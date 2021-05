Así rechaza la UDEF la versión de empleados de Podemos de que Neurona hacía vídeos electorales

El informe elaborado por la UDEF desmonta por completo la versión ofrecida por los 12 empleados de Podemos que el pasado día 7 declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga el caso Neurona.

EL ESPAÑOL ofrece el vídeo de la declaración de estos testigos, quienes aseguraron que varios técnicos de la consultora Neurona Consulting se desplazaron a Madrid para realizar decenas de vídeos y material audiovisual para la campaña de Podemos en las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019.

Podemos pagó por estos trabajos 363.000 euros a la sociedad Neurona Comunidad SL, que había constituido en Sevilla el 19 de marzo de 2919 el abogado Elías Castejón Hernández. A su vez, Neurona Comunidad transfirió los fondos a una agencia de comunicación con sede en México, Creative Advice Interactive Group SA de CV. Desde allí, se pierde el rastro del dinero.

Un empleado de Podemos declara ante el juez del caso Neurona_2

El juez instructor ha imputado al fundador e ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero, al apreciar indicios de que los indicios de que los 26.000 euros que cobró de Neurona Consulting pueden constituir una comisión por haber intermediado en esta operación. Monedero sostiene que se trata de la retribución que cobró por impartir varias conferencias y participar en coloquios en países de América Latina.

Entre los testigos que prestaron declaración ante el juez el pasado 7 de mayo se encuentra Javier I.L., quien ha trabajado como asesor de la coalición en el Congreso de los Diputados entre septiembre de 2018 y mayo de 2019. Por tanto, también durante la campaña electoral del 28A.

Ibáñez aseguró que, tras residir en París y México, fue contratado por Podemos porque "soy bueno en lo mío. Me contrataron para asesorar a todo el equipo de redes sociales y diseño sobre cómo mejorar la manera de comunicar en nuestros vídeos y en nuestros contenidos".

Para justificar los pagos a la consultora Neurona, Podemos ha entregado al juez Escalonilla un pendrive con cerca de 1.400 vídeos, documentos y materiales audiovisuales. Sin embargo, la UDEF señala en su informe que más de la mitad de estos materiales no pueden haber sido elaborados de Neurona: buena parte están fechados antes del contrato, fueron editados por los propios empleados de Podemos o corresponden a otras campañas electorales.

"Yo no he hecho ese vídeo"

Durante su declaración, el juez mostró a Javier I.L. varios de los vídeos entregados por Podemos, en los que su nombre aparece como autor en los metadatos. El empleado de Podemos alegó que esto puede deberse a que él había diseñado las platillas utilizadas para unificar los rótulos y formatos en todos los materiales de campaña.

-¿Ha hecho usted ese vídeo? -le preguntó uno de los abogados de la acusación.

-No, tiene toda la pinta de ser uno de los vídeos que se han lanzado durante la campaña.

-Sí, pero según el informe que consta en la causa usted aparece en los metadatos como usuario.

-En cualquier caso yo no he hecho ese vídeo -se reafirmó el ex empleado de Podemos.

Javier I.L. argumentó que probablemente su nombre aparece en los metadatos porque él creó los templates, las plantillas básicas utilizadas en los vídeos de campaña para definir elementos como la posición de los subtítulos y rótulos.

Un empleado de Podemos declara ante el juez del caso Neurona

El juez instructor también tomó declaración el día 7 a Eduardo O., un psicólogo que trabaja en el departamento audiovisual de Podemos desde diciembre de 2018. Durante su comparecencia aseguró que colaboró en todo momento con los técnicos de Neurona desplazados a Madrid durante la campaña de las Generales del 28 de abril de 2019.

"Las personas de Neurona grababan en determinados actos sus piezas y sus diferentes vídeos y me los pasaban a mí", explicó a preguntas del abogado de Podemos, "también hacían vídeos fluidos, son vídeos cortos, fáciles de consumir, que intentan saturar las redes con el objetivo comunicacional que nos poníamos"

El miembro de Podemos aseguró que coincidió por el personal de Neurona en la sede de la calle Maudes que actuaba como cuartel general de la campaña: "Muchas veces me preguntaban cuestiones más técnicas: cómo eran los formatos, la escaleta de color, la tipografía... porque tenían que construir los vídeos. Y luego cuando hacían actos, me traían la tarjeta de memoria y descargábamos el archivo...", explicó.

Según su declaración, los trabajadores de Neurona eran como "una cámara más, que cubría a personas aplaudiendo, a los dirigentes dando discursos... Vamos, que eran unos trabajadores". La única labor audiovisual en la que no participaron fue en los streaming, es decir, en la emisión de vídeos en directo por redes sociales.

La campaña de Isa Serra

A preguntas de su letrado, el empleado de Podemos sólo pudo citar por su nombre a dos de los miembros de Neurona desplazados a Madrid. Lo hizo con estas palabras: "Me contacté con Alejandro Neira, que me parece que es nacionalidad mexicana, con Martín Moya, que era argentino, y luego vi a otro compañero colombiano, uno con rastas".

Sin embargo, el informe que la UDEF ha remitido al juez Escalonilla echa por tierra estos testimonios. Los investigadores destacan que buena parte de los vídeos aportados por Podemos están protagonizados por la diputada autonómica Isa Serra, lo que les lleva a concluir que estas grabaciones fueron elaboradas, en realidad, para la campaña de las Elecciones Autonómicas del 26 de mayo de 2019 a la Asamblea de Madrid.

La UDEF destaca en su informe que buena parte de los vídeos entregados por Podemos no corresponden a las Elecciones Generales de 2019.

Por tanto, estos materiales tampoco se corresponderían con el contrato suscrito por Podemos con Neurona Comunidad. El juez instructor Juan José Escalonilla ha pedido ahora a la UDEF que rastree las redes sociales para determinar en qué fechas (y por tanto, en qué campaña electoral) se difundieron los vídeos entregados por Podemos como prueba.