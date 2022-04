Los médicos buscan frenar las oposiciones hasta que esté vigente la ley que beneficia a los interinos

La adaptación del real decreto para reducir la temporalidad del sector público está trayendo de cabeza al Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en los sectores de Sanidad y Educación. Tras aprobar la redacción definitiva de la parte que afecta a los docentes, el Ministerio de Sanidad se debe poner manos a la obra para consensuar con los agentes sociales y las Comunidades autónomas cómo adaptar la ley de estabilización del empleo público.

La negociación, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, todavía no ha comenzado pese a que las ofertas públicas de empleo (OPE) tengan que convocarse antes del 1 de junio, según lo pactado por el grupo socialista, Unidas Podemos, ERC y PNV.

La situación se está alargando y esto ha supuesto que diversas Comunidades, como Madrid, hayan tomado la delantera y hayan empezado a convocar sus oposiciones sin esperar a la adaptación del marco legal. Una trampa que también han usado con los docentes y que intentan parar los médicos.

Así lo ha denunciado a este diario la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), quienes han requerido a la Consejería de Sanidad de Madrid que paralice los concursos de oposición convocados y desarrolle la ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público antes de sacar nuevas plazas a concurso.

"La gente lleva veinte años esperando a una oposición y ahora, en lugar de adaptarlo a la normativa, convocan plazas mediante el sistema antiguo de concurso-oposición", lamenta Luis Aguilar, portavoz del colectivo.

La problemática es la siguiente: el real decreto para eliminar la temporalidad –puesto en marcha tras el llamamiento de la UE– debe adecuarse a los sectores específicos de Educación y Sanidad.

Para ello, las Comunidades autónomas, el Ministerio y los agentes sociales deben reunirse y marcar una serie de parámetros sobre los que perfilar la adaptación del real decreto. A partir de ahí, se aprueba en Consejo de Ministros y las plazas que se convoquen los próximos tres años se adaptarán a estas medidas excepcionales.

Miren #pacáTos que hay que firmar algo importante.



Los médicos de la Sanidad Pública Madrileña nos hemos UNIDO junto al @Icomem_Oficial para que se ponga fin al abuso de temporalidad.



⬇️ FIRMA EL MANIFIESTO ⬇️



https://t.co/LkgQ16QfN2#hilo pic.twitter.com/duAjxy5G3h — MUD Médicos (@MUDmedicos) April 9, 2022

¿Cuál está siendo el problema? Que igual que ocurrió en Educación, muchas Comunidades están convocando oposiciones antes de que se adapte el real decreto. De esta forma, siguen con el mismo proceso de selección que en años anteriores.

Las diferencias principales entre convocar una oposición basándose en el real decreto de interinos o hacerlo como se hace ahora son dos. Por un lado, con el RD existe la posibilidad de que aquellos que lleven entre 3 y 5 años trabajando como eventuales puedan presentarse a una oposición donde el examen no sea eliminatorio. Hasta ahora había que aprobar la prueba de conocimientos para que puntuara la experiencia. Por el otro, se abre la conocida como vía extra donde, sin necesidad de prueba, se hace un concurso de méritos para obtener la plaza.

Junio

La nueva norma también garantiza que a los interinos con menos de tres años en una plaza se les pueda aplicar el criterio de los cinco años mínimos, si así lo cumplen, para acceder exclusivamente a la fase de mérito sin oposición.

Pero todas estas medidas, que tienen por objetivo reducir el número de temporales, no podrán ponerse en marcha en las oposiciones sanitarias hasta que no se pacte su transposición. Por ejemplo, en el caso educativo, el borrador estaba en manos de los sindicatos en diciembre y no ha sido hasta mediados de abril cuando ha ido al Consejo de Ministros.

Médicos de los hospitales madrileños denunciando la temporalidad de sus contratos. MUD

Desde el sindicato insisten en que tienen que tener convocadas estas oposiciones antes del 1 de junio, por lo que el Ministerio de Carolina Darias va "muy tarde". El objetivo de MUD en Madrid es detener la convocatoria de las oposiciones sanitarias, como ya ha ocurrido en Canarias, "donde llevan varios meses paralizadas".

"Da inseguridad jurídica que las plazas que ya se han convocado estén retenidas en estos procesos y la gente no se pueda beneficiar por otros medios", explican. Si lo consiguen, esperan poder extrapolarlo al resto del sistema sanitario español.

Madrid y Canarias no son las únicas regiones donde se han convocado oposiciones. Por ejemplo, en Andalucía se están examinando las convocatorias 2018 a 2020. El pasado 21 de diciembre se reunió la mesa sectorial y se acordó sacar la convocatoria por miedo a que el Real Decreto "se retrasara y se incumplieran los plazos".

Europa

En este contexto, los médicos insisten en que la decisión de esperar a que se aplique la nueva ley no es algo caprichoso, sino que responde a motivos mayores. Europa ha 'tirado de las orejas' en más de una ocasión a España por el abuso de contratos interinos en el sistema público español.

El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) volvía a fallar contra el abuso de los contratos interinos en la administración pública española. "Consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis de 2008, no pueden justificar que el derecho nacional no cuente con medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada", denunciaban.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo decidió rectificar su doctrina y dictaminar que la duración máxima de un contrato de interinidad por vacante en el sector público no pueda ser superior a los tres años. De hecho, el Alto Tribunal español iba más allá y marcaba que cuando se supere este periodo de tiempo, el trabajador pase a adquirir la condición de indefinido no fijo.

