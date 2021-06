Una empleada de Podemos sugiere que se desviaron fondos de las generales a las elecciones madrileñas

Una empleada de Podemos declaró el pasado día 7 ante el juez Juan José Escalonilla que los técnicos de la consultora Neurona no sólo trabajaron para la campaña de la coalición en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, sino también para los comicios autonómicos a la Comunidad de Madrid celebrados un mes después, el 26 de mayo.

Esto implicaría que el partido de Pablo Iglesias desvió fondos de la subvención de las elecciones generales del 28-A (con los que contrató a Neurona Comunidad SL por 363.000 euros) para una campaña electoral distinta, algo que no permite la Ley.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, tomó declaración el pasado día 7 a Allende M., que trabaja como asistente de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados desde marzo de 2017, actualmente a las órdenes del portavoz, Pablo Echenique.

Una empleada de Podemos declara ante el juez

A preguntas del abogado de Podemos, esta empleada situó "a finales de febrero" de 2019 la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados, en la que conoció por primera vez a algunos de los responsables de Neurona. En el encuentro estuvio presente el director de Neurona Consulting, César Hernández Paredes.

El contrato está fechado el 27 de febrero de 2019, pero Podemos lo suscribió con la sociedad Neurona Comunidad SL, que no quedó constituida hasta varios días después, el 9 de marzo, por el abogado Elías Castejón. En su informe dirigido al juez instructor, la UDEF concluye por tanto que las fechas del contrato fueron falseadas.

A preguntas de la Fiscalía, la empleada de Podemos aseguró que los técnicos de Neurona desplazados a España no sólo trabajaron en la campaña de las generales del 28 de abril, sino también en las elecciones madrileñas que se celebraron un mes después, aunque en este último caso no pudo precisar los nombres de los que colaboraron: "No lo recuerdo con detalle, porque en las elecciones generales yo estuve implicada al 100%, en cambio en las de Madrid que se celebraron un mes después sólo un 20%", se excusó.

Los vídeos de Isa Serra

El pasado día 7, Podemos llevó a declarar ante el juez como testigos a una docena de empleados y exempleados de la coalición, para respaldar la tesis de que técnicos de Neurona procedentes de distintos países de América Latina trabajaron en la campaña de las denerales de abril de 2019.

El partido de Pablo Iglesias pretende justificar así el pago de 363.000 euros realizado a la sociedad Neurona Comunidad SL, creada en Sevilla dos meses antes. Para avalar esta versión, Podemos también ha entregado al juez instructor 1.400 vídeos y material gráfico supuestamente elaborados por los miembros de Neurona.

Sin embargo, la UDEF determina en su informe enviado al juez que más de la mitad de este material ha sido editado por los propios empleados de Podemos y corresponde a otras campañas electorales. Por ejemplo, buena parte de los vídeos están protagonizados por Isa Serra, que fue la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas del 26 de mayo de 2019.

La declaración de la empleada del partido Allende M. apunta a que, efectivamente, los miembros de Neurona elaboraron material audiovisual para una campaña distinta a la que estaban destinados los fondos electorales que utilizó Podemos.

Pero tanto el juez instructor como la UDEF han encontrado muchas otras incongruencias en la versión de Podemos. La sociedad con sede en Sevilla Neurona Comunidad SL desvió buena parte de los fondos que recibió de Podemos a una agencia de comunicación con sede en México, Creative Advice Interactive Group SA de CV. El partido de Pablo Iglesias aún no ha conseguido aclarar cómo este dinero sirvió para pagar el sueldo de los miembros de Neurona Consulting, desplazados a España para trabajar en su campaña electoral.

Un empleado de Podemos declara ante el juez

El juez Escalonilla también tomó declaración como testigo el día 7 a Guillermo M.M., que fue el encargado de coordinar la campaña electoral de Podemos en las generales de abril de 2019.

Este testigo aseguró que uno de los principales cometidos de los técnicos de Neurona que participaron en la campaña fue elaborar "materiales de segmentación", vídeos dirigidos a determinados nichos de votantes (por ejemplo, vídeos sobre feminismo, sobre ecología o sobre impuestos).

Ante los distintos testigos, el juez Juan José Escalonilla ha mostrado su sorpresa por el hecho de que Podemos confiara esta labor, que requiere un profundo conocimiento de la realidad social española, a los técnicos de Neurona llegados de distintos países de América Latina.

La UDEF rastrea las redes

Guillermo M.M. intentó salvar este escollo asegurando que los miembros de Neurona realizaron una "labor previa de prospección demoscópica" para empaparse de la realidad española, analizando las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige el socialista José Félix Tezanos y los sondeos electorales que Podemos había encargado a la empresa 40dB.

El testigo añadió que la mayoría de los vídeos elaborados por Neurona fueron publicados en Facebook, Instagram y YouTube, porque "en Podemos se da mucha importancia a las redes sociales. Es una prioridad porque nos permiten emitir mensajes directos, sin la intermediación de los medios de comunicación".

El juez Escalonilla ha encargado ahora a la UDEF que rastree las redes sociales para comprobar en qué fechas, y por tanto en qué campañas electorales, se publicaron los vídeos que Podemos atribuye a Neurona.