Los veterinarios se unen a las movilizaciones contra el Gobierno tras apartarles del plan de Salud Pública

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acudió el pasado jueves 10 de febrero a una reunión de ministros de Sanidad de la Unión Europea en la que defendió impulsar el enfoque integral de la salud 'One Health' (liderado por la Organización Mundial de la Salud) para el diseño de las políticas sanitarias de la Unión. Una promesa que, tal y como van a denunciar este domingos en las calles, no ha querido aplicar en España. Por lo menos, no en lo que se refiere al reconocimiento de los veterinarios como profesionales sanitarios.

Y es que, este domingo 3 de abril, los veterinarios de toda España han convocado una manifestación para denunciar que el Ministerio de Sanidad les ha "obviado" durante la gestión de la Covid-19, aunque defienda la visión 'One Health' en la que está claramente integrado este cuerpo profesional.

El concepto es relativamente reciente y lo impulsó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para diseñar e implementar programas y políticas sanitarias. Su mensaje principal es que diferentes equipos multidisciplinares se comuniquen y trabajen juntos para lograr mejores resultados en salud pública. Un proyecto muy necesario para Europa tras la gran crisis que ha supuesto la Covid-19 y que pretende aunar el trabajo de médicos, enfermeros, veterinarios, investigadores y todo tipo de perfiles sanitarios.

Seguridad alimentaria (para evitar una crisis sanitaria como la de la listeria de hace unos veranos) o zoonosis (que controla la transmisión de enfermedades entre los animales y el hombre, como fue la Covid) son algunas de las bases de este enfoque en el que, sin lugar a dudas, entran los veterinarios.

Por ello saldrán a la calle este domingo y reclamarán que las administraciones sanitarias les den el lugar que les corresponde en el sistema sanitario español. "Sabemos que estamos muy bien valorados por la Sociedad y hemos estado, desde el primer momento, trabajado cuando ha habido crisis de Salud Pública, pero no se ha contado con nosotros", lamenta Manuel Martínez, presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios.

Su federación es la convocante de la huelga a la que se han unido más representantes del sector e, incluso, colegios profesionales de diferentes regiones y provincias. Bajo el lema "Somos veterinarios, somos sanitarios" se espera que más de 3.000 profesionales desfilen frente al Ministerio de Hacienda (Calle Alcalá) y hagan un recorrido de 3 horas para llegar al de Sanidad (paseo del Prado).

Es el sexto sector que se une a las movilizaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez que explotaron con la manifestación del mundo rural. Médicos, ganaderos, transportistas, agricultores, pescadores y ahora también veterinarios salen a la calle para reclamar cambios al Ejecutivo.

Salud Pública

Su objetivo es reivindicar su papel sanitario a todos los efectos y, siguiendo la filosofía 'One Health', piden no desoír la necesidad de su presencia en la redacción, desarrollo y cumplimiento de toda ley, norma o medida sanitaria como, por ejemplo, el próximo Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública, la Ley de Bienestar Animal, o la actual reglamentación sobre prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios.

Esta va a ser la segunda manifestación que se realiza por el colectivo en la capital después de la del 17 de noviembre de 2019. Sus peticiones son las mismas, aunque las vivencias de la pandemia les dan la "razón" de su utilidad dentro del sistema sanitario.

Manuel Martínez asegura que sus reivindicaciones van más allá de Carolina Darias y quieren llegar hasta los ministerios de Hacienda, Trabajo y Universidades. Concretamente, al ministro Joan Subirás le piden disminuir el número de egresados (admitidos al año en la universidad) y adaptar el número de estudiantes al mercado laboral.

"Formamos un tercio más de los veterinarios que absorbe el mercado. Es cierto que somos muy bien acogidos en otros países, pero lo que estamos haciendo es pagar la formación de universitarios que se van al Reino Unido a trabajar como veterinarios", denuncia.

Formación

La exigencia de que Sanidad les tenga en cuenta y les trate como profesionales sanitarios no es una petición sin más, sino que responde a lo que dice la normativa española. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias los reconoce, pero "en la práctica no es así".

Reivindican que muchos de sus compañeros deberían de estar integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre todo en las redes de salud pública, puesto que si hay una mutación grave que pueda ser transmitida de animales a humanos, ellos serían los primeros en detectarlo.

Aprovechando la puesta en marcha del Real Decreto de especialidades sanitarias, los veterinarios piden tener especialidades dentro del programa de Formación Sanitaria Especializada (FSE), al igual que tienen los médicos (MIR) o los enfermeros (EIR).

Desde su manifestación multitudinaria hace dos años, la profesión no ha percibido muchas mejoras. "Tenemos un convenio colectivo en los centros privados que es muy pobre y que dista mucho de lo que queremos, pero por lo menos hay uno", reconoce.

Esta movilización no será la primera y pretenden que sea el punto de partida de más reivindicaciones.

Por su parte, la Organización Colegial Veterinaria, que aglutina a todos los veterinarios de España, ha mostrado su apoyo a la Federación, pero han decantado ser convocantes.

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo Sáez, y su secretario general, Rufino Rivero Hernández, afirman estar en "plena sintonía con sus manifestaciones". Por ello, muchos colegios provinciales y regionales acudirán como convocantes y otros, simplemente, apoyarán la marcha de manera individual.

Además, desde la Organización Colegial insisten en que no es suficiente un acto de protesta ante la sociedad y que es preciso "continuar trabajando el día después, cada uno en el ámbito de sus competencias, aprovechando sinergias de cara a la Administración y sociedad en general, y buscando espacios de diálogo y negociación".

Sigue los temas que te interesan