas básicas, sino sobre políticas públicas.

De esta forma, señalaba: "No queremos que se sometan a votación la Constitución ni los derechos inalienables, menos aún la unidad nacional, queremos que se consulte sobre políticas públicas".

Dentro de esa etiqueta, Vox incluye temas como una recuperación de las competencias estatales de educación, justicia y sanidad. "Para que todos los españoles sean iguales", expuso Santiago Abascal.

El discurso del líder de Vox, se centraba en la capacidad de elección de los españoles, en la colectividad y en dejar a un lado el individualismo. "Nuestro deber es trabajar sin descanso para que la mayoría real sea mayoría política y debemos luchar para que no se tomen decisiones de espalda a los españoles".

Por esa razón, Abascal cree que en esta batalla le apoyarían, incluso, personas de izquierdas. A pesar de ello, sabe que no les votarán, simplemente piensa que les apoyarían en decisiones puntuales. "No queremos que estén en partidos que no les representan", aclaraba, "queremos que decidan en cuestiones que les afectan".

Su discurso finalizaba con un mensaje repetido durante todo el fin de semana por todos los participantes del Viva22. "Vamos a recuperar las instituciones, la democracia y España. En este gran acto os pedimos que sigáis con nosotros en la construcción de la España del porvenir".

Ese país del futuro estaría basado en la victoria "de lo común y lo colectivo", en la cooperación "entre el hombre y la mujer", frente "a la guerra de sexos", donde se respete la libertad de expresión; que esté centrada "en la educación en los conocimientos"; en la que "el pueblo más pequeño cuente como la ciudad más grande"; donde se disminuya el gasto público y donde la política exterior sea "predecible" y no dé los "bandazos" actuales.

El presidente de Vox se despidió, al igual que el resto de políticos internacionales, lanzando un mensaje de lucha futura. "No tengo dudas de que los españoles volveremos a decidir nuestro destino, a construir y levantar lo derribado. España recuperara su soberanía. Viva España, viva Polonia y viva la Europa de las naciones".

