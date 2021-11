El juez pide localizar a la funcionaria que registró a Ghali con pasaporte falso en el hospital de Logroño

El magistrado Rafael Lasala, instructor a cargo del 'caso Ghali', ha exigido a los agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Logroño que localicen e identifiquen a la trabajadora del hospital de esa ciudad que formalizó la inscripción del líder del Frente Polisario con una identidad falsa cuando llegó a España el pasado 18 de abril, enfermo de la Covid-19.

Al igual que la entrada de Brahim Ghali, permitida sin control de pasaportes, la falsedad documental es objeto también del procedimiento en el que figuran como investigados Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, y su jefe de gabinete, Camilo Villarino. Y ahí el juez no solo apunta a la gravedad que podrían revestir los hechos.

Lasala ya anunció que indagaría para saber quién estuvo implicado tanto en la inscripción del mandatario saharaui en el hospital como en la confección del pasaporte a nombre de "Benbatouche" –identidad falsa–. Por eso ahora, mediante una providencia remitida a los investigadores, el magistrado busca identificar a esa persona para después tomarle declaración como testigo.

Lo que está tratando de esclarecer el juez es quién o quiénes fueron las personas que permitieron que Ghali utilizara presuntamente un pasaporte falso para inscribirse en ese centro hospitalario con otra identidad diferente a la suya.

Ya en un auto del pasado 7 de octubre, el magistrado abordaba la cuestión del registro del mandatario saharaui, bajo el nombre de Mohamed Benbatouche, y la excusa proporcionada, que decía que se realizó de esa manera "bajo el pretexto de preservar datos íntimos sobre su salud". Esta justificación, dijo el juez Lasala, "ofende a los profesionales sanitarios y administrativos de dicho hospital".

Cerco al pasaporte falso

Así, el juez lleva algunas semanas estrechando el cerco al documento con el que Ghali se inscribió a su llegada a territorio nacional. Un pasaporte, según consta en un oficio adelantado por EL ESPAÑOL, que fue emitido por las autoridades de Argelia el mismo día en que su avión le trajo a España.

Ahora, el magistrado instructor quiere conocer los detalles de esa persona concreta que le tomó los datos una vez ingresó en el hospital. También el día y la hora de entrega de la documentación falsa.

Hace unas semanas, el pasado 5 de noviembre, Lasala fue reduciendo ese círculo tomando declaración a distintos responsables del recinto sanitario. Tomó declaración al responsable de la UCI, al gerente del hospital y también a los responsables del servicio de ambulancias. Citó incluso a una funcionaria que podría ser la que tomó los datos de Ghali a la hora de entrar en el hospital, pero hubo un error de identificación y esa mujer ni siquiera forma parte del departamento de ingreso del centro.

De ahí la providencia, emitida en las últimas jornadas y conocida por este periódico, que le permitirá al magistrado interrogar a la persona que anotó el nombre falso de Mohamed Benbatouche cuando se le internó en la UCI de ese hospital riojano.

En esa misma tanda de declaraciones, el jefe de Gabinete de la presidenta de La Rioja, Eliseo Sastre, aseguró haber facilitado el ingreso del líder del Frente Polisario a petición del exjefe de Gabinete de la exministra de Exteriores Arancha González Laya, Camilo Villarino, ambos imputados en la causa judicial abierta por la presunta entrada ilegal en España del paciente.

Frenar la investigación

En su testifical, Sastre explicó cómo el encargo le había llegado anteriormente de parte de su presidenta, Concha Andreu. Fue ella, según sus propias palabras, la que le dijo que se pusiera en contacto con Villarino. Este a su vez le solicitó que comenzase con los preparativos para ingresar a una persona a la que no identificó por "cuestiones humanitarias".

Por su parte, el gerente del hospital riojano se limitó a señalar que recibió una llamada de Sastre para que "reservara" una cama en el servicio de urgencias para un paciente extranjero sin identificar. Apuntó que su participación se limitaba a ponerse en contacto con el jefe de la Unidad de Urgencias del hospital logroñés para que reservara la cama solicitada.

Al gerente, eso sí, le pareció extraño el hecho de que no coincidiera la identidad que se le facilitó desde el servicio de admisión del centro (una copia en "pantallazo" del pasaporte utilizado por Ghali) con la que figuraba en los informes médicos que aportó el propio paciente.

El magistrado ha advertido ya en múltiples ocasiones de que no va a cerrar la investigación, señalando al Gobierno por vulnerar de manera "frontal" el reglamento Schengen: "Hay motivos hasta el momento para creer que no ha sido una mala o difícil interpretación la realizada de norma tan básica, sino una vulneración frontal de sus preceptos al haber pretendido su inaplicación, siendo ésta la razón por la que se cuestiona lo sucedido en sede penal y no en otra jurisdicción".

Han sido múltiples los intentos del Gobierno de frenar la investigación a través de la Abogacía del Estado. El último, en su recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, ante la que exigieron el archivo de la causa. Sin embargo, esta resolvió rechazando la petición de apartar a las acusaciones del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza.

La Sección Tercera desestimaba el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores y daba la razón al magistrado que investiga el 'caso Ghali'. Por tanto, las pesquisas y la instrucción del caso siguen adelante.

Sigue los temas que te interesan