Feijóo en el aniversario de Quincemil: "No me resigno a que la ocurrencia valga más que la gestión"

Alberto Núñez Feijóo dejó frases para el recuerdo en su intervención este jueves en A Coruña en el acto de aniversario del diario digital Quincemil de EL ESPAÑOL. El presidente de la Xunta de Galicia y del PP planteó su forma de hacer política, asegurando que no se resigna a que "la ocurrencia valga más que la gestión", que "las políticas vacías tengan más alcance que las cosas del comer" o que "la pugna se centre en encontrar motivos para dividirnos y no razones para encontrarnos".

Toda una declaración de intenciones la de Núñez Feijóo sobre cómo realizará su labor de líder de la oposición y sus objetivos en caso de convertirse en presidente del Gobierno de España.

A Coruña se vistió de gala para celebrar el tercer aniversario de Quincemil, el diario que EL ESPAÑOL edita en la provincia y el proyecto de diario local digital que ha sido el molde para lanzar posteriormente Treintayseis en Vigo, EL ESPAÑOL de Alicante y EL ESPAÑOL de Málaga. El acto, el primer gran acto pospandemia de la ciudad herculina, reunió a buena parte de la política y la sociedad de A Coruña, y el todavía presidente de la Xunta dio el discurso de cierre.

Pablo Grandío, director de Quincemil; Alberto Núñez-Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y del PP; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL .

Pedro J.: "Españoles, a las cosas"

Parafraseando a Ortega y Gasset, el director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, abrió el acto recordando la necesidad de los medios de comunicación de ser transversales y tender puentes entre los diferentes puntos de vista de sus ciudadanos.

El presidente de EL ESPAÑOL destacó el gran cambio que ha experimentado Galicia en los últimos años bajo el gobierno de Feijóo, señalando algunas de las políticas innovadoras de la comunidad autónoma y algunas de sus oportunidades: el proyecto de hospital virtual, el potencial del puerto exterior de A Coruña y la potencia industrial de Vigo y la oportunidad que tiene en el PERTE de los microchips, entre otras.

Pedro J. Ramírez anunció que, tras el éxito de Wake Up! Spain! a principios de este mes, EL ESPAÑOL realizará un gran foro económico en la ciudad de A Coruña con el objetivo de reunir a los principales actores de la economía gallega. El 'Foro Económico Español: La Galicia que viene' se celebrará en el palacio de congresos PALEXCO en solo unas semanas, los días 9 y 10 de mayo.

Francisco Vázquez, exalcalde de Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede.

Tras Pedro J. Ramírez intervino Pablo Grandío, director de Quincemil, agradeciendo la confianza de EL ESPAÑOL en el proyecto y la gran acogida que le ha dado la ciudad y provincia de A Coruña. Grandío agradeció al equipo el compromiso y el trabajo de estos tres años y anunció que este aniversario es el primero de muchos eventos que están por llegar, tanto en la capital herculina como en Galicia.

La subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas, felicitó al equipo de Quincemil por su trabajo y por superar todos los retos que supone lanzar un nuevo medio de comunicación y apostar por ser 100% digitales.

Feijóo: "No voy a cambiar"

El presidente de la Xunta y del PP comenzó su discurso haciendo un paralelismo entre la prensa y el servicio de correos, recordando su paso por Correos y el hecho de que Quincemil se llame como un código postal. Feijóo hizo hincapié en el carácter interactivo de la prensa digital y de cómo los medios tienen una relación de tú a tú con su audiencia, que responde a sus publicaciones, algo similar a lo que sucede con los políticos.

Augusto César Lendoiro (c), expresidente del Deportivo de La Coruña.

Feijóo felicitó a Quincemil por su éxito estos tres años y señaló la importancia de los medios locales para mantener informados a sus ciudadanos y para proyectar al resto del país lo que sucede en cada rincón de España (Galicia está en el córner, dijo haciendo el símil futbolístico).

En clave nacional, Feijóo habló de su futuro en los próximos meses, cuando se produzca el relevo en la Xunta de Galicia y se centre en la política nacional. Haciendo referencia a la frase de Pedro J., "a las cosas", Feijóo aseguró que eso es precisamente a lo que se va a dedicar, haciendo un paralelismo entre la gestión que ha hecho como presidente de la Xunta y la que plantea hacer como líder de la oposición y en caso de ser presidente del gobierno: "No vayan ustedes a pensar que voy a cambiar".

Vista general de los asistentes al acto de celebración del tercer aniversario de Quincemil.

El presidente de la Xunta habló de su intención de cambiar la manera de hacer política en España: "No me resigno a leer noticias en las que no me siento identificado. No me resigno a que la ocurrencia valga más que la gestión de las cosas públicas. No me resigno a que las políticas vacías tengan más alcance que las cosas del comer. No me resigno a que la pugna se centre en encontrar motivos para dividirnos y no razones para encontrarnos. Tampoco me resigno a que la política de repartir carnets: carnets de español, de gallego, de gente trabajadora, suplante a las soluciones reales para los españoles, para los gallegos y para la gente trabajadora. Y creo con mucha humildad que hay mucha gente que tampoco se resigna a ello".

