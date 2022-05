Isabel Díaz Ayuso: "En Madrid no hay clases sociales como nos intenta vender la izquierda"

Isabel Díaz Ayuso considera que en Madrid no existen las clases sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado este sábado que en su región "no hay clasismo", ya que "no estamos pendientes de cuánto gana cada uno". Por lo que, a su juicio, esto supone que "no hay clases sociales como nos inventa vender la izquierda". Una frase que ha explicado con la afirmación de que "no hay ciudadanos que valgan más o menos por su poder adquisitivo".

Ayuso ha hecho esta aseveración durante un mitin este sábado en Arganda del Rey, siguiendo así con su campaña para presidir el partido tras el congreso del PP madrileño previsto para dentro de dos semanas. Un acto en el que ha anunciado que se dirigirá "todos los días" a los madrileños hasta que lleguen las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2023. Su idea es explicarles "por qué Madrid es tan especial".

La presidenta madrileña también ha señalado este sábado que no quiere "eliminar a la izquierda", sino demostrar que el socialismo "no funciona" y convencer a sus votantes de que las políticas del PP "siempre han traído prosperidad". "No hay más que ver hoy la geografía mundial para entender que estamos en el lado correcto, que tenemos razón y eso es lo que yo quiero demostrar”, ha recalcado Díaz Ayuso.

Queremos convencer a los ciudadanos, no eliminarles. Explicarles qué políticas funcionan y cuáles no.



El socialismo no incentiva, no entiende de matices. Iguales sí: ante la ley y las oportunidades.



Pero cada uno elige su vida. pic.twitter.com/Y6UZRd5X6O — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 7, 2022

También ha incidido en que hay que defender la igualdad de oportunidades y ante la ley, pero ha denunciado que el socialismo justo está demostrando lo contrario con los independentistas. "¿Eso es lo que están haciendo los socialistas con los golpistas en Cataluña, que les están permitiendo delinquir a todos los niveles para después permitirles todo?", se ha preguntado.

En este sentido, ha defendido que el PP que ella quiere liderar no ataca a las personas, sino que defiende "modelos de vida" y unos "valores constitucionales porque la persona está en el centro". Y ha insistido en que el socialismo no funciona, "porque allá donde se aplica hay más paro, hay peores servicios públicos y porque se acaba con la diversidad, la pluralidad y las diferencias".

"Cada persona tiene que llegar lejos por todo lo que cada una vale, no creo en ese colectivo malentendido al que hay que dirigir. Por eso, no queremos acabar con la izquierda, queremos convencer desde el punto de vista liberal de que lo nuestro es lo que triunfa y es lo que une", ha subrayado.

