Montero le copia el discurso a Calviño: “El señor Feijóo se junta poco con el que tiene menos”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado este domingo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “se junta poco con el que tiene menos”. Lo ha expresado así para señalar “la diferencia que representa” una y otra formación política, en referencia a las partidas sociales contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

La titular de Hacienda le ha copiado el discurso a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien el pasado miércoles interpeló de manera similar a Iván Espinosa de los Monteros en el Congreso de los Diputados.

El miembro de Vox preguntó si era responsabilidad suya "que hoy los españoles sean más pobres que hace tres años", a lo que añadió que él no conoce "ningún español que haya prosperado con su Gobierno, excepto ustedes y los indocumentados de Podemos".

De Calviño a Montero

La vicepresidenta comenzó su respuesta recomendando a Espinosa de los Monteros que revise a sus amigos y terminó preguntándole cómo podía ser posible que “no conozca a ningún español real”.

En una intervención en Bollullos Par del Condado (Huelva), ha sido Montero quien ha hecho referencia a las amistades, aunque en este caso del líder de los populares.

En su opinión, Feijóo cree que el debate entre ricos y pobres es antiguo porque “debe ser que sus amigos tienen importantes recursos si no es capaz de distinguir cómo vive una persona que no llega a fin de mes frente a una persona que disfruta de grandes patrimonios”.

La vicesecretaria del PSOE también ha acusado a Feijóo de no frecuentar los colegios o los hospitales públicos. Por el contrario, ha culpado a su partido de “proteger a una élite económica, se llame energética, de la banca o de las grandes empresas” a través de una política y una sociedad “de sálvese quien pueda”.

En ese modelo, ha indicado la ministra, “solamente puede sobrevivir aquel que sea más fuerte”, haciendo alusión al “darwinismo social en el que solo pueden progresar aquellos que hayan tenido la suerte de tener capacidad de renta”.

Por el contrario, ha subrayado, el Gobierno pide “un mayor esfuerzo a los que tienen mayor capacidad económica para proteger a la mayoría de nuestro país y, sobre todo, a las personas más vulnerables”.

Impuestos

De esta forma, ha defendido la subida de impuestos a las energéticas, "que están teniendo unos beneficios extraordinarios; a la banca, que se está aprovechando de las subidas de los tipos de interés, o a los grandes grupos empresariales que están facturando más de 500 millones de euros". Todo ello, "para bajarle dos puntos en la fiscalidad a la pequeña y mediana empresa o las rentas que ganan menos de 21.000 euros".

Montero ha hecho estas declaraciones poco días después de que el Gobierno presentase el Proyecto de Presupuesto Generales de 2023, los terceros desde 2018 y que “incrementan la partida de dependencia un 150% en relación con cómo la dejó el PP”. Según las cifras expuestas por la ministra, antes se dedicaban 1.400 millones de euros a políticas de dependencia, frente a los 3.500 previstos para próximo ejercicio.

Pensiones

También ha aprovechado la oportunidad para defender la revalorización de las pensiones respecto al nivel de vida, “para que ninguno de nuestros pensionistas pierdan un solo euro de su poder adquisitivo tras la subida de la inflación”.

“Lo hacemos porque lo comprometimos y porque es de justicia, porque tenemos que ser capaces de devolver a aquellos que constituyeron la democracia de nuestro país, que hicieron posible el Estado de bienestar con su sudor y lágrimas”, ha afirmado.

De la misma manera, ha incidido en que “no se puede regatear en términos de pensiones”. Por eso, “sería bueno que el PP, que está diciendo que no a la revalorización de las pensiones de nuestros mayores no rompiera el Pacto de Toledo”. “Donde dijeron que sí, están diciendo que no”, ha asegurado.

De la misma manera, Montero ha destacado que "por primera vez desde hace 13 años", el Gobierno central va a inyectar "3.000 millones de euros en la hucha de las pensiones" -el Fondo de Reserva de la Seguridad Social-, para contar con fondos para las mismas cuando las circunstancias económicas lleguen "mal dadas".

Cataluña

La ministra de Hacienda también ha tratado la cuestión catalana. Ha defendido este domingo el papel del Gobierno en el "cambio de ciclo" que a su juicio se está gestando en Cataluña, en favor de "la convivencia" en dicha comunidad autónoma.

Lo ha hecho después de que el PSC haya ofrecido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la negociación de los nuevos presupuestos autonómicos dada la minoría parlamentaria que ahora afronta. Criticados por el PP, Montero ha recordado cómo gestionó el anterior Gobierno del popular Mariano Rajoy "la situación territorial" en Cataluña.

En esa revisión, la ministra ha resaltado que fue entonces cuando la Generalitat, bajo el mando de Carles Puigdemont, promovió "el referéndum ilegal" del 1 de octubre de 2017, con la posterior declaración unilateral de independencia -y su inmediata suspensión- y la "escapada" final de Puigdemont de la Justicia española para refugiarse en Bélgica.

