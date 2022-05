Feijóo critica la opacidad de Sánchez con Pegasus y acusa a sus ministros de repartirse "las culpas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de gestionar la crisis del software espía Pegasus con gran "opacidad". El líder del PP ha aprovechado la clausura del XIII Congreso local del PP de Pontevedra para reprochar a los socialistas la gestión del espionaje de los móviles del Ejecutivo y líderes independentistas sin contar "quién manda hacerlo" y "con qué resultados".

Rodeado del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el gallego ha acusado a Moncloa de hacer "ruedas de prensa" a las 9,30 horas para acreditar que les espían. "Es una declaración de una irresponsabilidad histórica", ha lamentado el popular, quién se ha mostrado, además, "preocupado" por el grado de división del Gobierno con sus socios.

Mostrando su postura como candidato a la presidencia del Gobierno de España, el líder del PP ha acusado a Pedro Sánchez de estar "muy preocupado por sí mismo" y muy poco por el país. "Me preocupa el grado de opacidad del Gobierno de España. Que no explica lo que hace, por qué lo hace, quién manda hacerlo y con qué resultados", ha recordado en una referencia velada al caso Pegasus.

Feijóo ha atacado a "los ministros del Gobierno" por repartirse "las culpas" mientras que en Podemos piden "comisiones de investigación de una parte de los ministros hacia la otra". "Y todo mientras sus socios le dejan caer para seguir sustentando el Gobierno más débil de la democracia española", ha lamentado.

Las declaraciones de Feijóo coinciden en el tiempo con la burla de Oriol Yunqueras en un encuentro de municipios "republicanos" hacia el CNI. "Nos espían mucho, pero urnas no pillaron ni una", ha bromeado el líder de ERC.

El líder de la oposición se ha preguntado qué país se puede construir "apoyándose en los que no creen en el país". "Qué mensaje manda el Gobierno cuando comunica a los ciudadanos sus líos internos. No nos merecemos eso. Si no es capaz de liderar un Consejo de Ministros con 22 miembros, no podrá gobernar a todos los españoles", ha enumerado.

Feijóo ha caricaturizado al Gobierno de Pedro Sánchez por hacer de la crisis su "estado natural" de las cosas. "Se hacen oposición a sí mismos". "Es la primera vez que vemos esto, y eso que hemos visto gobiernos mediocres y frívolos".

El líder del PP ha hecho, además, gala de su función como "pegamento" del Ejecutivo de coalición. "Lo único que les une en criticarnos".

Medidas económicas

El problema de España es una crisis económica "que cada vez irá a peor", o por lo menos así lo cree Feijóo. El líder del PP ha acusado a Sánchez de no tener "pudor" por mantener a 22 ministros en la situación económica en la que está España.

Entre sus medidas económicas, el gallego ha reivindicado una bajada del precio de la luz y el gas y de los impuestos. "No nos vamos a cansar de pedirlo porque es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al Gobierno", ha finalizado.

Asegurando que hará política para sus votantes y no para sus socios, el popular ha acusado al Ejecutivo de liderar el único país europeo que no ha recuperado su economía y seguir siendo "el líder del paro juvenil" encabezando las estadísticas de deuda y déficit público.

"Tenemos una ministra de Economía que todo lo que hace es revisar sus propias previsiones económicas", ha bromeado. El líder de la oposición ha afirmado tener un papel de "espectador" de un Gobierno que está "comprometido a acabar consigo mismo".

Mariano Rajoy y Ana Pastor en el XIII Congreso del PP local de Pontevedra. BEA CISCAR - EUROPA PRESS

Ana Pastor ha acusado al Gobierno dejar en manos de "los que quieren destruir el Estado" la seguridad del mismo, en referencia a la entrada de EHBildu, la CUP y el resto de partidos nacionalistas en la Comisión de Secretos Oficiales, en la que compareció la directora del CNI hace unos días.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido uno de los más aclamados en su intervención. Con un tono socarrón y declarando que iba a hacer "lo que me apetece", Rajoy se ha mostrado orgulloso de haber empapelado la ciudad de Pontevedra en sus orígenes. "Eso no daba muchos votos, pero a mí me divertía", ha recordado en la introducción de la clausura del XIII Congreso del PP de Pontevedra, el de sus "raíces" y el del PP que "más quiero".

Rajoy se ha mostrado convencido de que el PP va a ganar las elecciones generales porque el Gobierno de Pedro Sánchez va a dejar la economía hundida y "dividir". Además, ha acusado al PSOE de ser un partido "bisagra" de los independentistas y las fuerzas de la izquierda, "pero no una alternativa de Gobierno".

Aunque el que fuera líder del PP nacional ha querido dejar la crítica a Pedro Sánchez para Núñez Feijóo, sí ha dejado un recado a los del lenguaje "todos, todas, todes" cuya última "versión" es "autoridadas y autoridades", palabras pronunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, esta misma semana.

"Este Gobierno ya no se sostiene. Es una jaula de grillos que solo es capaz de generar división y crear problemas y nuevamente van a dejar la economía hundida, es su signo, el nuestro es recuperarla", ha sentenciado.

