El discurso de una mujer ante los antidisturbios en la huelga del metal en Cádiz que se ha hecho viral

Tras ocho días de huelga del sector metalúrgico en Cádiz, en las que han participado más de 5.000 personas, según los convocantes, los incidentes se siguen sucediendo. Este martes, policía y manifestantes se han vuelto a enfrentar. Las imágenes han recorrido los telediarios del país y, en uno de esos momentos, una mujer se encaró con los antidisturbios, en un discurso que se ha hecho viral en las redes sociales.

"¿Quieren que lo defendamos como Airbus? Que llevan tres semanas en un rinconcito y no se le ha hecho ningún caso. No, no, no. ¡Si es necesario que arda Troya porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes! ¡Con uñas y dientes!", ha dicho, hablando de los disturbios provocados por las manifestaciones estos días.

"Y no voy a permitir que estos sicarios porque, perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, se metan en las zonas residenciales donde tenemos a nuestros hijos", aseguraba, muy enfadada.

"Yo, si fuera obrera como ellos... Ellos se han criado en el seno obrero... si fuera obrera, colgaría el uniforme. O, si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal con la Revolución de los claveles. ¡En Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y conseguimos mejoras entre todos!", les ha afeado.

Los principales incidentes entre manifestantes y Policía se están registrando en la barriada del Río San Pedro en Puerto Real, donde la Policía ha hecho uso de gases lacrimógenos y disparos de goma para hacer retroceder a los huelguistas, que han derribado e incendiado contenedores y les han lanzado piedras, canicas y otros objetos contundentes.

En esta zona, el punto más violento de las protestas de este miércoles, la polémica tanqueta de la Policía antidisturbios no ha sido vista de momento.

En San Fernando y Cádiz las protestas, en su mayoría manifestaciones de los trabajadores, se están desarrollando de manera más pacífica.



Mientras vuelven a sucederse los incidentes violentos, los representantes sindicales y de la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) han reanudado esta mañana las negociaciones en la sede del órgano de mediación laboral de la Consejería de Empleo, en Sevilla.

