‘One Health’: un cambio de enfoque necesario para afrontar futuras pandemias

Se suele aducir que cada crisis conlleva una oportunidad. Y aunque en la pandemia que nos ha tocado vivir las consecuencias aún se dejan sentir, es cierto que de la experiencia acumulada durante este episodio se pueden sacar conclusiones y enseñanzas para el futuro en muchos ámbitos y desde numerosos puntos de vista. Con esa idea, la de explorar maneras de abordar futuros episodios similares, Fundación "la Caixa" y Biocat han impulsado la conferencia internacional 'Pandemias: superando la Covid-19 y preparándonos para el futuro'.

La reunión, celebrada en formato virtual durante los pasados 16 y 17 de noviembre, contó con los principales expertos en salud global, como María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS). También han participado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa.

Sobre el papel, la pandemia es el gran tema en torno al que ha girado el encuentro, si bien la Covid-19 fue únicamente una excusa para poner de relieve la capacidad de patógenos similares para extenderse por el mundo y afectarnos. Los motivos que anticipan un "aumento del riesgo" de este tipo de virus están en la mente de todos: superpoblación de habitantes, un mundo cada vez más globalizado e hiperconectado o la destrucción de hábitats naturales a los que nos aboca el cambio climático.

Filosofía 'One Health' para protegernos

Frente al aviso que supusieron en su momento otras patologías como la gripe aviar o el SARS, este enfoque multidisciplinar con el que la comunidad científica y la sociedad se aproxima ahora a la Covid-19 persigue implantar una perspectiva 'One Health' para hacer frente a este tipo de amenazas. La batalla contra este tipo de virus globales comienza con saber identificarlos, con una anticipación que, como se destacó durante el encuentro, tiene mucho que ver con la "inversión pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica que deben estar alineados para que puedan disparar alertas". También es preciso dedicar recursos y financiación a "en infraestructuras, educación y comunicación", según Carolyn Reynolds, al frente de la iniciativa Pandemic Action Network.

En esa línea se manifestaba otra de las figuras más relevantes con las que ha contado la conferencia, el investigador del Royal Veterinary College de la University of London Richard Kock, para quien "las medidas que hemos implementado en los últimos años para reducir riesgos se han basado en una narrativa errónea, centrada en los países de rentas bajas y en la naturaleza como focos de potenciales nuevos brotes, cuando son los países de rentas altas los que más riesgo tienen de desarrollar esos nuevos patógenos y diseminarlos", destaca.

Un investigador recoge unas muestras en el laboratorio de bioseguridad de nivel 3 de IrsiCaixa.

En definitiva, se trata de prevenir y de estar preparados. Para lo cual, y como señaló otra de las ponentes, la profesora asociada de la Royal Society Dorothy Hodgkin Fellow, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine Rachel Lowe, "no podemos seguir pensando solo en clave de salud humana, como si estuviera aislada, sino que debemos adoptar un enfoque holístico y comenzar a considerarla en relación con la salud animal y ambiental".

Tal filosofía ha empezado a aplicarse precisamente durante esta pandemia, sobre todo en el desarrollo de herramientas para combatir la Covid-19 como las vacunas o los tests diagnósticos que, en otras condiciones menos especiales, hubieran necesitado de mucho más tiempo hasta su aplicación real. Sobre este notable éxito de la ciencia versó la temática del primer día de ponencias, en la que se reflexionó sobre la labor vital de la comunidad científica y se puso en valor todo el trabajo y la experiencia acumulada durante décadas para que ahora se haya podido responder con semejante eficiencia.

Aprender para el futuro

En la segunda jornada la mirada se dirigió hacia el futuro, hacia qué estrategias y metodologías podrían ser aptas para evitar una situación como la vivida. Fue aquí donde ese concepto de 'One Health' estuvo presente en más de un discurso. Como parte de esa filosofía, se defendió la necesidad de contar con sistemas de salud equitativos que puedan reducir la brecha entre países en aspectos esenciales. Por ejemplo, el de la vacunación, que si bien en el mundo occidental es generalizada, en África, como señalaron algunos de los protagonistas, se halla aún por debajo del 4%. Ese tipo de elementos, en conclusión, son 'dianas' a las que apuntar de cara a futuras emergencias sanitarias como la que hemos vivido en los últimos meses.

Más de 1.100 personas se inscribieron para seguir las conferencias de 'Pandemias: superando la Covid-19 y preparándonos para el futuro'. Un éxito de convocatoria que ensalza la utilidad del conocimiento y de la ciencia para afrontar con garantías episodios similares.

''One Health': un cambio de enfoque necesario para afrontar futuras pandemias' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, para Fundación "la Caixa".

