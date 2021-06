Ábalos, a los socialistas antiindultos: "El que se cree por encima de estas siglas está equivocado"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha dirigido este sábado a los socialistas más críticos que en los últimos días se han manifestado en contra de decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la concesión de los indultos a los presos independentistas, para pedirles "no darle armas al adversario". "No puedes ser un elemento que usen los que no te quieren", ha criticado.

El ministro de Transportes ha afirmado, acompañado del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que quien "se cree por encima de las siglas [del PSOE] está muy equivocado" y ha afirmado que "los que despotrican faltan el respeto a su propia trayectoria".

En un discurso en el que ha reivindicado al partido como un espacio "de cohesión" y ha vuelto a defender los indultos, Ábalos ha reprochado la instrumentalización que hace la derecha de aquellos socialistas que se muestran discordantes con la línea del partido.

Partiendo de la premisa de que "lo que buscan es desmoralizarnos, agotarnos, desmovilizarnos y, sobre todo, dividirnos", ha argumentado que, en situaciones difíciles, la derecha acude "a ver qué dice la vieja guardia y sacan a unos que yo pensaba que no tenían ni carné".

El ministro ha afirmado que "no puedes ser un elemento que usen los que no te quieren" y ha pedido "hablar bien de quien está al frente del partido, porque a veces no es fácil estar al frente, es complicado tomar algunas decisiones". "Lo único que se pide es no darle armas al adversario", ha añadido.

Críticas a Aznar

Las críticas del secretario de Organización socialistas han estado divididas entre socialistas críticos y la derecha, personalizada en el que fuera presidente del Gobierno José María Aznar, que este viernes criticó con dureza los indultos concedidos a los líderes independentistas así como el apoyo de la Iglesia y los empresarios a la medida de gracia. "Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar", advirtió el popular.

En referencia, Ábalos ha dicho que "Aznar es el resentimiento hecho carne" y que la causa de que la situación en Cataluña se tensara hasta desembocar en el referéndum de independencia de 1 de octubre fue la "indolencia, incapacidad y permisividad" del Partido Popular, entonces en el Gobierno liderado por Mariano Rajoy.

Sobre el último presidente del Gobierno del PP ha dicho que "no cayó por la corrupción sino porque no tenía capacidad para gobernar, no tenía respaldo". "Y por eso pasó lo que pasó en Cataluña, porque había un gobierno débil", ha añadido.

Ábalos ha asegurado que "la unidad de España no se defiende maldiciendo a parte de los españoles, aunque no se sientan españoles" y ha cuestionado si es posible "hablar de España y cuestionar a los catalanes o a los vascos".

Así, ha vuelto a defender los indultos: "Entendemos que hacen más mal dentro de la cárcel y más favor al independentismo que fuera". "Enormemente más", ha remarcado argumentando que con la salida de prisión "se acaba la imagen del Estado represor, de las víctimas, de que aquí no hay democracia".

El ministro ha llegado a asegurar que a la derecha "no les molestan los indultos, lo que les molesta es que gobernemos nosotros" y ha mantenido en todo momento que "nos quiere callados, intimidados, porque sabe que funciona".