Las CCAA convocan oposiciones de urgencia para esquivar el decreto de interinos del Gobierno

Doce comunidades autónomas (entre ellas ocho gobernadas por el PSOE) han decidido tirar por la calle de en medio y saltarse el Real Decreto de estabilización del empleo, el que debe 'privilegiar' a los interinos, para convocar sus ofertas públicas de empleo (OPE) en Educación.

Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra, Cantabria, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias, Baleares, La Rioja y Madrid son las doce regiones que ya han decidido sortear la orden aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de diciembre y han acelerado sus procesos de selección para los docentes de Primaria y Secundaria. De hecho, sólo Cataluña y País Vasco parecen tener intención de esperar a convocar sus oposiciones hasta que esté lista la nueva normativa.

Las razones para esta convocatoria de urgencia son de lo más diversas. Hay que remontarse a diciembre de 2021 para entender el problema. En ese momento, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio.

Se trata de una ley para reducir la temporalidad en todo el sector público y reducirlo hasta el 8%. La regulación responde a una petición de la UE, aplicable a todos los funcionarios, pero que afecta particularmente al ámbito educativo. En los colegios e institutos públicos españoles la tasa de interinidad se acerca al 30%: entre el 24% y el 28% según la comunidad autónoma.

La ley había que adaptarla al ámbito educativo y es ahí donde Educación y los sindicatos cerraron un borrador que, previsiblemente, se aprobará entre marzo y abril.

Lo esperado por los sindicatos era que las CCAA empezaran a convocar sus oposiciones para profesores una vez se publicara el Real Decreto correspondiente, de tal forma que todas las convocatorias se rigieran por los nuevos parámetros. No ha sido así.

Primero fueron Asturias, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana las que anunciaron sus ofertas públicas de empleo, todas ellas gobernadas por el PSOE, el mismo partido que había presentado desde el Gobierno la nueva normativa como un auténtico triunfo.

Razones ocultas

Esta decisión ha sentado muy mal en los sindicatos porque, como explica Mario Gutiérrez, portavoz de CSIF Educación, supone un "boicot" a la propia acción del Gobierno "y de su propio partido".

Tanto desde CSIF como desde CCOO coinciden en que están convocando las oposiciones mucho antes de lo que hacen otros años. "Tienen tiempo hasta finales de marzo, mediados de abril", recuerdan.

La prisa por convocar estas oposiciones responde a "razones ocultas", que nadie confirma oficialmente, pero que tienen que ver con el ahorro para las arcas autonómicas. Convertir en fijos a los interinos, con los derechos que otorga el ser funcionario, supondría un esfuerzo económico para las arcas autonómicas. Si se convocan oposiciones y no se cubren todas las plazas, como es habitual, la Administración puede seguir nutriéndose de interinos.

Los sindicatos están disgustados con las decisiones de las autonomías pues consideran que el Real Decreto es "muy beneficioso" para los docentes de Primaria y Secundaria y rechazarlo para esta convocatoria de OPE prolonga el problema de los interinos.

El hecho de que las CCAA estén "boicoteando" el proceso establecido por el Real Decreto perjudica, principalmente, a los interinos. Y es que, con el nuevo proceso se establece un concurso de méritos por el que los interinos con mayor experiencia pueden acceder a una plaza sin necesidad de hacer un examen.

Es un concurso "excepcional" -concretan desde los sindicatos-, que valora la experiencia previa en otros centros, la formación académica y méritos como haber aprobado una oposición anterior, aunque sin haber conseguido plaza.

Y es que, la convocatoria de las oposiciones en los términos que marcará el futuro Real Decreto no es una decisión anecdótica. Se toma después de que Europa haya 'tirado de las orejas' en más de una ocasión a España por el abuso de contratos interinos en el sistema público español.

El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) volvía a fallar contra el abuso de los contratos interinos en la administración pública española. "Consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar que el derecho nacional no cuente con medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada", denunciaban.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo decidió rectificar su doctrina y dictaminar que la duración máxima de un contrato de interinidad por vacante en el sector público no podía ser superior a los tres años. De hecho, el Alto Tribunal español iba más allá y marcaba que cuando se supere este periodo de tiempo, el trabajador pasará a adquirir la condición de indefinido no fijo.

Qué cambia

Pero no sólo el concurso excepcional era un plus para los interinos. En el proceso de oposición general, los profesores con experiencia también tienen más facilidades. Concretamente, se elimina la parte práctica de las pruebas (pasando de 3 a 2). Esto es algo con lo que, por ejemplo, no se ha mostrado de acuerdo la Comunidad de Madrid.

El cambio que propone el Real Decreto (y que si no es aplicable en esta convocatoria lo será a la siguiente) es que los interinos se examinen sólo del examen teórico y de la exposición de la unidad didáctica, sin la parte práctica. Además, las pruebas no serán eliminatorias, lo que quiere decir que se hará una media de todas. Esto, según los nuevos opositores, favorece a los interinos, porque la exposición de la unidad didáctica compensará un posible suspenso en la prueba teórica.

Del mismo modo, a los nuevos aspirantes a maestro tampoco les gusta la forma de baremar que se ha aprobado para las OPE. En todas las Comunidades en las que ya han convocado OPE contará un máximo de cinco puntos la experiencia previa y otros cinco la formación académica. Sin embargo, en el caso de convocarse las oposiciones basándose en el nuevo Real Decreto, la experiencia contará siete puntos y la formación académica dos.

Para los sindicatos, que no se espere a convocar las plazas con la nueva ley no es algo que "sólo" perjudique a los interinos con experiencia. "Sólo van a convocar plazas de reposición y no de estabilización. Esto quiere decir que la oferta se va a ver reducida a la mitad, y eso perjudica a todo el mundo", explican desde CSIF.

Gutiérrez lamenta que las CCAA no sólo están boicoteando el modelo de oposiciones, "también la convocatoria de plazas". "Este verano van a desaparecer de la convocatoria la mitad de las plazas", insiste.

