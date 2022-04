El juez citará al hijo de Ghali para averiguar si le inscribió con pasaporte falso en el hospital

El magistrado que lleva la investigación sobre el caso Ghali ha adelantado este lunes que quiere escuchar en calidad de testigo al hijo del líder del Frente Polisario con el fin de averiguar si fue él quien registró a su padre en el hospital de Logroño con un pasaporte falso.

Este nuevo paso de las indagaciones sobre un episodio en el que el Gobierno de Pedro Sánchez terminó soliviantando a Marruecos se ha conocido esta misma mañana tras la declaración de la funcionaria del hospital riojano que formalizó la inscripción de Brahim Ghali la noche del 18 de abril de 2021, cuando ingresó enfermo de Covid tras aterrizar horas antes en Zaragoza y ser trasladado al recinto sanitario sin pasar control alguno de pasaportes.

Junto a Ghali, aquella jornada, aterrizaron en España dos personas: el enfermero de Ghali y su hijo. Ambos se subieron a la ambulancia del Servicio Riojano de Salud junto a los tres enfermeros que viajaban en ella. En su declaración a comienzos de esta semana, según relatan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del interrogatorio, la enfermera de servicio de admisión del centro reconoce al hijo de Ghali como una persona con "mismos rasgos físicos" que quien acudió a registrar al líder polisario en su ingreso.

Reconoció su acento como "árabe", dijo que seguramente se trataría de una persona adulta, aunque joven, y cuando le exhibieron una imagen del hijo del mandatario saharaui, la mujer indicó que poseía las mismas facciones que una de las personas que acudió con él al centro.

Citación

Casi un año después de aquel episodio, la mujer se mostró "nerviosa" durante el interrogatorio. Tras reconocer todos estos detalles, aseguró haber hecho una fotocopia del pasaporte a nombre de un tal Mohamed Benbatouche. Era la identidad falsa de Ghali con nacionalidad argelina que alguien le fabricó tan solo un día antes en Argelia, en las horas previas al despegue del avión que le trajo a España.

La mujer, eso sí, no supo explicar por qué en su ficha del hospital la nacionalidad que figuraba era "desconocida". El documento de compromiso de pago rellenado al ingresar en el hospital no figuraba, además, debidamente cumplimentado. Tampoco logró resolver esa duda del juez y de la acusación sostenida por el abogado Antonio Urdiales: por qué no se le pidió a su acompañante que lo cumplimentase debidamente en las semanas siguientes a su llegada.

Ha sido al finalizar su declaración cuando el juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, sugirió la posibilidad de citar como testigo al hijo del líder del Frente Polisario.

Sin permiso

Este, además, acudió a sacarse el permiso de residencia 5 días después de su llegada a España. De este modo, tal y como contó EL ESPAÑOL, quien acompañaba al mandatario saharaui no tenía la tarjeta en vigor cuando accedió a territorio nacional de manera presuntamente furtiva y subrepticia.

Esta información contrastaba con lo que le reconoció Camilo Villarino, ex Jefe de Gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores al teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, la persona a la que solicitó que gestionase discretamente la acogida en la base de Zaragoza.

En los whatsapps intercambiados entre ambos, el hombre de confianza de Arancha González Laya le exigía discreción y le apuntaba, aquella jornada, que "no era necesario el control de frontera":

-"El paciente viaja, según mi información, con pasaporte diplomático argelino y su hijo tiene algún tipo de permiso de residencia en España. En todo caso, esto último no es un problema y no es responsabilidad del Ejército del Aire. Quien lo tiene que saber ya lo sabe".

Sin embargo, según figura en el documento aportado al magistrado hace unos meses, la Policía Nacional descubrió que el 23 de abril era la fecha de expedición del permiso que figuraba en el expediente del hijo de Ghali.

Es decir, que 5 días después de la entrada presuntamente irregular el hijo del líder del Frente Polisario acudió a hacerse un permiso de residencia. Y que cuando entró tendría la anterior tarjeta caducada.

